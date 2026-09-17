Si todavía tienes compras pendientes para el asado o las celebraciones familiares, ojo con los horarios de esta semana. Los supermercados modificarán su funcionamiento debido a los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias.

¿Cuándo cerrarán los supermercados?

Estas son las fechas que debes considerar:

Jueves 17 de septiembre: los supermercados funcionarán durante parte de la jornada, pero deberán terminar sus operaciones antes de las 21:00 horas. La mayoría de las cadenas contempla cierres entre las 19:00 y 20:00 horas, aunque el horario puede variar según el local.

Viernes 18 de septiembre: cerrados por feriado irrenunciable.

Sábado 19 de septiembre: cerrados por feriado irrenunciable.

Domingo 20 de septiembre: podrán retomar su funcionamiento habitual, de acuerdo con el horario de cada establecimiento.

¿Por qué deben cerrar?

El cierre responde a la normativa que establece los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. La medida busca garantizar un período de descanso durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, el descanso debe comenzar a más tardar a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre, considerando las particularidades de los turnos.

¿A qué hora conviene hacer las compras?

Si necesitas abastecerte antes del 18, lo recomendable es no dejar las compras para última hora del jueves 17. Los horarios pueden cambiar entre cadenas y locales, por lo que es importante revisar directamente la información entregada por el supermercado al que acudirás.

La última oportunidad para comprar en supermercados será el jueves 17 de septiembre, pero con cierre anticipado. El viernes 18 y sábado 19 estarán cerrados y la atención podrá retomarse el domingo 20.