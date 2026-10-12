Las tensiones y controversias que tienen al equipo del gobernador Juliá dividido en dos

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Hola, Región de Coquimbo! Comenzamos una nueva semana, esta vez, con un lunes feriado, una pausa en el calendario que no necesariamente significa menor movimiento en la agenda regional.

La semana pasada estuvimos en Santiago junto al equipo de Aquí Regiones de El Mostrador, revisando el trabajo que están desarrollando los newsletters en distintas zonas del país, compartiendo experiencias y participando en jornadas de capacitación orientadas a fortalecer aún más nuestra propuesta informativa. Fue una instancia útil para mirar lo que estamos haciendo, ajustar formatos y seguir mejorando la manera en que contamos lo que ocurre en la Región de Coquimbo.

Con ese impulso comenzamos esta edición, nuevamente con una selección de temas políticos, institucionales y ciudadanos que buscan ir un poco más allá del titular y entregar contexto sobre las decisiones, tensiones y procesos que están marcando la semana.

Comenzamos contándoles que nuestra nota de hace dos semanas, relacionada con una posible primaria para la futura elección del gobernador regional en la centroderecha, generó coletazos en la interna del actual gobernador, Cristóbal Juliá. La necesidad de reforzar la conducción política del Gobierno Regional terminó ocasionando un problema adicional dentro del propio equipo del gobernador.

La definición del próximo director regional del Serviu dejó de ser solamente un concurso administrativo. Nombres que comenzaron a circular antes de una resolución oficial, supuestos respaldos políticos y cuestionamientos provenientes desde el propio organismo han ido configurando un ambiente cada vez más tenso, mientras el proceso continúa bajo reserva.

El contacto durante los primeros meses de vida fue el eje de una jornada realizada en La Serena, que reunió a madres, bebés y familias en torno a la crianza en brazos. Talleres de porteo y lactancia, junto con instancias de conversación, buscaron entregar herramientas prácticas y, al mismo tiempo, poner en discusión la importancia del apego y el acompañamiento durante la primera infancia.

La reinserción de jóvenes sumó una nueva alianza en la Región de Coquimbo. El Servicio de Reinserción Social Juvenil y la Universidad Central formalizaron una colaboración que abre un espacio de trabajo conjunto entre el mundo académico y el sistema encargado de acompañar los procesos de reinserción.

Finalmente, ponemos el acento en la provincia de Choapa. Un informe de Contraloría puso bajo observación el mecanismo utilizado para financiar Illapel Básquet con recursos municipales. El organismo formuló un reparo por más de $164 millones, ordenó procedimientos administrativos y remitió antecedentes al Ministerio Público.

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Disparo en los pies del gobernador: la historia de la asesora que no llegó y dividió al equipo de Juliá

Hace dos semanas, Aquí Coquimbo publicó la nota “¿Se mueve el tablero oficialista? Sondean una primaria para la próxima elección de gobernador en Coquimbo”. En ella se daba cuenta de una idea que comenzó a tomar forma desde Salamanca: abrir una competencia interna para definir al próximo candidato del sector al Gobierno Regional.

La propuesta, impulsada inicialmente por el alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, generó inquietud en el entorno del gobernador regional Cristóbal Juliá, según coinciden distintas fuentes consultadas por este medio.

Personas cercanas al Gobierno Regional aseguraron que el episodio provocó molestia y que esa incomodidad incluso habría sido transmitida a algunos alcaldes del sector, entre ellos los jefes comunales de Ovalle y Paihuano.

Pero tras la nota de este newsletter, la lectura que comenzó a realizar el propio Juliá fue más profunda. La pregunta que se instaló fue: ¿falta en el equipo alguien con mayor experiencia y lectura política, capaz de anticipar escenarios, ordenar relaciones y advertir riesgos antes de que estos se transformen en problemas?

Fue en ese contexto que comenzó a evaluarse la incorporación de una figura externa al actual equipo. La idea, según fuentes conocedoras de las conversaciones, era sumar a una persona con experiencia política, cierta distancia respecto del círculo habitual del gobernador y capacidad para entregar una mirada más crítica sobre la conducción regional.

Varios nombres habrían sido considerados. Uno de ellos comenzó rápidamente a tomar ventaja: el de Andrea Velásquez, periodista que anteriormente estuvo vinculada a Renovación Nacional y que tuvo participación política durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Velásquez se encontraba fuera de la Región de Coquimbo cuando fue contactada. Según fuentes consultadas por este medio, las conversaciones avanzaron al punto de abordar las condiciones para su llegada y las funciones que asumiría. Para Juliá y algunos de sus asesores podía convertirse en la pieza encargada de fortalecer precisamente el ámbito político que comenzaba a ser objeto de cuestionamientos.

