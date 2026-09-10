Reforma de seguridad reduce sus ejes y chats reabren arista Chadwick

Longton y Squella reducen a tres ejes la reforma de seguridad

Los senadores Andrés Longton, de Renovación Nacional, y Arturo Squella, del Partido Republicano, acordaron reducir de ocho a tres los ejes de la reforma constitucional de seguridad. La propuesta incorpora el crimen organizado en la Constitución, establece un régimen carcelario diferenciado y crea una nueva hipótesis para aplicar el actual estado de emergencia cuando exista riesgo para la seguridad pública. La fórmula descarta crear un nuevo estado de excepción, uno de los puntos más cuestionados. El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, se abrió a estudiarla, pero otros opositores mantienen sus reparos y la discusión podría retomarse en octubre.

Chats registran gestiones de Chadwick por Parque Capital desde La Moneda

Mensajes incorporados a la investigación del caso Hermosilla registran gestiones realizadas por Andrés Chadwick respecto del proyecto Parque Capital durante el 2018 y el 2019, cuando todavía ejercía como ministro del Interior. Los antecedentes cuestionan la explicación utilizada por el Ministerio Público para no formalizarlo por tráfico de influencias, tesis que concentró el análisis en hechos posteriores a su salida del Gobierno. Los chats no acreditan por sí solos la comisión de un delito ni establecen responsabilidad penal. Sin embargo, vuelven a abrir interrogantes sobre las actuaciones realizadas desde La Moneda y los antecedentes considerados por la Fiscalía.

Detienen a exfiscal y detectives activos por secuestro extorsivo

El exfiscal Vinko Fodich, tres oficiales activos de la Policía de Investigaciones y otro imputado fueron detenidos en una causa dirigida por la Fiscalía Supraterritorial. La investigación contempla delitos de secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la ley orgánica de la PDI, entre otros ilícitos. Las diligencias comenzaron a partir de antecedentes obtenidos por el Departamento de Asuntos Internos de la propia policía e incluyeron allanamientos en oficinas y domicilios. El caso estaría relacionado con una extorsión contra un comerciante chino.

Banco Central reduce proyección de crecimiento para el 2026

El Banco Central redujo a un rango de entre 0,25 % y 0,75 % su proyección de crecimiento para Chile durante el 2026. En junio había calculado una expansión de entre 1 % y 1,75 %. El nuevo Informe de Política Monetaria describe un escenario de consumo debilitado, inversión contenida y un mercado laboral marcado por una desocupación de 9,5 %. El organismo también advirtió que el aumento del petróleo y otras presiones externas dificultan la convergencia de la inflación hacia la meta.

Gobierno presenta reforma para facilitar el acceso a créditos hipotecarios

El Presidente José Antonio Kast presentó una reforma al mercado de capitales que busca facilitar el acceso a créditos hipotecarios mediante menores exigencias de pie, plazos más extensos y nuevas fuentes de financiamiento. El proyecto también incorpora modificaciones tributarias y regulatorias destinadas a aumentar la competencia y profundizar el mercado financiero. Hacienda estima que las medidas podrían elevar el Producto Interno Bruto en 0,86 % hacia el 2036.

Bencinas suben $35 y el diésel aumenta $89 por litro

Las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán $35 por litro desde este jueves, mientras el diésel aumentará $89. La Empresa Nacional del Petróleo informó el ajuste en medio del encarecimiento internacional del crudo y antes de los desplazamientos previstos por las Fiestas Patrias. Se trata de la tercera alza consecutiva de los combustibles. ENAP recordó que no fija los precios finales que pagan los consumidores, debido a que estos son determinados por las distribuidoras. El incremento tendrá efectos directos sobre el presupuesto de los hogares, el transporte y los costos logísticos, en una semana en que la inflación anual llegó a 4,1 %.

Judd admite que inteligencia de EE. UU. no investigó el estallido social

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, reconoció que los servicios de inteligencia de su país no realizaron una investigación sobre el estallido social y que no dispone de antecedentes específicos respecto de personas o grupos involucrados. Después de ser citado por la Cancillería, el diplomático explicó que su análisis se basó en información producida en Chile. El canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que el Gobierno solicitó formalmente los antecedentes y que todavía no los ha recibido. La aclaración reduce el alcance de las declaraciones realizadas por Judd durante el Foro Madrid, cuando vinculó el 18 de octubre con actores extranjeros.

Ataques en Ormuz impulsan el petróleo y aumentan el riesgo inflacionario

La confrontación entre Irán y Estados Unidos escaló después de nuevos ataques contra embarcaciones vinculadas a ambos países en el estrecho de Ormuz. Irán afirmó haber atacado diez barcos, luego de que fuerzas estadounidenses hundieran cinco petroleros iraníes. La tensión amenaza una vía por la que circula una parte relevante del suministro mundial de energía. El petróleo West Texas Intermediate cerró el miércoles en 96 dólares con cinco centavos por barril, mientras el Brent superó los 100 dólares. El incremento eleva los riesgos para el abastecimiento global y aumenta las presiones sobre los combustibles y la inflación en economías importadoras como Chile.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.