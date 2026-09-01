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El insólito ciudadano “lemuriano” detenido en la Ruta 5 con patente y documentos de un país ficticio Tendencias Cedida

El insólito ciudadano “lemuriano” detenido en la Ruta 5 con patente y documentos de un país ficticio

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un chileno de 51 años fue detenido en la Ruta 5 Norte tras circular con patentes de la inexistente “República errante de Menda” y presentarse ante Carabineros como “Martín Carlos Adrián Lemurión”, ciudadano de la ficticia “República de Lemuria”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un control carretero en Lampa terminó con un insólito hallazgo: un conductor presentó patentes y documentos de países ficticios y aseguró ser ciudadano de la “República de Lemuria”. Carabineros estableció que se trataba de un chileno de 51 años, quien quedó detenido por falsificación de instrumento público, usurpación y ocultación de identidad.
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Un supuesto ciudadano de la “República de Lemuria”, conduciendo un automóvil con patentes de la “República errante de Menda”, terminó detenido por Carabineros en plena Ruta 5 Norte. El problema: ninguno de esos países existe y la identidad que presentó el conductor también era ficticia.

El particular episodio comenzó cerca de las 12:40 horas de este lunes, cuando funcionarios de la Tenencia Carreteras Lampa realizaban controles preventivos en el marco de las fiscalizaciones desplegadas por la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

A la altura del kilómetro 20 de la Ruta 5 Norte, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil que llamó su atención por las placas patentes que exhibía. En ellas se indicaba que el vehículo pertenecía a la inexistente “República errante de Menda”.

La historia se volvió todavía más insólita cuando Carabineros solicitó al conductor su licencia y la documentación correspondiente al automóvil.

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El hombre entregó documentos físicos igualmente fabricados y se identificó ante los funcionarios como “Martín Carlos Adrián Lemurión”. Según sostuvo, era ciudadano de otro territorio ficticio: la “República de Lemuria”.

Ante las inconsistencias de las credenciales y la negativa del conductor a proporcionar sus datos reales, Carabineros decidió trasladarlo hasta dependencias de la Tenencia Carreteras Lampa para establecer su verdadera identidad.

Fue allí donde los sistemas de registro y la verificación biométrica terminaron con la supuesta procedencia “lemuriana”: el hombre era en realidad un ciudadano chileno de 51 años y no registraba antecedentes policiales previos.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y el conductor quedó detenido por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Colina dispuso que el hombre pase a control de detención ante la justicia chilena.

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