Cargadores para autos eléctricos en Chile: qué conector elegir y cómo saber si es compatible

Comprar un auto eléctrico en Chile implica mirar mucho más que su autonomía, precio o tiempo de carga. El tipo de conector que utiliza el vehículo puede determinar si será posible cargarlo en una electrolinera, utilizar carga rápida durante un viaje o depender principalmente de un cargador instalado en la casa.

Una revisión realizada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó precisamente problemas de compatibilidad entre algunos vehículos eléctricos e híbridos enchufables vendidos en Chile y la infraestructura pública disponible. El organismo advirtió además que esta información no siempre es entregada claramente antes de la compra.

El problema afecta especialmente a vehículos que utilizan el estándar GB/T. Según el análisis de SERNAC, estos representan un 5,6% de la oferta examinada y no cuentan con infraestructura pública compatible para carga rápida dentro de la red estudiada. En cambio, los automóviles con CCS Tipo 2, uno de los estándares más extendidos, tienen cobertura del 100% en las estaciones públicas que ofrecen carga rápida.

¿Qué tipos de cargadores para autos eléctricos existen?

Para entender qué cargador necesita un vehículo eléctrico hay que distinguir primero entre el tipo de carga y el tipo de conector.

La carga puede realizarse mediante corriente alterna (AC), generalmente utilizada para cargas domiciliarias o de menor potencia, o mediante corriente continua (DC), empleada principalmente en sistemas de carga rápida.

El conector, en cambio, corresponde a la interfaz física y al estándar mediante el cual el vehículo se comunica y recibe energía desde el cargador.

En Chile pueden encontrarse, entre otros, los estándares Tipo 2, CCS Tipo 2 y GB/T. No todos permiten utilizar las mismas estaciones de carga y, por eso, verificar este punto antes de comprar un automóvil es fundamental.

¿Qué es el conector Tipo 2?

El Tipo 2 es uno de los conectores más extendidos para carga en corriente alterna.

De acuerdo con el reporte de Sernac, los vehículos con conexión Tipo 2 representan el 90,3% de la oferta de automóviles con carga lenta analizada. Además, tienen una cobertura de 98,31% entre las estaciones públicas que ofrecen este tipo de recarga.

Es un dato especialmente relevante para quienes pretenden cargar habitualmente su vehículo en la casa, oficina, estacionamientos o puntos públicos de corriente alterna.

¿Qué es CCS2 y por qué importa para la carga rápida?

El sistema CCS Tipo 2 o CCS2 permite realizar carga rápida en corriente continua, además de estar relacionado con el estándar Tipo 2 utilizado en corriente alterna.

Según SERNAC, los automóviles equipados con CCS Tipo 2 tienen actualmente compatibilidad con el 100% de las estaciones públicas consideradas en su análisis que ofrecen carga rápida.

Para una persona que necesita efectuar viajes interurbanos o recuperar una cantidad importante de autonomía en poco tiempo, la disponibilidad de carga rápida puede convertirse en un factor tan importante como la autonomía de la batería.

¿Qué ocurre con los vehículos que utilizan GB/T?

GB/T es un estándar utilizado especialmente por determinados vehículos de origen chino.

El problema advertido por Sernac es que los modelos con este sistema representan el 5,6% de la oferta estudiada, pero no disponen de infraestructura pública compatible para carga rápida dentro de la red analizada en Chile.

El organismo investigó el tema después del reclamo de un consumidor cuyo automóvil utilizaba GB/T y que descubrió dificultades para acceder a carga rápida pública. En la práctica, esa situación restringía considerablemente sus alternativas y lo hacía depender principalmente de sistemas de carga doméstica más lenta.

Por ello, antes de comprar un vehículo con este conector es especialmente importante preguntar qué estaciones permiten cargarlo, si existen adaptadores compatibles y qué limitaciones puede tener el automóvil fuera del domicilio.

¿Cómo saber qué cargador necesita mi auto eléctrico?

Antes de comprar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable conviene revisar, al menos, cinco elementos:

1. El conector de carga lenta o AC.

Hay que comprobar qué estándar utiliza el vehículo y si podrá conectarse al cargador que se instalará en la vivienda o a los puntos públicos utilizados habitualmente.

2. El conector de carga rápida.

No todos los automóviles tienen el mismo sistema. Si el vehículo será utilizado para viajes largos, este punto puede ser decisivo.

3. La potencia máxima de carga del vehículo.

Instalar o utilizar un cargador de gran potencia no significa necesariamente que el automóvil pueda recibir toda esa energía. Cada modelo tiene un límite propio de carga.

4. La infraestructura disponible en las rutas habituales.

Conviene revisar previamente las estaciones de carga existentes cerca del domicilio, lugar de trabajo y carreteras que se utilizan con mayor frecuencia.

5. La necesidad de adaptadores.

Si un vehículo requiere un adaptador para determinadas estaciones, hay que verificar que esté autorizado por el fabricante, sea técnicamente compatible y admita la potencia que se pretende utilizar.

¿Se puede cargar un auto eléctrico en la casa?

Sí, pero la instalación debe reunir las condiciones eléctricas y de seguridad correspondientes.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) establece requisitos específicos para las instalaciones destinadas a la carga de vehículos eléctricos. El Pliego Técnico Normativo RIC N°15 regula el diseño y ejecución de infraestructura de recarga pública y privada.

Además, las instalaciones de infraestructura de recarga deben someterse al procedimiento TE6 de la SEC. Para viviendas individuales existe una categoría específica para instalaciones privadas habitacionales de hasta 20 kW.

Por esa razón, no basta con comprar un cargador y conectarlo a cualquier enchufe disponible. La capacidad de la instalación eléctrica de la vivienda, sus protecciones y la potencia requerida deben ser evaluadas de acuerdo con la normativa aplicable.

¿Carga lenta o carga rápida: cuál conviene?

Depende principalmente del uso del vehículo.

La carga domiciliaria suele utilizarse cuando el automóvil permanece estacionado durante varias horas, por ejemplo durante la noche. En esas condiciones, el tiempo de carga puede ser menos relevante.

La carga rápida, en cambio, resulta especialmente útil durante viajes o cuando se necesita recuperar autonomía en un periodo corto.

Pero hay una consideración fundamental: la velocidad final no depende solamente del cargador. También está determinada por la potencia máxima que puede aceptar el vehículo, el estado y temperatura de la batería y las características de cada estación.

La compatibilidad puede ser tan importante como la autonomía

La expansión de la electromovilidad está multiplicando las alternativas disponibles para los consumidores. Sernac señala que las ventas de automóviles 100% eléctricos crecieron 183,8% durante 2024 y que la red nacional ya supera los 1.900 puntos de carga.

Ese crecimiento hace cada vez más importante revisar la infraestructura disponible antes de elegir un modelo.

Un automóvil puede ofrecer una autonomía adecuada y buenas prestaciones, pero si su sistema de conexión tiene poca presencia en la red pública, su utilización puede cambiar significativamente, sobre todo para quienes necesitan realizar viajes fuera de su radio habitual.

Por eso, junto con comparar autonomía, precio y capacidad de batería, una pregunta debería formar parte de cualquier compra de un vehículo eléctrico: ¿dónde y con qué cargador voy a poder cargarlo?