En el marco del Mes de las Personas Mayores, Parque del Recuerdo y la iniciativa Reconecta de la Pontificia Universidad Católica (PUC) invitan a participar en una jornada gratuita de baños de bosque, una práctica que busca promover el bienestar y la conexión con la naturaleza.

La actividad consiste en una caminata lenta y guiada por un entorno natural. Durante el recorrido, las personas participantes prestan atención a los sonidos, aromas, texturas y otros estímulos del ambiente para hacer una pausa y disfrutar del entorno.

Esta práctica nació en Japón en 1982 y se conoce como Shinrin-yoku, expresión que significa «baño de bosque». No se trata de una actividad deportiva ni de una caminata para recorrer grandes distancias, sino de una experiencia tranquila que invita a conectar con la naturaleza a través de los sentidos.

¿Cuándo y dónde se realizará el baño de bosque?

La próxima jornada está programada para el jueves 22 de octubre de 2026, en la Laguna del Parque Américo Vespucio.

Estos son los datos principales de la actividad:

Actividad: baño de bosque guiado.

baño de bosque guiado. Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

Lugar: Laguna del Parque Américo Vespucio.

Costo: gratuito.

Cupos: limitados.

¿Cómo inscribirse en la actividad gratuita?

Las personas interesadas deben realizar su inscripción mediante la cuenta de Instagram @masparque, correspondiente al programa Más Parque de Parque del Recuerdo.

Como los cupos son limitados, se recomienda consultar directamente en esa cuenta cómo solicitar un lugar y confirmar la disponibilidad antes de asistir.

¿Qué beneficios busca promover esta experiencia?

Los baños de bosque invitan a las personas a caminar lentamente, observar el entorno y prestar atención a los estímulos naturales. La iniciativa busca ofrecer un espacio de tranquilidad, encuentro y conexión con otras personas.

La actividad forma parte de las acciones del Mes de las Personas Mayores y promueve el uso de las áreas verdes como lugares para compartir experiencias y disfrutar de la naturaleza.