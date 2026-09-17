CDE acusa una red tras Ulloa y Gobierno retira reglamento municipal

CDE apunta a una red que habría favorecido el nombramiento de Ulloa

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa por cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos. La acción también apunta a los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, y al suspendido conservador Sergio Yáber. El organismo sostiene que una red habría gestionado el nombramiento de Ulloa y que Yáber le transfirió cerca de $74,3 millones mientras el exjuez intervenía en un concurso para proveer un cargo de conservador. Las imputaciones deberán acreditarse en la investigación.

Gobierno retira cuestionado reglamento de Seguridad Municipal

El Gobierno retirará de la Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, cuestionado por alcaldes de distintos sectores políticos. La disposición objetada podía configurar una causal de cesación del cargo si un jefe comunal incumplía su obligación de verificar los requisitos para nombrar directores de seguridad pública o inspectores municipales. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, anunció una mesa con representantes técnicos de las asociaciones de municipios. El grupo revisará este texto y los otros seis reglamentos necesarios para implementar la ley.

Arrau admite que Gobierno no anticipó despedida armada en Quilicura

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que las autoridades no anticiparon la despedida armada realizada en Quilicura, a unos 500 metros de una comisaría. La actividad, en homenaje a un joven de 20 años asesinado durante el fin de semana, incluyó disparos, fuegos artificiales y un vehículo incendiado. Carabineros llegó para dispersar a los asistentes, pero no se informaron detenidos. Arrau explicó que no existió un operativo preventivo porque no había una evaluación de riesgo. El funeral se efectuará cuando el Servicio Médico Legal entregue el cuerpo y tendrá resguardo policial.

Reunión de Kast con Orrego provoca desconcierto en Republicanos

El Presidente José Antonio Kast recibió en La Moneda al gobernador metropolitano Claudio Orrego para abordar empleo, infraestructura y desarrollo urbano. La cita había sido solicitada meses antes, pero provocó desconcierto en sectores del Partido Republicano: ocurrió ocho días después de que el Tribunal Calificador de Elecciones rechazara, por tres votos contra dos, la solicitud de consejeros republicanos y de la UDI para destituir a Orrego. Mientras algunos militantes cuestionaron la oportunidad de la reunión, otros señalaron que el Mandatario ya ha recibido a distintos gobernadores regionales.

Corte rechaza amparo de Calisto y mantiene cerrada investigación

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de amparo con que la defensa del senador Miguel Ángel Calisto buscaba ampliar por 120 días la investigación en su contra y acceder a soportes digitales entregados por otro imputado. El tribunal concluyó que no se acreditó una amenaza ilegal, cierta y concreta contra su libertad. La Fiscalía cerró la investigación el 4 de septiembre y acusó a ocho personas por fraude al fisco y fraude de subvenciones reiterados. El Ministerio Público cifra el perjuicio para el Estado en más de $100 millones. Las acusaciones deberán resolverse en tribunales.

Grau pide al FA regular empleos posgobierno, pero defiende a Aylwin

El exministro Nicolás Grau pidió al Frente Amplio fijar criterios para los trabajos que asumen sus antiguas autoridades. Advirtió que exministros, exsubsecretarios y exjefes de servicio deben evitar conflictos de interés y cuidar la imagen del partido. Sin embargo, defendió que Sebastián Aylwin, exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, asesore a CleanTech Lithium en los permisos de un proyecto en el salar Laguna Verde, y destacó su experiencia técnica. El debate también alcanza al exjefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, quien trabaja en una empresa de lobby.

Fed sube las tasas por primera vez desde 2023 y anticipa otra alza

La Reserva Federal elevó su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta un rango de entre 3,75 % y 4 %. Fue la primera alza desde 2023 y respondió a la persistencia de la inflación en Estados Unidos. Doce de los 18 integrantes del organismo proyectaron otro aumento antes de terminar el año. Tras la decisión, el Dow Jones cayó 1,21 % y el rendimiento del bono del Tesoro a diez años superó 5 %. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, evitó precisar cuántas nuevas alzas podrían aprobarse. La decisión encarece el crédito y puede repercutir en el dólar y los mercados internacionales.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.