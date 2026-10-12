Publicidad
Caja 18 ofrece mamografías gratis hasta el 30 de octubre: Cómo obtener el beneficio DATOS ÚTILES www.magnific.com

Caja 18 ofrece mamografías gratis hasta el 30 de octubre: Cómo obtener el beneficio

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Caja 18 ofrece mamografías bilaterales o unilaterales a costo $0 en RedSalud hasta el 30 de octubre de 2026 para sus afiliadas mayores de 18 años. Además, dispone de consultas ginecológicas gratuitas en centros médicos habilitados.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Caja 18 ofrece mamografías bilaterales o unilaterales a costo $0 para sus afiliadas mayores de 18 años en centros de RedSalud hasta el 30 de octubre de 2026. Las mujeres menores de 40 años deben presentar una orden médica. Para acceder, deben agendar mediante el sitio web o el Call Center de RedSalud y presentar su cédula de identidad. También pueden acceder a consultas ginecológicas a costo $0 en centros médicos habilitados, con reembolso posterior en sucursales de Caja 18.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, Caja 18 ofrece a sus afiliadas la posibilidad de realizarse mamografías bilaterales o unilaterales a costo $0 en centros de RedSalud. El beneficio estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026 y busca promover la salud preventiva de las mujeres.

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 18 años afiliadas a Caja 18 en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes y la Antártica Chilena.

Las afiliadas menores de 40 años deberán presentar una orden médica al momento de la atención.

¿Cómo acceder al beneficio de mamografía a costo $0?

Las afiliadas deben coordinar su mamografía a través de los canales de RedSalud:

Sitio web oficial: www.redsalud.cl.

Call Center RedSalud: 600 718 6000.

Para activar el beneficio, deberán identificarse como afiliadas a Caja 18, presentar su cédula de identidad y autentificarse mediante el sistema IMED en el centro de salud.

Consulta médica ginecológica a costo $0 en otros centros médicos

Complementando esta acción preventiva, hasta el 30 de octubre Caja 18 ofrece a sus afiliadas la opción de acceder a una consulta médica ginecológica a costo $0.

La atención debe realizarse exclusivamente en los centros médicos indicados en el siguiente enlace: Centros médicos con reembolso de Caja 18.

Posterior a la consulta médica, las afiliadas deberán gestionar el reembolso directamente en las sucursales de Caja 18.

¿Dónde consultar los detalles de los beneficios de Caja 18?

Para conocer más información sobre las condiciones y el acceso a las prestaciones, las afiliadas pueden visitar el sitio oficial de Caja 18 sobre atención en RedSalud.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad