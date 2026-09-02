Corte de luz este miércoles 2 de septiembre: revisa las comunas y horarios

Este miércoles 2 de septiembre se realizarán cortes de luz programados en nueve comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos que ejecutará Enel en distintos sectores.

Las interrupciones serán acotadas y tendrán diferentes horarios de inicio y término. Por eso, quienes viven, trabajan o tienen actividades en las zonas señaladas pueden revisar con anticipación si su sector se encuentra considerado.

¿Qué comunas tendrán corte de luz este miércoles?

De acuerdo con la información entregada por Enel, estas son las comunas de la Región Metropolitana que tendrán interrupciones programadas durante la jornada:

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 17:00 hasta las 19:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Providencia: desde las 11:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: tendrá dos sectores con cortes programados. Uno será entre las 10:00 y las 16:00 horas, mientras que el segundo está previsto entre las 9:30 y las 15:30 horas.

¿Por qué se cortará la luz?

Según informó Enel, se trata de interrupciones programadas para realizar trabajos en sectores específicos de la Región Metropolitana.

Este tipo de cortes permite a la empresa ejecutar labores en la red eléctrica que requieren suspender temporalmente el suministro para realizar los trabajos de manera segura.

Los horarios publicados corresponden al período estimado de interrupción. La reposición del servicio puede concretarse antes de la hora inicialmente informada, dependiendo del avance de las labores.

¿Cómo saber si mi domicilio está dentro de la zona afectada?

Enel cuenta con un mapa de trabajos programados donde los usuarios pueden revisar las interrupciones previstas y localizar los sectores específicos donde se realizarán las labores.

La plataforma diferencia los cortes según su estado: las interrupciones que se encuentran en curso aparecen en color verde, mientras que los trabajos programados para fechas posteriores se identifican en azul.

Por ello, conocer solamente la comuna no siempre es suficiente. El corte puede afectar a un sector determinado y no necesariamente a toda la comuna.

¿Cómo reportar un corte de luz?

En caso de una interrupción del suministro que no corresponda a los trabajos programados, Enel dispone de distintos canales para reportar la emergencia y solicitar información.

Los usuarios pueden comunicarse a través de: