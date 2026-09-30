¿Subes al cerro San Cristóbal en bicicleta? Conoce los requisitos y desde cuándo

Subir en bicicleta al cerro San Cristóbal tendrá una nueva exigencia desde diciembre. Los ciclistas deberán realizar una inscripción previa y utilizar un chaleco reflectante con un código identificatorio, de acuerdo con el anuncio realizado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

La medida busca facilitar la identificación de quienes incumplan las normas al interior del Parque Metropolitano de Santiago, en medio de las fiscalizaciones por exceso de velocidad y la discusión por la convivencia entre ciclistas y peatones.

Según explicó Poduje, el sistema permitirá identificar a quienes infrinjan las reglas y aplicar las sanciones correspondientes.

¿Qué deberán hacer los ciclistas?

Para quienes utilizan habitualmente el cerro San Cristóbal en bicicleta, estas son las principales medidas anunciadas:

Inscripción previa: desde diciembre, los ciclistas deberán inscribirse para poder subir al cerro.

desde diciembre, los ciclistas deberán inscribirse para poder subir al cerro. Chaleco reflectante: deberán portar un chaleco que permita su identificación.

deberán portar un chaleco que permita su identificación. Código identificatorio: el chaleco tendrá un código individual asociado al ciclista.

el chaleco tendrá un código individual asociado al ciclista. Objetivo de la medida: facilitar la identificación de quienes incumplan las normas y permitir la aplicación de las sanciones correspondientes.

facilitar la identificación de quienes incumplan las normas y permitir la aplicación de las sanciones correspondientes. Límite de velocidad: las vías interiores del cerro tienen un máximo de 30 km/h .

las vías interiores del cerro tienen un máximo de . Fiscalización: Carabineros está realizando controles de velocidad mediante pistolas radar.

Carabineros está realizando controles de velocidad mediante pistolas radar. Multas: las infracciones por exceso de velocidad pueden alcanzar 1,5 UTM, equivalentes a cerca de $107 mil.

Importante: La nueva exigencia comenzará a aplicarse desde diciembre, según lo anunciado por el ministro de Vivienda y Urbanismo.

Controles de velocidad a ciclistas en el cerro San Cristóbal

El anuncio se produce después de que durante septiembre cobraran notoriedad las fiscalizaciones realizadas por Carabineros a ciclistas que circulan por el Parque Metropolitano.

Los controles incluyen el uso de pistolas radar para detectar a quienes superan los 30 km/h, límite establecido en las vías interiores del cerro. Las fiscalizaciones han generado discusión entre los propios ciclistas, especialmente por los controles realizados en sectores de bajada.

Las infracciones por exceso de velocidad pueden alcanzar 1,5 UTM, equivalentes a cerca de $107 mil.

Entre los puntos considerados especialmente sensibles se encuentran la curva de la Casa de la Cultura Anáhuac, los cruces frente a la piscina Antilén y el Jardín Japonés, además del sector previo a la salida por Pedro de Valdivia.

Accidentes de ciclistas en el Parque Metropolitano

Las nuevas exigencias también aparecen en medio de la preocupación por los accidentes que se producen al interior del cerro.

Desde el Parque Metropolitano han señalado que las medidas buscan mejorar la convivencia entre quienes utilizan este espacio para caminar, hacer deporte o desplazarse en bicicleta.

El recinto, dependiente administrativamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuenta con más de 700 hectáreas y tiene entre sus funciones promover la recreación, el deporte y la vida familiar.