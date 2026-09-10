PGU desde septiembre: personas de 75 años o más ya pueden solicitarla

El Instituto de Previsión Social (IPS) invita a familiares y amigos de pensionados por Leyes de Reparación, de Gracia o exonerados de Dipreca y Capredena a informarles sobre este importante cambio:

Nuevo acceso: Gracias a la Reforma de Pensiones, este grupo de 75 años o más se incorpora a la cobertura de este beneficio a partir de septiembre

Solicitudes abiertas: El trámite de solicitud de la pensión está disponible y se puede realizar en los canales oficiales, para avanzar en la evaluación de antecedentes.

Requisitos: El otorgamiento final del beneficio depende del cumplimiento de los requisitos legales vigentes que rigen para la PGU.

Entonces, ¿se amplió la cobertura de la PGU?

Sí, la Reforma de Pensiones estableció que en septiembre de 2026 se amplía el acceso a la PGU para las personas de 75 y más años que reciben pensiones otorgadas por:

Leyes de Reparación.

De Gracia.

Exonerados de Dipreca y Capredena.

Estas personas ahora pueden solicitar el beneficio completo bajo las nuevas condiciones establecidas por la Reforma de Pensiones, ya que anteriormente la gran mayoría no tenía acceso. Así, y si cumplen con todos los requisitos, podrán obtener la PGU por un monto máximo de $250.275.

Una información que puede hacer la diferencia: ¿Cómo solicitarla?

En los siguientes canales oficiales habilitados:

Sitio web: Por Internet, en el sitio www.chileatiende.cl, ahí está la opción de pedir la PGU en línea con la ClaveÚnica; y también por medio de una videoatención con una ejecutiva o ejecutivo de la red ChileAtiende del IPS.

Centros de Atención Virtual (CAV): en las municipalidades en convenio, se puede solicitar contactando con un ejecutivo de la Sucursal Virtual, en tiempo real, con la guía de un funcionario municipal, especialmente capacitado.

Presencial: En cualquiera de las 202 sucursales ChileAtiende a lo largo del país.

También se puede solicitar en los municipios en convenio con el IPS y en la respectiva AFP o compañía de seguros (si la persona está afiliada a una de esas entidades).

El IPS reitera el llamado a compartir esta información: un mensaje, una llamada telefónica o acompañar a una persona mayor a realizar su consulta puede ayudarla a conocer un beneficio al que, eventualmente, tiene derecho.

Más información y requisitos del beneficio en los canales oficiales del IPS y su red ChileAtiende.