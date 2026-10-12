Peritaje judicial avala reparar casas de El Olivar, pero Poduje insiste en demolerlas

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Hola, lectores y lectoras de Aquí Valparaíso. En esta oportunidad los saludo algo desanimada: ayer, en Valparaíso, un bus que transportaba a músicos de la Orquesta de la Cámara de Chile, del Ministerio de las Culturas, sufrió un accidente, dejando a varios de sus integrantes lesionados –algunos de forma grave– y provocando el fallecimiento de la violista Penélope Knuth. Extendemos, a través de este newsletter, nuestras condolencias a su familia. La Fiscalía, por su parte, abrió una investigación para determinar responsabilidades.

Este lunes, al menos, es feriado: el 12 de octubre se conmemora el Encuentro de Dos Mundos, así que espero que muchos de ustedes puedan descansar. La semana pasada estuvo bastante agitada: renunció el gerente de la Refinería Aconcagua de la Enap, Jorge Alméstar, en medio de las investigaciones por las alteraciones en los reportes de emisiones a la Superintendencia del Medio Ambiente. Además, cuatro marinos fueron formalizados por el delito de violación a una mujer en Rapa Nui.

Por otro lado, la Comisión Regional para el Uso del Borde Costero rechazó la solicitud de concesión de la empresa Acciona para instalar un parque eólico marino frente a las costas de la bahía de Valparaíso. La decisión final, en todo caso, la tomará la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En esta edición:

La jueza Verónica Rivera, investigada por acoso sexual y maltrato contra dos funcionarios, retomó sus funciones presenciales en el tribunal de garantía de Valparaíso, luego de que la Corte de Apelaciones levantara la medida cautelar y le aplicara una amonestación privada. La sanción fue apelada y será revisada por la Corte Suprema.

Un peritaje ordenado por el 2° Juzgado Civil de Valparaíso concluyó que las fallas detectadas en las viviendas reconstruidas en El Olivar pueden corregirse y las atribuyó al diseño aprobado por el Serviu. Pese a ello, el Minvu mantiene su decisión de demoler 330 casas y construirlas nuevamente.

La senadora Karol Cariola alertó la baja ejecución de la inversión pública en salud en la Región de Valparaíso. Al 31 de julio, al menos 15 proyectos con recursos asignados registraban 0% de ejecución, entre ellos, obras en cesfam, postas rurales, hospitales y un equipo clave para el tratamiento del cáncer en el Hospital Van Buren.

La Corporación Municipal de Viña del Mar será disuelta desde enero de 2027 y la APS y el Cementerio Santa Inés pasarán a administración directa del municipio. La alcaldesa Macarena Ripamonti aseguró que el cambio busca aumentar la transparencia y que los trabajadores de Salud mantendrán sus sueldos y beneficios.

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Corte levanta suspensión y jueza investigada por acoso sexual vuelve al tribunal

Jueza Verónica Rivera. Foto: Poder Judicial.

Luego de permanecer 11 meses suspendida, la jueza del tribunal de garantía de Valparaíso, Verónica Rivera, acusada de acoso sexual y maltrato contra un funcionario y una funcionaria, respectivamente, volvió a ejercer su trabajo de manera presencial, dio cuenta La Estrella de Valparaíso el martes de la semana pasada.

Según pudo corroborar este medio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso levantó la medida cautelar que obligaba a la magistrada a dirigir audiencias por Zoom, luego de aplicarle una amonestación privada. Una de las víctimas apeló esta última decisión, por lo que ahora deberá resolver la Corte Suprema.

La investigación disciplinaria que lleva adelante el Poder Judicial en contra de Rivera fue dada a conocer por Aquí Valparaíso en abril, luego de detectar, in situ, que la magistrada dirigía las audiencias de manera telemática. Esta medida había sido instruida por la institución al inicio de la indagatoria, en noviembre de 2025, para mantenerla alejada de los denunciantes.

Así, la magistrada retomó sus funciones presenciales hace aproximadamente cinco semanas. En tanto, el funcionario que habría sido acosado por Rivera también se encuentra trabajando de manera presencial en el mismo tribunal.

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Peritaje judicial concluye que viviendas de El Olivar pueden repararse, pero Poduje insiste en demolerlas

Viviendas ejecutadas por la constructora San Sebastián en El Olivar, Viña del Mar. Foto: Minvu.

