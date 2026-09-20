Ley Jacinta: conoce este requisito para obtener o renovar la licencia de conducir

La Ley Jacinta introdujo nuevas exigencias para quienes buscan obtener o renovar una licencia de conducir en Chile. El principal cambio está relacionado con las condiciones de salud de los conductores y busca reforzar la seguridad vial.

La normativa establece la obligación de completar una declaración jurada en la que el postulante debe informar si presenta enfermedades que puedan limitar o reducir sus aptitudes físicas o psíquicas para conducir un vehículo motorizado.

¿En qué consiste el requisito clave para obtener la licencia de conducir?

El requisito, promovido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en su portal web, es la declaración jurada. Esta certifica que el postulante no posee enfermedades que limiten o reduzcan su capacidad de manejar.

La declaración, que sirve para reforzar la responsabilidad individual, constituye el eje central de la Ley Jacinta, según información oficial.

Según se indica en la página de ChileAtiende.cl, “esto se certifica mediante las evaluaciones que determine el reglamento que dictarán el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud”.

Sanciones asociadas

Si una persona omite información o no informa correctamente en su declaración jurada la existencia de una enfermedad que le impida desplazarse de forma segura, y posteriormente participa en un siniestro vial, no solo incurrirá en una infracción grave de tránsito: también se le cancelará la licencia de conducir.

La medida se ampara en el caso de Jacinta, lactante de cinco meses que murió atropellada en 2022 mientras era paseada en un coche por sus padres en la comuna de Lo Barnechea. La menor fue impactada por un automóvil cuyo conductor, un hombre de 80 años, perdió el control del vehículo.

Conforme a las investigaciones, se acreditó que padecía una enfermedad que afectaba su capacidad para conducir.

Otros cambios a tener en cuenta

Entre los cambios se encuentra el aumento de los montos de cobertura del SOAP. En este sentido, se duplican los montos ante casos de fallecimiento e incapacidad permanente, incapacidad permanente parcial y gastos de hospitalización o rehabilitación.

Otra de las reformas es la reducción a 7 días hábiles del plazo máximo para el pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento.

Tras la actualización de la normativa, las coberturas del SOAP y del SOAPEX se contemplaron bajo los siguientes valores:

Fallecimiento: 600 UF por persona.

por persona. Incapacidad permanente total: 400 UF por persona.

por persona. Incapacidad permanente parcial: hasta 400 UF por persona.

por persona. Gastos médicos hospitalarios: hasta 600 UF.

Algunos vehículos podrán usar cámaras en vez de espejos

La nueva norma incorpora la opción de que algunos vehículos utilicen cámaras con monitores u otros dispositivos tecnológicos en reemplazo de los tradicionales espejos laterales, siempre que cumplan la misma función.

Los vehículos que podrán incorporar una cámara en vez de un espejo son los siguientes:

De transporte de personas.

De carga.

De movilización colectiva.

De características que hagan imposible la retrovisual desde su interior.

¿Qué deben considerar los conductores?

La Ley Jacinta suma nuevas exigencias vinculadas con la seguridad vial y las condiciones de salud de quienes conducen. Por ello, al momento de obtener o renovar una licencia, es fundamental entregar información veraz en la declaración jurada y cumplir con las evaluaciones que establezca la normativa.