Velásquez fue contactada por un jefe de división del GORE y, posteriormente, habría sostenido una reunión con el propio gobernador. En esa instancia se acordaron las condiciones laborales y económicas de su contratación. Todo parecía listo y dispuesto, por lo que la profesional comenzó a preparar su traslado.

Personas cercanas a Velásquez aseguran que reorganizó asuntos personales y familiares, incluyendo el retiro de su hijo del establecimiento educacional donde estudiaba, bajo la premisa de que su llegada a la Región de Coquimbo estaba acordada.

Paralelamente, ella habría comenzado a tomar contacto con integrantes del equipo más cercano del gobernador, solicitar antecedentes y documentación, y delinear lo que sería un primer diagnóstico político de la administración. Todo parecía encaminado hasta que dejó de estarlo.

La eventual llegada de Velásquez no habría generado entusiasmo transversal dentro del círculo más cercano a Juliá. Fuentes vinculadas al proceso señalan que comenzaron a surgir reparos respecto de su incorporación, entre ellos, antiguas publicaciones en redes sociales y antecedentes de roces con personas relacionadas con el actual equipo comunicacional del gobernador. Estos factores le habrían pasado la cuenta.

La discusión fue creciendo internamente hasta que finalmente la decisión se revirtió. Velásquez ya no llegaría al Gobierno Regional. El giro habría sorprendido especialmente a la periodista, considerando el nivel de avance que habían alcanzado las conversaciones y las decisiones personales que, de acuerdo con su entorno, ya había adoptado para trasladarse a la zona.

Aquí Coquimbo se contactó directamente con Andrea Velásquez. La periodista señaló que no realizaría ningún tipo de declaraciones. Fuentes cercanas a ella, en cambio, describen un escenario complejo.

“Sacó a su hijo del colegio, estaba todo listo, estaba cerrado el tema. Se venía con maletas y petacas, y a última hora la bajaron. Ahora su hijo no tiene colegio. No se entiende la decisión, el gobernador no puede jugar así con las expectativas de una familia. A ella la contactaron, la llamaron ellos, ella no buscó nada“, sostiene una persona que conoció en detalle el proceso de negociación.

El episodio, según distintas versiones recogidas por este medio, tampoco habría pasado inadvertido dentro del propio equipo del gobernador y habría provocado diferencias internas complejas entre el propio círculo cercano a Juliá respecto de cómo se condujo el proceso.

Aquí Coquimbo consultó al equipo de comunicaciones del gobernador respecto de estos antecedentes. Desde el GORE señalaron que, en esta oportunidad, no entregarían declaraciones.

La necesidad de ordenar políticamente el escenario tuvo otro capítulo la semana pasada.

En una reunión privada realizada en una vivienda de La Serena vinculada al alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, Juliá se encontró con un grupo de alcaldes del oficialismo. Entre los asistentes, según fuentes consultadas, estuvieron también representantes de Ovalle, La Serena y Vicuña.

El objetivo no habría sido únicamente revisar asuntos de gestión. De acuerdo con personas que conocieron el contenido de la conversación, el gobernador planteó la necesidad de contar con un respaldo político más claro de los alcaldes hacia su administración y también hacia una eventual continuidad como candidato del sector al Gobierno Regional.

Los alcaldes, sin embargo, también pusieron sus propias condiciones sobre la mesa. La conversación habría derivado rápidamente hacia la relación entre el Gobierno Regional y los municipios, particularmente en materia de proyectos, financiamiento y tiempos de respuesta.

“Pidió ayuda política a los alcaldes. Y la respuesta, en términos simples, fue: te ayudamos, pero tú también ayúdanos. Elecciones tenemos todos”, resume una fuente conocedora de la reunión.

La frase grafica parte del dilema que comienza a instalarse en el oficialismo regional. Juliá necesita consolidar apoyos en un escenario donde la posibilidad de una primaria ya fue puesta públicamente sobre la mesa. Los alcaldes, en paralelo, requieren que el Gobierno Regional agilice proyectos y entregue respuestas concretas a sus comunas.

El abogado de confianza que viajó a China y renunció al volver

Otro movimiento que llamó la atención dentro del Gobierno Regional fue la salida de Mauricio Javier Cortés, abogado que formó parte del círculo de confianza de Cristóbal Juliá desde el inicio de su administración. Cortés comenzó la gestión como jefe de la unidad jurídica del GORE, aunque posteriormente dejó esa jefatura y pasó a desempeñar funciones de asesoría directa al gobernador.