Un informe elaborado por instrucción del 2° Juzgado Civil de Valparaíso estableció que las 350 casas que estaban siendo reconstruidas por la empresa San Sebastián en el sector de El Olivar en Viña del Mar, afectadas por el megaincendio de 2024, podrían ser reparadas y no necesariamente demolidas. El Minvu había ordenado suspender las obras tras detectar fallas y anunciado la demolición de las viviendas, por lo que el informe pone en entredicho la medida impulsada por el ministro Iván Poduje.

El peritaje del constructor civil Jaime Berríos –detalló El Mercurio de Valparaíso– concluyó que “las anomalías detectadas provienen del diseño, cálculo estructural y formulación del proyecto habitacional aprobado por el Serviu, y no se debe a la ejecución material de las obras” y que “conforme a los antecedentes revisados, dentro de los procesos constructivos indicados en los informes, sí pueden corregirse, en conformidad a las cláusulas del que correspondan para subsanarlas”.

En junio, en entrevista con Aquí Valparaíso, el Premio Nacional de Arquitectura, Cristián Castillo Echeverría, también cuestionó la decisión del ministro Poduje de demoler las viviendas reconstruidas en El Olivar –proceso que aún no se inicia–, pues sostuvo que según los informes técnicos se podrían reparar las fallas detectadas y advirtió que la demolición retrasará por años la entrega de las casas a las familias damnificadas.

El Minvu se refirió a los resultados del peritaje realizado en el marco de este proceso judicial –uno de varios que enfrenta Poduje por suspender la reconstrucción de las viviendas y ordenar demolerlas– y señaló que sus conclusiones constituyen un antecedente más dentro de una causa que continúa en desarrollo. Además, afirmó que “lejos de descartar las observaciones realizadas por el Minvu (el informe de Berríos), confirma la existencia de problemas constructivos en las viviendas analizadas”.

Desde la cartera explicaron que “el peritaje corresponde a una medida probatoria específica dentro de un proceso judicial de mayor alcance, instancia en la cual el Ministerio también aportará sus antecedentes técnicos, sustentados en estudios especializados y científicos desarrollados por instituciones del Estado y organismos técnicos independientes como de la trayectoria de Idiem (de la Universidad de Chile)”.

Aun así, la decisión del Ministerio permanece inamovible: “Van a ser demolidas todas las viviendas diseñadas por la empresa patrocinante (Social Arquitectura), que son 330”, dijo el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, al citado medio. “Nuestra convicción es que estas casas hay que hacerlas de nuevo y es lo que vamos a hacer”, agregó.

Un mensaje de la PUCV

PUCV se alista para nueva versión de “Corriendo al Centenario” por calles de Valparaíso

El domingo 08 de noviembre se llevará a cabo la cuarta edición de “Corriendo al Centenario PUCV” en Valparaíso, evento deportivo que espera congregar a alrededor de 2.000 participantes que recorrerán las calles de la ciudad puerto.

Esta iniciativa se vincula férreamente con el Modelo Educativo de la Universidad, que impulsa al deporte como base del bienestar físico y mental, permitiendo conectar a la Casa de Estudios con la sociedad mediante actividades abiertas a todo público.

Al igual que en la versión del año pasado, la carrera considera dos distancias: 10 y 3 kilómetros, siendo solo la primera la que considera premiación en diferentes categorías según género y edad.

Gernot Hecht, director de Deportes y Actividad Física, destacó los objetivos de esta actividad, que busca potenciar el vínculo de la Universidad con la ciudad.

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Informe revela 0% de avance en construcción de cesfam y mantención de hospitales y postas rurales en la Región de Valparaíso

El cesfam Las Cañas (Valparaíso) se quemó durante el megaincendio de abril de 2014. En octubre de ese año fue habilitado un recinto “modular transitorio”, segín informó el SSVSA, que funciona hasta el día de hoy. Foto: Corporación Municipal de Valparaíso.

La senadora de la Región de Valparaíso, Karol Cariola (PC), alertó sobre la baja ejecución de la inversión pública en salud durante el 2026 en la zona, lo que se ha traducido en la nula ejecución de al menos 15 proyectos con recursos asignados, entre ellos, la construcción de cesfam y la conservación de hospitales y postas de salud rurales.

