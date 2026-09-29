Seis partidos preparan acto para Bachelet y buscan proyectar su liderazgo en la oposición

La expresidenta Michelle Bachelet vuelve a ocupar un espacio en la discusión sobre los liderazgos de la oposición. Tras poner fin a su candidatura a Naciones Unidas, seis partidos del sector preparan un acto de respaldo que reunirá a representantes desde la Democracia Cristiana (DC) hasta el Partido Comunista (PC), en una convocatoria que busca mostrar unidad y que contará también con la participación del exmandatario Gabriel Boric.

El encuentro se realizará este miércoles, a partir de las 18:00 horas, en el Teatro Municipal de La Pintana. La actividad tendrá a Bachelet como protagonista y se desarrollará en momentos en que la exjefa de Estado ha retomado presencia en la contingencia nacional, mientras distintas figuras del sector comienzan a abordar públicamente el papel que podría desempeñar en la oposición.

Una de sus intervenciones recientes fue la declaración que suscribió junto a Boric para solicitar al Gobierno de José Antonio Kast que reconsiderara la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Estados Unidos.

El acto también estará marcado por las reacciones que generó el término de su candidatura a Naciones Unidas y por los cuestionamientos de dirigentes opositores a la postura que mantuvo el Ejecutivo frente a esa postulación.

Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, destacó la importancia de respaldar a la exmandataria y criticó la actuación del Gobierno. “Hubo una actitud del gobierno en contra de los intereses del país. El gobierno nuevamente falló; les falla a Chile porque esto no son temas partidarios, sino que tienen que ver con la representación de un país”, sostuvo la senadora.

Más allá del respaldo a su candidatura internacional, las expectativas también están puestas en el espacio que ocupará Bachelet dentro de la oposición y en su eventual contribución a la articulación de las distintas fuerzas políticas del sector.

En esa línea, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, planteó que la expresidenta continuará desempeñando un papel protagónico y de liderazgo, una condición que, a su juicio, ha mantenido a lo largo de su trayectoria. “Ese rol de liderazgo, de unidad, lo va a poder seguir ejerciendo”, afirmó el diputado.

La convocatoria reunirá a seis colectividades de oposición, desde la DC hasta el PC, en una actividad que busca respaldar públicamente a Bachelet y exhibir una señal de coordinación entre partidos que forman parte del mismo sector político.

Su regreso a la escena pública coincide, además, con una mayor presencia de figuras vinculadas a administraciones anteriores, como Carolina Tohá y Camila Vallejo, junto con otros liderazgos del sector, entre ellos Claudio Orrego y Tomás Vodanovic.

Otro de los protagonistas de la jornada será Gabriel Boric. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, confirmó que el expresidente participará del encuentro y pronunciará un discurso durante la actividad.