Su último mes en funciones estuvo marcado por una extensa estadía en China. De acuerdo con su propio informe de actividades, entre el 7 y el 25 de septiembre participó, en representación del Gobierno Regional, en el seminario “Intercambio de Experiencias en Gobernanza y Administración Estatal para Chile”, realizado en Beijing. El cometido se efectuó sin viáticos pagados por el GORE, según antecedentes recabados por Aquí Coquimbo, aunque durante ese período Cortés continuó percibiendo normalmente la remuneración correspondiente a septiembre, al tratarse de una actividad autorizada en representación institucional.

Lo llamativo vino inmediatamente después. Tras permanecer buena parte de septiembre fuera del país, Cortés regresó a Chile y presentó su renuncia, efectiva a partir del 1 de octubre, cerrando abruptamente su paso por uno de los espacios de mayor confianza del gobernador. Desde el interior del GORE confirmaron que la renuncia se hizo efectiva, aunque sus razones no han sido explicadas públicamente. «Fue a pasear y renunció», resumió un funcionario del segundo piso del GORE.

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La pelea por la dirección del Serviu Coquimbo que tensiona la interna

La definición del próximo director regional del Serviu de Coquimbo está generando una creciente tensión al interior del organismo. Mientras el concurso de Alta Dirección Pública avanza hacia sus etapas decisivas, entre funcionarios circulan nombres, supuestas gestiones políticas y versiones respecto de quién tendría mayores posibilidades de asumir uno de los cargos públicos más relevantes vinculados a la inversión habitacional de la región.

En ese escenario, el nombre que concentra buena parte de la controversia es el de Luis Felipe Merino Soto, actual jefe del Departamento Técnico del Serviu. Una fuente interna consultada por Aquí Coquimbo, que pidió reserva de su identidad por encontrarse actualmente trabajando en el servicio, asegura que Merino habría comentado entre funcionarios que él forma parte de la etapa final del concurso y que incluso habría identificado a quienes lo acompañarían: Óscar Gutiérrez y Rodrigo Maturana.

“Luis Felipe ya comentó por todos lados que él está en la terna”, sostuvo la fuente. Según su versión, Merino no solo habría hablado de los otros postulantes, sino que también de los respaldos políticos con los que contaría para su eventual nombramiento.

La supuesta composición de esa nómina no ha sido confirmada oficialmente, por lo que los tres nombres deben ser entendidos hasta ahora como información que circula internamente y no como una terna formalmente conocida.

El clima interno quedó expuesto esta semana mediante un correo enviado bajo el nombre de “Funcionarios Serviu- Minvu” a autoridades del Ministerio de Vivienda, parlamentarios y representantes del Gobierno.

Más que originar controversia, lo anterior da cuenta de una tensión que, según fuentes del organismo, viene desarrollándose desde hace semanas en torno a la sucesión de la dirección regional.

En el correo se manifiesta “profunda preocupación” por los dichos atribuidos a Merino respecto del concurso y se sostiene que este habría dado a conocer precisamente los nombres de Gutiérrez, Maturana y el suyo como integrantes de la instancia final.

Los remitentes cuestionan que uno de los propios participantes pueda manejar ese nivel de información respecto de un proceso cuya nómina todavía no ha sido comunicada públicamente.

“Es muy raro que ahora tenga apoyo transversal, políticamente hablando, y que haya llegado a la terna. Es raro porque él era la mano derecha de Ángelo Montaño, exdirector de SERVIU en Boric”, señaló la fuente consultada, quien insistió en que el tema es comentado actualmente entre funcionarios.

Los tres nombres que aparecen en estas versiones poseen trayectoria dentro del sector vivienda.

Merino actualmente ocupa una jefatura técnica dentro del Serviu y durante los últimos años ha desempeñado distintas responsabilidades en el organismo. Óscar Gutiérrez, en tanto, ya ejerció anteriormente como director regional del Serviu Coquimbo, mientras Rodrigo Maturana encabezó el mismo servicio en la Región de Atacama.

Es justamente esa eventual competencia entre tres nombres vinculados al aparato público lo que mantiene la expectación dentro del organismo regional. Sin embargo, mientras no exista comunicación oficial, no es posible establecer que ellos sean efectivamente los tres postulantes que llegaron a la instancia definitiva.

El correo incluye además una extensa serie de antecedentes destinados a cuestionar la trayectoria de Merino dentro del organismo.

Entre ellos aparecen actuaciones vinculadas a la compra de un terreno en El Palqui, Monte Patria, donde los remitentes cuestionan diferencias entre tasaciones; antecedentes de la construcción de Avenida Cuatro Esquinas en La Serena; y el caso de una boleta de garantía presuntamente falsa por $1.200 millones, asociada al proyecto habitacional Última Esperanza de Los Vilos.