La información, levantada por el Observatorio de Políticas Económicas (OPES) sobre la base de datos publicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Sistema Nacional de Inversiones, reveló que la ejecución al 31 de julio era del 20,9% en el Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP) y del 8,8% en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA), cifras que se encuentran por debajo de la media nacional.

Proyectos con 0% de avance. Una de las 15 iniciativas sin ejecución es la reposición del acelerador lineal y búnker del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, ejecutado por el SSVSA, “fundamental para abordar tratamientos oncológicos” pues –según el informe del OPES– “el equipo antiguo ya cumplió su vida útil”. En la capital regional tampoco se han ejecutado la reposición de los cesfam de Placilla y Las Cañas.

En la misma situación se encuentran proyectos de conservación de infraestructura de las postas de salud rural Leyda (San Antonio), San Enrique (Santo Domingo), Lo Abarca (Cartagena), Las Cruces (El Tabo), Quintay (Casablanca) y Laguna Verde (Valparaíso).

En el SSVQP, en tanto, se encuentran con 0% de ejecución la construcción del SAR (Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad) Artificio en La Calera, la conservación de la infraestructura de los hospitales Adriana Cousiño de Quintero, Juana Ross de Peñablanca (Villa Alemana) y Santo Tomás de Limache.

Los servicios responden

Consultado por Aquí Valparaíso, desde el SSVQ señalaron que “todas las iniciativas de inversión que cuentan con recursos asignados por el Minsal se encuentran actualmente en desarrollo, avanzando de acuerdo con las distintas etapas contempladas para cada proyecto, ya sea de Prefactibilidad, Diseño o Ejecución”. Sobre el SAR de La Calera detallaron que su “ejecución se encuentra actualmente en proceso de relocalización, debido a los hallazgos arqueológicos identificados en el terreno originalmente destinado para su construcción”.

En el SSVSA, en tanto, explicaron que “desde que asumimos la conducción de esta cartera, hemos puesto el foco en destrabar y acelerar las iniciativas prioritarias de la red (…). Estamos revisando sus hitos técnicos, administrativos y financieros para informar con precisión qué avances se han concretado, qué trámites siguen pendientes y cuándo podrían reflejarse en la ejecución presupuestaria“.

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Ripamonti disuelve la Corporación Municipal tras 45 años y traspasa Salud al municipio

19-08-2026. Macarena Ripamonti. Foto: Pablo Ovalle/AgenciaUno.

Luego de 45 años de existencia, y por decisión de su asamblea de socios, a partir del 1 de enero de 2027 la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) será disuelta y la administración de la Atención Primaria de Salud (APS) y del Cementerio Santa Inés será traspasada a la Municipalidad, “garantizando la continuidad operativa y adecuada entrega de servicios a la comunidad”, informó la alcaldía a través de un comunicado.

Al traspasar la gestión de la APS a la administración municipal directa “se busca optimizar los procesos de supervisión fiscal e impulsar mayores exigencias de probidad y transparencia en el uso del presupuesto público”, se indicó. En 2022, la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) se querelló contra la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI) por desembolsos de millonarios finiquitos a tres exfuncionarios de la CMVM.

Ripamonti precisó sobre el cierre de la Corporación que “esta es una oportunidad única para seguir dotando de mayor transparencia y probidad a la gestión, para que pueda ser completamente auditada y fiscalizada, y para que no exista de aquí hacia adelante nunca más una estructura que pueda generar dudas ante la comunidad”.

La alcaldesa enfatizó que “el 100% de los trabajadores de la APS será trasladado íntegramente al nuevo Departamento Salud Municipal, con su sueldo íntegro y sin pérdida de beneficios producto de este proceso. Los trabajadores no tendrán ningún perjuicio en este traspaso y la atención, los servicios y las prestaciones para nuestros vecinos continuarán desarrollándose, incluso con nuevas oportunidades para seguir mejorando”.

Juicio pendiente. La Corte Suprema debe resolver el reclamo que hicieron los trabajadores de la APS en contra del municipio y la CMVM por la rebaja de sus sueldos, lo cual fue acogido y calificado de “arbitrario” por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Según fuentes conocedoras del caso, el cierre de la Corporación, a nivel jurídico, no debería afectar, ya que la municipalidad pasa a ser la continuadora legal de la CMVM, y por lo tanto debiese responder de todas sus obligaciones, incluido lo que diga la sentencia del Máximo Tribunal.

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