¿Ganarán Trump y Netanyahu las próximas elecciones?

Frente a las elecciones de medio término en noviembre próximo, Donald Trump ha prometido un premio de $5.000 dólares a los adultos si el Partido Republicano gana el Senado y la Cámara de Representantes, lo que los demócratas han acusado como una forma de soborno o compra de votos. Los demócratas necesitan ganar sólo cuatro escaños para alcanzar la mayoría en la Cámara de Representantes, y todos los analistas predicen una clara mayoría para ellos en la Cámara Baja, mientras que en el Senado, donde se renueva un tercio, necesitan ganar cuatro escaños en una elección muy competitiva. Por su parte, Benjamín Netanyahu enfrenta una elección difícil e igualmente competitiva en un escenario de mucha fragmentación; llegó al poder en 1996 y ha gobernado 19 de los últimos 30 años con su partido Likud, dependiendo de los ultraortodoxos o ultraderechistas para mantenerse en el poder, y los ultraortodoxos, que tienen siete hijos por mujer contra un promedio de dos en la población general, son demográficamente el futuro en Israel.

La alianza entre Trump y Netanyahu es muy estrecha: Trump instaló la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y en su segundo período inició una guerra contra Irán el 28 de febrero último, en una acción militar conjunta que muchos vieron como resultado de la presión de Netanyahu y del lobby israelí en Washington. Esa acción le empieza a pasar la cuenta a Trump, causando un shock petrolero por el control del estrecho de Ormuz, un alza en la gasolina y una inflación que preocupa, recordando que una de las principales razones por las que ganó fue que la inflación llegó al 9% bajo Joe Biden en 2022. A Netanyahu se le acusa de no haber advertido la amenaza de Hamas en Gaza antes del ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 240 secuestrados, y lo que vino luego por parte de Israel con apoyo de Estados Unidos fue una mezcla de crímenes de guerra por la muerte de cerca de 80.000 palestinos civiles, limpieza étnica según el exministro de Defensa Moshe Ya’alon, y se puede hablar incluso de crímenes de lesa humanidad y genocidio. La alianza entre Trump y Netanyahu pareciera indestructible, pero todo lo anterior pareciera estar pasándoles la cuenta a ambos con miras a las próximas elecciones de octubre en Israel y de noviembre en Estados Unidos, donde hay mucho en juego: no solo la suerte de Trump y Netanyahu, sino la posibilidad de avanzar hacia una política internacional más predecible sobre la base de ciertos mínimos civilizatorios de la humanidad en su conjunto.





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