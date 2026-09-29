Los arrepentidos: uno de cada cuatro votantes de Kast en segunda vuelta cambiaría su voto

Uno de cada cuatro electores que votaron por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de 2025 afirma que hoy cambiaría su decisión. Así lo revela la tercera medición de la encuesta Chile Actual, elaborada por la Fundación Nodo XXI con apoyo de la Fundación Heinrich Böll, que identifica un grupo de votantes denominados “arrepentidos”, compuesto principalmente por mujeres de sectores socioeconómicos medios y bajos, sin identificación política y con una evaluación más negativa del Gobierno.

El estudio, presentado este martes 29 de septiembre, muestra que un 25,5% de quienes respaldaron al actual Presidente en el balotaje no repetiría su voto. Al considerar conjuntamente las respuestas retrospectivas sobre ambas vueltas electorales, la investigación cifra en un 38% a los electores arrepentidos dentro del electorado original del Mandatario.

Los resultados forman parte de una encuesta online autoaplicada a un panel certificado de 993 personas mayores de 18 años, provenientes de todas las regiones del país. El levantamiento se realizó entre el 9 y el 18 de septiembre de 2026 y estuvo coordinado por el cientista político Juan Pablo Orrego, junto al coinvestigador Matías Gómez.

En esta tercera edición, el sondeo incorporó una dimensión dedicada a los cambios electorales, además de las áreas de evaluación presidencial, agenda económica y agenda política. A través de preguntas de voto retrospectivo, buscó medir qué proporción de los ciudadanos mantendría o modificaría las preferencias expresadas en las elecciones presidenciales de 2025.

Los resultados muestran diferencias entre quienes continúan respaldando al Mandatario y aquellos que manifiestan que votarían de otra manera. Según el estudio, si se repitiera la primera vuelta presidencial, solo el 55,9% de quienes votaron originalmente por Kast volvería a escogerlo.

En términos de preferencias electorales declaradas para ese escenario hipotético, el actual Presidente pasaría del 23,9% obtenido en la primera vuelta de 2025 a un 17,5% en la nueva medición.

El ejercicio retrospectivo también registra variaciones en las preferencias por los demás excandidatos. Jeannette Jara pasaría de 26,9% a 29,7%; Johannes Kaiser, de 13,9% a 15,3%; y Evelyn Matthei, de 12,5% a 14,8%.

Franco Parisi, por su parte, alcanzaría un 19,9% en este ejercicio. De acuerdo con la interpretación entregada por los investigadores, sería el único candidato relevante que no capitalizaría el retroceso de Kast.

En cuanto al balotaje, el sondeo consulta cómo votarían los encuestados si se repitiera la segunda vuelta entre Kast y Jara. En ese escenario hipotético, la medición registra un 53,3% de las preferencias para la excandidata oficialista.

Estas cifras corresponden a respuestas retrospectivas de los participantes y no a resultados de una nueva elección. Su principal objetivo dentro del estudio es identificar cambios en las preferencias de quienes participaron en los comicios anteriores.

El director de la investigación, Juan Pablo Orrego, puso especial atención en las características del grupo que declara haber cambiado de opinión respecto de su voto por Kast. “El gobierno está perdiendo terreno en un segmento de la población que es clave para la construcción de mayorías electorales”, sostuvo el cientista político.

Según explicó, los electores arrepentidos presentan características distintas de quienes mantienen su respaldo al Mandatario, especialmente en términos de identificación política, nivel socioeconómico y evaluación de la actual administración.

“Este conjunto de electores que definimos como “arrepentidos” en su mayoría no se identifica con ninguna ideología política, provienen de sectores socioeconómicamente medios y bajos, tienden a ser mujeres, y tienen una peor evaluación del gobierno”, explicó Orrego.

En contraste, el estudio caracteriza a quienes volverían a votar por Kast como personas que, en términos generales, se identifican con la derecha política.

A partir de estos resultados, el investigador advirtió que el Ejecutivo se encuentra “en riesgo de atrincherarse en un público de convencidos que carece de transversalidad”.

Orrego también extendió su análisis a los partidos que respaldan directa o indirectamente a la administración, mencionando a Renovación Nacional, Evópoli, la UDI y el Partido de la Gente.

A su juicio, el porcentaje de arrepentidos constituye “un llamado de atención para el resto de partidos de centroderecha y derecha que apoyan directa o indirectamente al gobierno, como RN, Evópoli, la UDI o el PDG”.

El investigador sostuvo que este segmento electoral puede modificar sus preferencias entre distintos sectores políticos, al tratarse de “un grupo de electores que perfectamente puede saltar desde una opción de derecha a una de izquierda en las circunstancias adecuadas”.

Los resultados corresponden a la tercera medición de Chile Actual, realizada durante septiembre, y permiten comparar la evolución de las evaluaciones presidenciales y de las opiniones sobre distintas materias políticas y económicas respecto de la encuesta de junio.