Después de más de cuatro décadas de funcionamiento, Fantasilandia prepara una nueva etapa con la construcción de un parque acuático en Lo Herrera.

El proyecto contempla distintas atracciones y servicios para que los visitantes puedan permanecer durante una jornada completa en el recinto. Entre sus principales instalaciones estará una piscina de 1.500 metros cuadrados con olas, además de un río lento que recorrerá parte importante del parque.

A esto se sumará una zona especialmente diseñada para niños y dos complejos de toboganes, junto con una oferta gastronómica y espacios destinados al descanso.

El recinto también contará con más de 70 pérgolas con servicios exclusivos, según informó la organización.

Lo que debes saber del nuevo parque acuático

Apertura : está proyectada para diciembre de 2026.

: está proyectada para diciembre de 2026. Ubicación: el recinto estará emplazado en Lo Herrera.

el recinto estará emplazado en Lo Herrera. Piscina de olas : tendrá una superficie de 1.500 metros cuadrados.

: tendrá una superficie de 1.500 metros cuadrados. Río lento : recorrerá una parte importante del parque.

: recorrerá una parte importante del parque. Zona infantil : habrá un espacio destinado especialmente a los niños.

: habrá un espacio destinado especialmente a los niños. Toboganes : el proyecto contempla dos complejos de toboganes.

: el proyecto contempla dos complejos de toboganes. Descanso: se consideran más de 70 pérgolas con servicios exclusivos.

se consideran más de 70 pérgolas con servicios exclusivos. Gastronomía : el recinto tendrá una oferta de alimentación para los visitantes.

: el recinto tendrá una oferta de alimentación para los visitantes. Accesibilidad: el proyecto se encuentra conectado con Santiago mediante autopistas y Metrotren, según la información entregada por la empresa.

Toboganes y tecnología de proveedores internacionales

Para el desarrollo de Fantasilandia Splash Park, el proyecto trabajó con empresas internacionales especializadas en la construcción de atracciones para parques acuáticos, entre ellas WhiteWater y ProSlide.

De acuerdo con la información entregada por Fantasilandia, ambas compañías han participado en proyectos de parques acuáticos a nivel internacional y estarán a cargo de instalar nuevas atracciones en Chile.

El desarrollo también contempla la participación de especialistas en ingeniería, tecnología, infraestructura y seguridad durante las diferentes etapas de construcción y puesta en marcha.

Una nueva alternativa de entretención en Lo Herrera

El proyecto estará emplazado en Lo Herrera y, según la empresa, se encuentra a menos de 20 minutos del centro de Santiago mediante conexiones por autopistas y Metrotren.

“Vamos a ofrecer una experiencia en torno al agua que hoy no existe en el país, de estándar internacional, combinando entretención, relajo y servicios de primer nivel en un solo lugar”, señaló Rodrigo Álamos, gerente de Experiencia de Fantasilandia Splash Park.

El ejecutivo agregó que el objetivo del proyecto es convertirse en una alternativa para las familias y aportar al desarrollo del turismo recreativo en Chile.

¿Cuándo abrirá Fantasilandia Splash Park?

La apertura del parque acuático está prevista para diciembre de 2026.

El recinto será la primera etapa del nuevo complejo que Fantasilandia desarrolla en Lo Herrera. Una segunda etapa contempla la construcción de un parque de diversiones, cuya entrada en funcionamiento está proyectada para fines de 2027.

De esta manera, el proyecto busca ampliar la oferta de entretención de Fantasilandia con nuevas experiencias vinculadas al agua y, posteriormente, con un nuevo parque de diversiones.