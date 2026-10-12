El momento personal más difícil de Julio Ponce: atraviesa delicada situación de salud

El hombre que sorteó intentos de compra hostil en SQM, logró rebajar una multa histórica en el caso caso Cascadas, no fue incluido en la causa por financiamiento ilegal a la política por falta de pruebas, se cayó muchas veces del caballo haciendo salto y en una se quebró la pelvis, enfrenta su momento personal más complejo.

La información es manejada con extrema reserva por su entorno: Julio Ponce Lerou sufre un tumor cerebral desde hace un año y medio, por lo cual a veces requiere apoyo. Se trata de un tumor que no es operable, pero se está haciendo tratamientos dentro y fuera de Chile para paliar sus efectos. En estos días se encuentra en Europa.

A un mes de celebrar su cumpleaños número 81, el 13 de noviembre, Ponce ha llevado adelante cambios relevantes.

El más reciente ocurrió en la estructura de las cinco sociedades cascadas abiertas en bolsa más Global Mining (cerrada), las que, mediante una fusión, pasaron a ser dos: Potasios Investments, antes llamada Potasios de Chile, que controla el 6,26% de SQM, y Pampa Investments, antes Oro Blanco, que tiene el 17,71%.

Sorpresivamente, el directorio de Potasios, elegido en junta extraordinaria de accionistas el 27 de marzo pasado, sufrió un cambio en agosto. El 21 de ese mes renunció Fanor Velasco Calvo y en su lugar entró Daniella Rocco Castro (52), pareja de Julio Ponce desde hace más de cuatro años. Una decisión que no sacó aplausos, ya que en Potasios, como en cualquier sociedad abierta que transa sus acciones en bolsa, pueden participar las AFP. Actualmente, Cuprum está presente en la propiedad de Potasios con casi un 1% en sus fondos A, B, C y D.

Es la primera vez que la pareja del controlador de las cascadas tiene presencia en un directorio. El mercado lo lee como una señal de que Ponce mueve las piezas a su gusto en las cascadas, ya que no tiene impedimento legal para nombrar a sus representantes.

Actualmente, en las dos cascadas –Potasios y Pampa– Francisca Ponce Pinochet, a quien su padre ha ungido como su sucesora, ocupa las vicepresidencias. Mientras Julio César, el mayor, está en Potasios, y Daniela y Alejandro en Pampa.

El fallecimiento el pasado mes de septiembre de Patricio Philipps Sáenz, economista de la U. de Chile y MBA en Chicago, quien era director de Potasios Investments y muy amigo de Ponce, obligará al directorio a nombrar a un reemplazante o bien dejar la vacante sin llenar. Pero en la próxima junta ordinaria de accionistas de 2027 deberá elegirse un nuevo directorio.

SQM es una de las dos mayores empresas productoras de litio del mundo y la más grande en yodo y nitratos. Posee una capitalización bursátil de US$ 17.900 millones y pelea el primer lugar con el Banco de Chile (US$ 19.400 millones).

“Dejaré de ser protagonista de esta historia”

El 5 junio del año pasado, mediante una declaración escrita, Julio Ponce anunció la reorganización de las cascadas para optimizar la estructura del grupo, “del cual mi familia es el principal controlador”.

“Dejaré de ser protagonista de esta historia. Lo hago con la convicción de que su futuro es todavía más promisorio que su presente (..) Lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce, la que será acompañada, al igual que siempre lo hizo conmigo, del invaluable consejo de mi hermano Eugenio Ponce”.

Ponce tiene dos grandes y experimentados brazos derechos. Uno es, como él mismo lo mencionó, Eugenio Ponce, el menor de los cuatro hermanos, quien ha sido su asesor y consejero desde que entró a SQM en 1981. Fue gerente de ventas, gerente comercial, gerente general de Nitratos, vicepresidente comercial de SQM desde 1999 a 2016 y presidente de la minera no metálica (2016-2018). Clave en el éxito comercial de SQM, conoce cada mercado y a cada cliente. Es asesor de Ricardo Ramos y sus oficinas están una al lado de la otra en la casa matriz de El Trovador.

El otro es Ricardo Ramos, quien ha tenido un solo empleador desde que comenzó su trayectoria profesional en 1989: SQM. Desde enero de 2019 es su gerente general y en esa calidad negoció el acuerdo con Codelco que dio vida a Novandino Litio SpA. Conoce SQM al revés y al derecho, pasó por Finanzas, Logística y como vicepresidente de Servicios Corporativos (2016-2019) tuvo a su cargo Planificación y Desarrollo, Finanzas Corporativas, Personas y Comunicaciones.

Desde 2015 Ponce no participa en los directorios de SQM ni en los de las cascadas, lo que coincidió con dos frentes abiertos: la investigación por el financiamiento ilegal a campañas políticas y la demanda arbitral de la Corfo por el no pago íntegro del arriendo de las concesiones en el salar de Atacama y que derivó en una solicitud para poner fin anticipado al contrato de arriendo con SQM.

En el primero, SQM pagó una multa de US$ 15 millones a la SEC de Estados Unidos en 2017 por infringir las disposiciones contables de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, ya que SQM transa ADR en la Bolsa de Nueva York. Y en 2018, tras cuatro años de disputa, la empresa llegó a un acuerdo con la Corfo que le permitió triplicar su cuota de explotación de litio en el salar de Atacama a cambio de mayores pagos por el arriendo y otras regalías y que ni Julio Ponce ni su familia hasta el segundo grado de consanguinidad puedan ser directores de SQM hasta el 31 de diciembre de 2030.