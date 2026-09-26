Planetario USACH celebrará la llegada de la primavera este sábado 26 de septiembre con actividades gratuitas para público familiar. La jornada incluirá experiencias sonoras, observación de insectos con microscopios, charlas sobre volcanología, talleres de naturaleza, ilustración científica y stands de divulgación.

Para acceder a estas actividades se debe contar con una entrada a una película del Planetario. La programación contempla funciones desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, con valores diferenciados según edad y musicales con tarifa especial para público.

Una jornada para celebrar la primavera con ciencia y naturaleza

Este sábado 26 de septiembre, Planetario USACH realizará una jornada especial para celebrar la llegada de la primavera, con actividades de divulgación científica, observación, experimentación y experiencias sonoras.

Entre las 11:00 y las 17:30 horas, quienes asistan podrán participar gratuitamente en distintas iniciativas, siempre que cuenten con una entrada a una de las películas programadas durante la jornada.

Esta es nuestra programación de películas y musicales del sábado 26 de septiembre:

11.00 Bot y Lu : Misión H2O

: 12.00 Dinosaurios

13.00 3,2,1 Despegue!

15.00 Sistema Solar con ojos del siglo XXI

16.00 Dinosaurios

17.00 Alturas de Macchu Picchu

18.00 Las Estrellas de Van Gogh

Las entradas tienen un precio de $5.500 para niñas, niños y adulto mayor y $6.000 para adultos. Los musicales de las 17 y 18 horas tienen un valor de $14.000 (precio único para todas las edades).

Estas son las actividades gratuitas para celebrar la llegada de la primavera:

¿Cómo suena la primavera?

Experiencia sonora con Aarón Montoya, de 11 a 13 hrs. Una exploración que invita a preguntarnos ¿cómo suena la primavera? A través de la experimentación con sintetizadores modulares e instrumentos, las y los participantes podrán descubrir, crear y transformar sonidos inspirados en esta estación. Una activación abierta y participativa donde no hay una única respuesta: cada sonido será parte de una experiencia colectiva para imaginar y construir nuestra propia versión sonora de la primavera.

Charla Bitácora de un volcanólogo

De 13 a 14 horas, descubre el lado más aventurero de la volcanología a través del diario íntimo de un/a volcanólogo/a. Los asistentes podrán conocer de primera mano cómo se prepara un científico para adentrarse en volcanes activos, qué equipo necesita para escalar y explorar sus cráteres, qué ropa utiliza para enfrentar las distintas condiciones del terreno, cómo se alimenta durante las expediciones y qué instrumentos lleva consigo para estudiar y monitorear la actividad volcánica. Una experiencia para descubrir qué hay detrás de cada expedición y cómo la ciencia permite conocer, estudiar y comprender el comportamiento de los volcanes. Charlistas: Alexandra Fuentealba, geóloga de la Universidad Católica del Norte y Encargada de Control de Gestión y Logística Instituto Milenio Ckelar Volcanes y Matías Arriagada, investigador doctorante de Ckelar Volcanes.

Micromundo

Observación, análisis y exploración con microscopios de distintos sorprendentes insectos, cucarachas, saltamontes y escarabajos, entre otros. Descubriremos sus características, tamaños, adaptaciones y la importancia que tienen en la naturaleza.

Stand Zig-Zag + encuentro con autores y divulgadores científicos

Editorial Zig-Zag estará presente con un stand dedicado a su catálogo de divulgación científica. Además, se desarrollará un espacio de encuentro con autores, quienes compartirán sus libros y experiencias, acercando la ciencia y la lectura al público familiar. Entre ellos, Sergio Vásquez, astrónomo y autor de Viajemos por la Vía Láctea, realizará una charla basada en su libro.

Taller Bitácora de nuestro entorno

Una experiencia para observar, reconocer y registrar la naturaleza que nos rodea. En esta actividad recorreremos los patios y espacios exteriores de Planetario USACH junto a la astrónoma Constanza Yovaniniz para descubrir y reconocer parte de la flora y fauna presente en nuestro entorno. Cada participante recibirá una ficha de exploración, que utilizará durante el recorrido para registrar sus observaciones, identificar especies y prestar atención a los pequeños detalles de la naturaleza que muchas veces pasan desapercibidos. A las 12 horas, Illustraciencia acompañará la experiencia desde la ilustración científica, invitando a observar y representar aquello que encontremos durante el recorrido. La actividad se realizará a las 12, 14 y 16 horas.

Cambalache USACH

Revista Cambalache USACH estará presente con un stand durante la jornada, acercando la divulgación científica de manera lúdica a niñas, niños, jóvenes y público general. En esta oportunidad, presentará su nuevo número, dedicado a los agentes biológicos, invitando a descubrir y explorar distintas temáticas científicas a través de sus contenidos.

Ciencia, naturaleza y actividades para toda la familia

La jornada de primavera de Planetario USACH combina la programación habitual de películas con experiencias gratuitas vinculadas a la ciencia, la naturaleza, la observación y la divulgación. Además, quienes concurran podrán acceder a estacionamientos gratuitos al interior del recinto.

Estacionamientos gratuitos al interior de Planetario (Alameda 3349).