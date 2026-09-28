Hermosilla comenzó a “cantar”: reconoce pagos en efectivo desde La Moneda y apunta a Chadwick

El abogado Luis Hermosilla reconoció ante la Fiscalía de Valparaíso que él y Samuel Donoso recibieron pagos en efectivo vinculados a su trabajo en causas judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En la misma declaración, entregada el 27 de agosto en una investigación por nombramientos judiciales, mencionó al exministro del Interior Andrés Chadwick y describió gestiones en las que participaron Donoso y Gabriel Zaliasnik.

Según publicó Reportea, Hermosilla declaró que él y Donoso recibían alrededor de 100 UF mensuales, habitualmente acumuladas y entregadas cada tres meses. Identificó a Benjamín Salas y Andrés Sotomayor, asesores cercanos al entonces mandatario, entre quienes les hacían llegar el dinero. Añadió que los pagos eran distintos de los que percibía como asesor jurídico del Ministerio del Interior, que no emitió boletas por esos montos y que desconoce de dónde provenían los fondos.

Hermosilla atribuyó la decisión de pagarles al expresidente Piñera, aunque precisó que nunca conversó directamente con él sobre el asunto. Dijo que fue Chadwick o Salas quien les informó de los pagos, pero que no recuerda cuál de los dos. Tras revisar mensajes exhibidos por las fiscales, situó las entregas entre fines de 2020 y, al menos, mediados de 2022, después del término del mandato presidencial.

El papel de Zaliasnik

La declaración abordó la relación de Hermosilla con Zaliasnik, quien integró el grupo de abogados que defendió a autoridades del gobierno de Piñera en causas relacionadas con el estallido social y la pandemia del Covid19. Hermosilla sostuvo ante las fiscales que el actual embajador en Israel tenía mayor acceso que él a algunos ministros de cortes de apelaciones e incluso de la Corte Suprema.

Una de las preguntas se centró en un mensaje de noviembre de 2022. Zaliasnik le pidió ayuda a Hermosilla antes de que una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisara la prisión preventiva de Octavio Gamboa, exejecutivo de Swell Capital, en una causa en la que Zaliasnik representaba a la contraparte. Hermosilla explicó que conocía a la jueza Isabel Margarita Zúñiga, integrante de esa sala, porque había trabajado en su oficina. Sin embargo, dijo no recordar si efectivamente habló con ella. Su respuesta a la solicitud, señaló, no demuestra que haya realizado la gestión.

Zaliasnik figura como imputado en otra investigación de la Fiscalía de Valparaíso, abierta tras la publicación de antecedentes sobre gestiones suyas y de Hermosilla en nombramientos judiciales. Según Reportea, ambos impulsaron cerca de diez designaciones y posteriormente solicitaron favores a algunos de los jueces nombrados. Esos antecedentes son materia de investigación; no constituyen una conclusión judicial sobre la responsabilidad del embajador.

Las fiscales también consultaron a Hermosilla por la remuneración de Zaliasnik en la defensa del entonces general director de Carabineros Mario Rozas. El abogado respondió que no tenía conocimiento de una triangulación de honorarios a través de la Empresa Nacional del Petróleo y que recordaba una negociación directa entre Rozas y Zaliasnik. Dijo desconocer quién pagó finalmente esa defensa.

Conversaciones sobre nombramientos

Hermosilla afirmó que conversaba recurrentemente sobre candidatos a tribunales con Donoso, Zaliasnik y Héctor Mery, entonces jefe de la División Judicial del Gobierno. Sostuvo que les interesaban especialmente las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso, y describió una relación cercana entre Zaliasnik, Donoso y Mery.

La declaración forma parte de las indagatorias de la Fiscalía de Valparaíso. Donoso y Hermosilla figuran en una querella del Consejo de Defensa del Estado relacionada con el nombramiento del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.