Presidente Kast: vaya al Foro Madrid a reunirse con sus amigos

A diferencia de muchos ingenuos, yo espero que el Presidente Kast asista al encuentro del Foro Madrid que se realizará en Santiago los próximos 3 y 4 de septiembre. Siempre es bueno y aconsejable reunirse con los amigos.

José Antonio Kast es uno de los firmantes originales de la Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso, vinculada a Vox. Kast no llegó ayer a ese mundo político ni necesita que nadie lo presente.

La Carta proclama solemnemente la defensa del “Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”. Palabras impecables. Tanto, que cualquiera podría firmarlas.

El problema es que una cosa es lo que se escribe y otra muy diferente lo que se hace cuando se llega al poder.

Por eso no creo que en el Foro Madrid alguien vaya a incomodarse demasiado con la reforma constitucional presentada por el Gobierno de Kast en materia de seguridad, que propone un estado de excepción de 120 días, prorrogable por otros 120 sin autorización previa del Congreso, durante el cual el Ejecutivo podría restringir libertades fundamentales, requisar propiedades e interceptar comunicaciones, pero no levantar el secreto bancario.

Más bien, imagino aplausos, y esos aplausos serían mucho más reveladores que las palabras escritas en la Carta de Madrid, porque ahí aparece el alma del proyecto político: un Ejecutivo fuerte, menos contrapesos, mayores atribuciones presidenciales y libertades individuales que pueden retroceder cuando el poder considera que las circunstancias lo justifican.

La Carta de Madrid sirve entonces como una bonita fachada democrática. Lo verdaderamente interesante no es lo que sus integrantes firman, sino lo que hacen cuando alcanzan el poder.

Y, conociendo cómo funcionan estos encuentros internacionales, donde muchas veces lo más interesante ocurre en los pasillos, los cafés y las cenas, habrá una conversación entre amigos que sería especialmente interesante conocer.

Una de esas conversaciones, sin lugar a dudas, será sobre Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia acusado de tentativa de feminicidio. Durante los allanamientos a propiedades vinculadas a él, la fiscalía boliviana informó además del hallazgo de una granja de bots.

Al realizarse el Foro en Santiago y teniendo Cerimedo amigos y clientes en Chile, aún mayor será el interés por conseguir más información sobre este personaje. A través de su agencia Numen participó activamente en la campaña digital del Rechazo, durante el proceso constitucional de 2022. Su huella llega además al entorno del actual gobierno: personas que participaron de Casa Común, organización que contrató servicios de Numen, posteriormente llegaron al Segundo Piso de La Moneda.

Quizás también asista Agustín Romo, actual diputado argentino y exdirector de comunicación digital de la campaña de Javier Milei, quien afirmó públicamente respecto de Cerimedo: “Sí, Fer trabaja con nosotros y sí, trabajó en la campaña de Kast y Bolsonaro”.

Y si después del Foro Madrid nos dicen que estuvo completamente ausente de las conversaciones, me permitiré recordar a Evelyn Matthei cuando se refirió al Presidente Kast: “Yo no le creo nada”.

Yo tampoco.

Ironía aparte, el asunto es serio. Las granjas de bots, las cuentas falsas y la desinformación no son simples herramientas modernas de propaganda electoral. Cuando se utilizan para crear mayorías inexistentes, destruir reputaciones, instalar falsedades o manipular la conversación pública, afectan la esencia misma de la democracia.

Y aquí ambas historias se encuentran, porque no basta con firmar una carta proclamando el Estado de Derecho, la separación de poderes y la libertad. También importa cómo se llega al poder y, sobre todo, cómo se ejerce una vez conquistado.

Por eso, Presidente Kast, vaya al Foro Madrid.

Reúnase con sus amigos. Reciba sus saludos y, de seguro, también sus aplausos por haber llevado a uno de los suyos a la Presidencia de Chile y por las reformas que está impulsando desde La Moneda.

Las cartas dicen lo que conviene declarar. Los aplausos revelan lo que realmente se piensa.

Vamos a estar atentos al “aplausómetro”.

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