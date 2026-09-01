El insólito ciudadano “lemuriano” detenido en la Ruta 5 con patente y documentos de un país ficticio
Un chileno de 51 años fue detenido en la Ruta 5 Norte tras circular con patentes de la inexistente “República errante de Menda” y presentarse ante Carabineros como “Martín Carlos Adrián Lemurión”, ciudadano de la ficticia “República de Lemuria”.
Un supuesto ciudadano de la “República de Lemuria”, conduciendo un automóvil con patentes de la “República errante de Menda”, terminó detenido por Carabineros en plena Ruta 5 Norte. El problema: ninguno de esos países existe y la identidad que presentó el conductor también era ficticia.
El particular episodio comenzó cerca de las 12:40 horas de este lunes, cuando funcionarios de la Tenencia Carreteras Lampa realizaban controles preventivos en el marco de las fiscalizaciones desplegadas por la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.
A la altura del kilómetro 20 de la Ruta 5 Norte, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil que llamó su atención por las placas patentes que exhibía. En ellas se indicaba que el vehículo pertenecía a la inexistente “República errante de Menda”.
La historia se volvió todavía más insólita cuando Carabineros solicitó al conductor su licencia y la documentación correspondiente al automóvil.
El hombre entregó documentos físicos igualmente fabricados y se identificó ante los funcionarios como “Martín Carlos Adrián Lemurión”. Según sostuvo, era ciudadano de otro territorio ficticio: la “República de Lemuria”.
Ante las inconsistencias de las credenciales y la negativa del conductor a proporcionar sus datos reales, Carabineros decidió trasladarlo hasta dependencias de la Tenencia Carreteras Lampa para establecer su verdadera identidad.
Fue allí donde los sistemas de registro y la verificación biométrica terminaron con la supuesta procedencia “lemuriana”: el hombre era en realidad un ciudadano chileno de 51 años y no registraba antecedentes policiales previos.
Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y el conductor quedó detenido por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Colina dispuso que el hombre pase a control de detención ante la justicia chilena.
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