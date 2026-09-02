Orrego pide cumbre por amenaza contra White e Imacec cae 1,5 %

Orrego pide cumbre por plan investigado para asesinar al alcalde White

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, pidió al Gobierno convocar una cumbre en La Moneda después de conocerse una investigación reservada por amenazas y antecedentes sobre un plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White. La Fiscalía Occidente informó al jefe comunal que existía un riesgo para su seguridad, por lo que se reforzó su protección policial. Los antecedentes surgieron tras la recaptura de Juan Flores Valenzuela, prófugo desde febrero. Orrego sostuvo que el crimen organizado cruzó una línea institucional y propuso fortalecer las policías, el control penitenciario y el seguimiento del dinero de las bandas.

Imacec cae 1,5 % y Quiroz anticipa recorte a la proyección de crecimiento

El Índice Mensual de Actividad Económica cayó 1,5 % en julio respecto del mismo mes de 2025, su mayor retroceso interanual desde marzo de 2023. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que el Gobierno deberá ajustar la proyección de crecimiento de 1,8 % para 2026 en el próximo Informe de Finanzas Públicas. Pese al resultado, defendió que la economía atraviesa un punto de inflexión y descartó que el dato presione la elaboración del Presupuesto 2027. Para alcanzar la meta vigente, la actividad tendría que crecer en promedio 4,9 % entre agosto y diciembre.

Gobierno afirma que Argentina tiene listo nuevo decreto sobre el Estrecho

El ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó que Argentina tiene listo un decreto para corregir la norma que define el Estrecho de Magallanes como un espacio de soberanía compartida. Según el Gobierno, el documento solo requiere la firma del presidente Javier Milei. El canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que Chile ha planteado reiteradamente la derogación del Decreto 457 de 2021. La definición adquiere relevancia antes de la visita de Milei a Santiago, prevista para este jueves, cuando parlamentarios oficialistas esperan que el Presidente José Antonio Kast aborde directamente el asunto.

Arrau se abre a fórmula de RN para salvar la reforma constitucional de seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se abrió a reemplazar la creación de un nuevo estado de excepción constitucional por una fórmula propuesta por Renovación Nacional. La alternativa busca reforzar el actual Estado de Emergencia con facultades policiales, ante la falta de respaldo para el proyecto original. Arrau afirmó que el Gobierno no está atado a una sola solución y que la reducción de la urgencia permitirá negociar. La reforma, ingresada el 17 de agosto, todavía no inicia su discusión en la Comisión de Constitución del Senado por la ausencia de un acuerdo incluso dentro del oficialismo.

Senado aplaza la Sala Cuna Universal tras incidentes en las tribunas

El Senado no logró despachar el proyecto de Sala Cuna Universal y postergó sus votaciones hasta el próximo martes. La discusión se extendió más de lo previsto y terminó con el desalojo de las tribunas, después de manifestaciones de trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. La iniciativa busca extender el derecho a hijos de trabajadores dependientes e independientes, sin importar el tamaño de la empresa. Sin embargo, persisten diferencias sobre su financiamiento, la eventual existencia de copagos y la sustentabilidad del fondo que se financiaría con una cotización de cargo del empleador.

Bachelet y Lula mantienen candidatura a la ONU hasta el próximo sondeo

Michelle Bachelet y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron mantener la candidatura de la expresidenta a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas hasta el próximo sondeo informal del Consejo de Seguridad. La decisión se adoptó pese a que Bachelet quedó penúltima entre ocho postulantes y obtuvo dos respaldos en la medición anterior. Brasil y México continúan patrocinando su postulación, luego de que Chile retirara el apoyo. El nuevo sondeo previsto para septiembre será clave para medir su viabilidad y el riesgo de un veto de Estados Unidos.

Nicaragua aprueba reforma que excluye a la oposición de las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo que excluye a partidos opositores de los procesos electorales. La modificación también prolonga los mandatos de las principales autoridades y amplía las facultades del Consejo Supremo Electoral para cancelar colectividades. La reforma aún no entra en vigor y deberá ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027. Organizaciones opositoras denuncian que el cambio consolida el cierre de la competencia democrática.