Cuando llueve o hay mucha humedad ambiental, secar la ropa dentro de casa puede convertirse en un problema. Las prendas tardan más en estar listas para usar y, si permanecen húmedas durante demasiado tiempo, pueden adquirir un olor desagradable.

Sin embargo, hay formas sencillas de acelerar el proceso sin depender del buen tiempo. Desde aprovechar el centrifugado de la lavadora hasta mejorar la circulación del aire, algunos cambios en la rutina pueden ayudar a que la ropa se seque más rápido.

¿Cómo secar la ropa más rápido cuando llueve?

Estos siete trucos permiten aprovechar mejor el espacio disponible y reducir la humedad que queda en las prendas durante el secado.

1. Usa un segundo centrifugado

Si la ropa sale muy mojada de la lavadora, un centrifugado adicional puede ayudar a retirar parte del agua antes de colgarla.

Revisa las indicaciones de lavado de cada prenda y selecciona una velocidad adecuada para el tipo de tela. Las prendas delicadas pueden necesitar un ciclo más suave.

2. Deja espacio entre las prendas del tendedero

Uno de los errores más frecuentes es colgar la ropa demasiado junta. Cuando las prendas están amontonadas, el aire circula con dificultad y la humedad tarda más en evaporarse.

Distribuye la ropa dejando espacio entre cada pieza. También puedes colocar las prendas más grandes en los extremos y las pequeñas en el centro, para aprovechar mejor el tendedero.

3. Cuelga las prendas en perchas

Las camisas, blusas y algunas chaquetas pueden secarse en perchas, siempre que la etiqueta de cuidado lo permita.

Este método ayuda a mantener las prendas extendidas y evita que queden dobladas sobre los alambres del tendedero. En el caso de la ropa gruesa, procura que las mangas y otras partes no queden superpuestas.

4. Mejora la ventilación con un ventilador

La circulación del aire es fundamental para acelerar el secado en interiores. Si no puedes abrir las ventanas debido a la lluvia, un ventilador puede ayudar a mover el aire alrededor de las prendas.

Ubícalo a una distancia segura y dirige el flujo hacia el tendedero. Si las condiciones exteriores lo permiten, ventila la habitación para reducir la humedad acumulada.

5. Utiliza un deshumidificador

Cuando el ambiente está muy húmedo, un deshumidificador puede facilitar el secado al retirar parte de la humedad del aire.

Si tienes uno, puedes utilizarlo en la habitación donde está el tendedero, siguiendo las instrucciones del fabricante. Evita instalar la ropa en espacios cerrados sin ventilación, porque la humedad puede acumularse y favorecer la aparición de moho.

6. Enrolla las prendas en una toalla seca

Este truco puede servir cuando necesitas acelerar el secado de una prenda específica.

Extiende una toalla limpia y seca, coloca encima la prenda húmeda y enrolla ambas. Luego, presiona suavemente para que la toalla absorba parte del agua. Evita retorcer las telas delicadas.

Después, cuelga la prenda en el tendedero y deja que termine de secarse por completo.

7. Elige bien dónde instalar el tendedero

La ubicación también influye en el tiempo de secado. Busca una habitación seca, con espacio para que circule el aire y, si es posible, con una temperatura agradable.

Evita colocar el tendedero en baños con vapor o en cocinas donde se acumule humedad. Tampoco pongas la ropa directamente sobre estufas, radiadores u otras fuentes de calor: además de dañar algunas telas, puede generar un riesgo de incendio.

¿Cómo evitar que la ropa quede con olor a humedad?

El olor desagradable suele aparecer cuando las prendas permanecen húmedas durante demasiado tiempo o cuando hay residuos y suciedad acumulados en la lavadora.

Para evitarlo, considera estas recomendaciones:

Retira la ropa al terminar el lavado : no la dejes durante horas dentro del tambor.

: no la dejes durante horas dentro del tambor. No sobrecargues la lavadora: las prendas necesitan espacio para lavarse y enjuagarse correctamente.

las prendas necesitan espacio para lavarse y enjuagarse correctamente. Limpia la lavadora periódicamente: revisa el tambor, la goma de la puerta y el compartimento del detergente.

revisa el tambor, la goma de la puerta y el compartimento del detergente. Asegúrate de que la ropa esté completamente seca : antes de guardarla, comprueba especialmente las costuras, los puños y las prendas gruesas.

: antes de guardarla, comprueba especialmente las costuras, los puños y las prendas gruesas. Vuelve a lavar las prendas que mantienen mal olor: si el aroma persiste, evita guardarlas y realiza un nuevo lavado siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

También es importante no mezclar productos de limpieza por cuenta propia. El vinagre y el bicarbonato, por ejemplo, reaccionan entre sí, por lo que utilizarlos juntos no garantiza una mayor eficacia.

¿Qué debes evitar al secar la ropa dentro de casa?

Aunque algunas soluciones parecen rápidas, no todas son recomendables. No utilices secadores de pelo para inflar prendas ni introduzcas ropa en bolsas con aire caliente, ya que existe riesgo de sobrecalentamiento. Tampoco confíes en el congelador como método para secar rápidamente: no es una alternativa práctica al centrifugado y la ventilación.

La mejor estrategia consiste en retirar la mayor cantidad de agua posible, separar las prendas y mantener una circulación de aire adecuada. Así puedes reducir el tiempo de secado y evitar que la ropa acumule humedad durante los días de lluvia.