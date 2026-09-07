¿Lloverá en Fiestas Patrias? Esto proyecta el pronóstico para el 18 de septiembre

A medida que se acerca el 18 de septiembre, una de las preguntas que comienza a repetirse entre quienes preparan viajes, asados y celebraciones es si habrá que sacar el paraguas durante Fiestas Patrias.

Aunque todavía no es posible confirmar el tiempo que tendremos durante los días festivos, la nueva actualización del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF) mantiene una señal de precipitaciones para la semana del 14 de septiembre.

La proyección apunta a una semana lluviosa desde sectores cordilleranos de Antofagasta hasta La Araucanía, aunque se trata de un pronóstico de largo plazo que puede cambiar a medida que se acerque la fecha.

Hasta 10 regiones podrían tener lluvias sobre lo normal

De acuerdo con el modelo, las precipitaciones podrían ubicarse por sobre los valores climatológicos normales principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

Una situación similar se proyecta para sectores cordilleranos de Atacama y Coquimbo.

Los posibles escenarios atmosféricos detrás de estas precipitaciones incluyen el avance de un sistema frontal asociado a un río atmosférico o la formación de una baja segregada en sectores del norte y centro del país.

En caso de concretarse eventos importantes de precipitación, estos podrían estar acompañados de otras condiciones meteorológicas, como rachas de viento, tormentas eléctricas, nubes con características tornádicas y trombas marinas, especialmente en sectores donde las condiciones atmosféricas sean favorables.

¿Y qué pasará en el sur?

El escenario cambia considerablemente más hacia el sur.

Para Los Lagos, Aysén y Magallanes, el modelo proyecta precipitaciones significativamente por debajo de los valores climatológicos normales. En tanto, para Los Ríos se esperan lluvias dentro de los rangos habituales para la época.

En cuanto a las temperaturas, se proyecta un ambiente más cálido de lo normal en sectores del litoral y la cordillera de la costa entre Arica y Parinacota y Atacama.

En contraste, se anticipan temperaturas más bajas en sectores cordilleranos de Atacama y Coquimbo, mientras que entre O’Higgins y Los Lagos los termómetros podrían ubicarse ligeramente por sobre lo normal.

¿Cuánta lluvia ha caído históricamente en Fiestas Patrias?

Los registros de la Dirección Meteorológica de Chile permiten dimensionar que las precipitaciones durante estas fechas no son un fenómeno excepcional.

Entre el 15 y el 20 de septiembre, durante el período 1961-2024, se registraron episodios con más de 50 milímetros de lluvia en Valdivia, Concepción y Temuco en 10, 7 y 6 oportunidades, respectivamente.

En Santiago, en tanto, se han registrado más de 30 milímetros en dos ocasiones durante ese período. En Valparaíso, esta cantidad de agua caída se alcanzó cinco veces.

¿Habrá que preparar el paraguas?

Por ahora, la respuesta sigue abierta. La actualización del ECMWF entrega una señal de mayor probabilidad de precipitaciones durante la semana del 14 de septiembre, pero todavía no permite afirmar que lloverá específicamente el 18, 19 o 20 de septiembre.

Para quienes tengan planificadas fondas, viajes o actividades al aire libre, la recomendación es no tomar decisiones basándose únicamente en los pronósticos de largo plazo y revisar las actualizaciones meteorológicas durante los días previos a Fiestas Patrias.

Además, este año se deben considerar otros factores, como las condiciones asociadas a El Niño, las lluvias acumuladas durante el invierno y el estado de los suelos en las zonas donde se instalarán actividades dieciocheras.

El panorama será mucho más preciso durante la próxima semana, cuando los modelos puedan entregar información con menor margen de incertidumbre.