Aquí Coquimbo se contactó con Merino, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de su parte.

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Crianza en brazos: jornada en La Serena puso el foco en apego, lactancia y porteo

Mamás, bebés y familias participaron en una jornada dedicada a conocer los beneficios de la crianza en brazos, una práctica que busca fortalecer el vínculo temprano, favorecer la lactancia y entregar seguridad al recién nacido durante sus primeros meses de vida.

La actividad se efectuó en la Universidad Central, en el marco de la Semana Internacional de la Crianza en Brazos y bajo el lema 2026: “Cerquita de ti, creciendo seguro”. Durante la mañana se realizaron conversatorios, talleres y espacios prácticos, instancias en que las familias pudieron resolver dudas sobre lactancia, porteo y cuidados durante la gestación, el postparto y los primeros meses del bebé.

Uno de los principales focos estuvo puesto en el porteo seguro y ergonómico.Varias asistentes llegaron utilizando el mei tai, incluido en el ajuar de Chile Crece Contigo, y otros portabebés, y participaron además en un taller de danza porteo y en una fotografía masiva que cerró parte de la jornada.

La iniciativa también incorporó la Expo TetArte Coquimbo 2026, con fotografías destinadas a visibilizar y normalizar la lactancia materna en espacios públicos. La propuesta buscó generar conversación sobre una maternidad acompañada y sobre la importancia del contacto físico durante las primeras etapas de desarrollo.

Carolina Henríquez, representante de la Fundación Guardianas del Nacer, destacó que este tipo de encuentros permiten entregar herramientas a las familias y, al mismo tiempo, generar mayor comprensión sobre las necesidades de madres y recién nacidos. “Es muy relevante coordinar iniciativas que socialicen las necesidades de protección y cuidados del vínculo mamá-bebé”, señaló.

La jornada, organizada por TetArte Región de Coquimbo, la Fundación Guardianas del Nacer y la Universidad Central, con apoyo del Servicio de Salud Coquimbo, estuvo abierta gratuitamente a la comunidad.

Un mensaje de la U.Central

XLII Congreso Internacional ASFAE 2026 reunirá 240 trabajos académicos que fortalecerán el intercambio de conocimientos

La Universidad Central, Región de Coquimbo, será sede del XLII Congreso Internacional ASFAE 2026, el cual se desarrollará entre el 4 y el 6 de noviembre. El encuentro contempla conferencias, ponencias y cerca de 20 coloquios doctorales, que abordarán temáticas tales como tecnología y transformación; sostenibilidad y responsabilidad; liderazgo de personas; economía y desarrollo.

Durante el congreso, se analizarán desafíos que están transformando el entorno empresarial y social, entre ellos, el impacto de la inteligencia artificial, los gobiernos corporativos, la diversidad, equidad e inclusión, las finanzas sostenibles y el emprendimiento.

La actividad contará con la participación de académicos de España, Perú y Brasil, fortaleciendo el intercambio de conocimientos, la colaboración entre instituciones de educación superior y las oportunidades de vinculación académica.

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Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y Universidad Central acuerdan colaboración regional

Fortalecer la vinculación entre la academia y coordinar el trabajo especializado en reinserción social juvenil son los objetivos de la iniciativa impulsada por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y la Universidad Central de Chile, sede La Serena. Ambas entidades realizaron una firma simbólica para expresar su voluntad de avanzar conjuntamente hacia un Plan de Trabajo Local en la Región de Coquimbo.

El hito se enmarca en el convenio de colaboración vigente a nivel nacional entre ambas instituciones y busca extender esa cooperación al territorio, generando oportunidades de formación, intercambio de conocimientos, investigación e innovación. Estas acciones apuntan a fortalecer las capacidades de los equipos y el desarrollo de intervenciones especializadas con adolescentes y jóvenes.

La directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Coquimbo, Loreto Rebolledo, destacó que uno de los principales énfasis de este trabajo estará puesto en desarrollar acciones pertinentes a las características y desafíos propios del territorio.

“La implementación del Servicio nos ha demostrado que las políticas públicas adquieren verdadero sentido cuando somos capaces de llevarlas al territorio y hacerlas dialogar con su realidad. Nuestra Región de Coquimbo tiene características, capacidades, brechas y desafíos propios. Por eso necesitamos construir alianzas regionales que nos permitan responder a esas particularidades y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades y conocimientos que existen en nuestras instituciones, universidades, organismos colaboradores y redes intersectoriales”, señaló Rebolledo.

La iniciativa se inserta además en la Estrategia de Vinculación con la Academia (EVA) del Servicio, que busca generar acciones planificadas con instituciones de educación superior para fortalecer los principios de especialización e innovación y contribuir a la reinserción social de adolescentes y jóvenes.

La estrategia contempla tres ejes de trabajo –formación, soporte y difusión– que abren posibilidades de colaboración en ámbitos como formación continua, prácticas profesionales, participación en proyectos de investigación, desarrollo de estudios y metodologías, y actividades conjuntas entre el Servicio y la academia.

En este contexto, el futuro Plan de Trabajo Local permitirá avanzar en una agenda que conecte las capacidades académicas de la Universidad Central con los desafíos de la reinserción social juvenil en la Región de Coquimbo, acercando la generación de conocimiento y la evidencia al trabajo que desarrollan los equipos con adolescentes y jóvenes.

El vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile, sede La Serena, Marco Cofré Carvajal, destacó las distintas posibilidades que abre esta vinculación.

“Esperamos mostrar esta alianza a través del trabajo constante, la investigación, las prácticas profesionales y la generación de nuevos proyectos, además de brindar desde la academia una colaboración a la implementación de las políticas públicas y al trabajo que se va haciendo dentro del Servicio”, indicó Cofré, quien agregó que esta vinculación busca “trabajar por generar una sociedad más justa, una sociedad mucho más equitativa, que permita generar mejores espacios de desarrollo para las niñeces y las adolescencias con las que estamos trabajando día a día”.

Estas líneas de colaboración se encuentran contempladas en la propia EVA, cuyo eje de soporte considera, entre otras acciones, la realización de prácticas profesionales de pre y posgrado, tesis, estudios e investigaciones, además del desarrollo de nuevas metodologías e instrumentos técnicos orientados a fortalecer y actualizar el Modelo de Intervención Especializada (MIE).

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Contraloría cuestiona millonarios recursos destinados a Illapel Básquet y exige corregir el modelo

Un complejo escenario enfrenta el programa municipal vinculado a Illapel Básquet, luego de que la Contraloría Regional de Coquimbo formulara observaciones al financiamiento entregado durante los años 2024 y 2025.

De acuerdo con antecedentes publicados originalmente por Veetv.cl, el Informe Final N° 620 contempla un reparo por $164.917.391, además de procedimientos disciplinarios y la remisión de antecedentes a la Fiscalía de Illapel para los fines que correspondan.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al mecanismo mediante el cual se destinaron recursos municipales al proyecto deportivo. Según el informe citado por el medio del Choapa, la Contraloría concluyó que el municipio no contaba con facultades para financiar directamente el funcionamiento de un equipo profesional bajo la modalidad utilizada.

El programa había sido presentado como una iniciativa de carácter comunitario, relacionada con talleres deportivos y el uso de canchas del proyecto “Sueño mi Barrio”. Sin embargo, la fiscalización estableció que no se logró acreditar suficientemente la realización de aquellas actividades, mientras los recursos fueron utilizados también para contrataciones de jugadores, integrantes del cuerpo técnico, logística, vestuario y otros gastos asociados a Illapel Básquet.

La revisión detectó además $7.135.075 pagados a nueve monitores, cuyos servicios, según el organismo contralor, tampoco fueron acreditados de manera suficiente. Contraloría instruyó al municipio a iniciar un procedimiento administrativo por esta situación e informar de su apertura dentro del plazo establecido.

Otro de los puntos relevantes del informe es la decisión de remitir los antecedentes al Ministerio Público. Contraloría señaló que esta medida se adopta a partir de las situaciones advertidas durante la investigación especial, para que la Fiscalía determine si existen hechos que deban ser investigados en sede penal.

La fiscalización tuvo su origen en una presentación realizada por el concejal José Luis Núñez, quien había solicitado durante 2025 información respecto del vínculo presupuestario y administrativo entre el municipio y el equipo.

En declaraciones recogidas por Veetv.cl, Núñez sostuvo que su objetivo nunca fue terminar con la actividad deportiva, sino aclarar el uso de los recursos públicos.

El informe también obliga a la Municipalidad de Illapel y a la Corporación Municipal de Deportes, CORDEP, a poner término al esquema de financiamiento cuestionado y a acreditar las medidas adoptadas dentro de un plazo de 60 días hábiles administrativos.

Durante el Concejo Municipal, el alcalde Denis Cortés señaló que la iniciativa, tal como funciona actualmente, llegará a su fin, aunque abrió la posibilidad de que Illapel Básquet continúe bajo una estructura jurídica diferente y mediante otro mecanismo de colaboración con el municipio.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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