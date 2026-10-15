Grau y Presupuesto 2027: “En materia de subsidio al empleo no solo es tímido, sino que retrocede”

El exministro de Hacienda Nicolás Grau cuestionó las prioridades del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, asegurando que la iniciativa contempla una reducción de 30% en los recursos destinados a subsidios laborales y un crecimiento de la inversión pública inferior al del gasto corriente, pese al compromiso del Ejecutivo de impulsar la actividad económica y la generación de empleo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el economista y exsecretario de Estado durante la administración de Gabriel Boric sostuvo que existe una diferencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno y la distribución de los recursos contemplada en el proyecto presupuestario.

“Lo más importante en esto es que es que exista una coincidencia entre el discurso y lo que uno hace. El discurso del gobierno de hace un mes más o menos, que tuvo un cambio en eso, es que se iba a hacer un esfuerzo importante en materia de subsidio de empleo y inversión pública. Pero en los hechos el gobierno no lo está haciendo”, afirmó.

Grau centró sus cuestionamientos en los recursos destinados a los subsidios laborales, instrumentos que buscan incentivar la contratación y apoyar el empleo mediante aportes estatales. Según explicó, al considerar el conjunto de estos programas, el presupuesto propuesto para 2027 registra una disminución significativa respecto de los recursos vigentes durante este año.

“Cuando uno toma todos los subsidios laborales que se hacen desde el Estado, hay una reducción de un 30% de los montos destinados a estos subsidios cuando uno compara el 2027 con el presupuesto vigente del 2026”, señaló.

A partir de esa comparación, el exministro cuestionó que la distribución presupuestaria sea coherente con el propósito de recuperar el empleo y estimular la economía. “Entonces, si uno dijera, bueno, este es un presupuesto que lo que tiene que hacer es recuperar el empleo e impulsar la economía, en materia de subsidio de empleo no solo es tímido, sino que está retrocediendo”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión del Presupuesto 2027 y de los cuestionamientos formulados por distintas autoridades y exintegrantes del Ejecutivo anterior a las reducciones de recursos contempladas en determinadas áreas.

En ese contexto, Grau también planteó cuestionamientos más amplios a la orientación política del proyecto presupuestario. A su juicio, las decisiones contenidas en la iniciativa reflejan que está “gobernando el Partido Republicano y no Chile Vamos”, junto con elementos de lo que describió como un “discurso anticiencia, antimujeres, antiuniversidades, desconocedor de la crisis climática”.

En materia económica, el exministro sostuvo que las diferencias entre los anuncios y las cifras podrían responder a distintas posiciones dentro del oficialismo, aunque aclaró que se trata de una hipótesis personal.

“Yo creo, esta es una hipótesis, que el gobierno en su equipo más económico no cree en eso. Pero tiene una presión desde el mundo más político, de sus parlamentarios, que le piden que lo hagan”, afirmó.

Según su interpretación, esa diferencia explicaría por qué el Ejecutivo ha enfatizado públicamente la importancia de los subsidios laborales y la inversión pública sin asignarles, a su juicio, los recursos correspondientes. “Entonces termina siendo un discurso como si lo estuvieran haciendo, pero en realidad no lo están haciendo”, agregó.

El exministro también examinó el comportamiento de la inversión pública contemplada en el proyecto de Presupuestos 2027. En este ámbito, reconoció que existen incrementos relevantes en determinados ministerios, especialmente en Obras Públicas y Vivienda.

“En materia de inversión pública, si uno mira, por ejemplo, lo que sucede en el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, se ve un crecimiento importante, buena noticia”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el análisis no puede limitarse a esas dos carteras, puesto que la inversión estatal también se ejecuta mediante otras instituciones. En particular, mencionó los ministerios de Salud y Educación, además de los gobiernos regionales, como organismos que también participan en el desarrollo de proyectos financiados con recursos públicos.

Al incorporar esas instituciones en el cálculo, Grau aseguró que el crecimiento global de la inversión pública resulta considerablemente menor. “Y cuando uno incorpora, por tanto, toda la inversión pública a través de estos distintos ministerios e instituciones públicas que comenté, lo que se ve es un crecimiento de la inversión pública solo del 1,6%, comparado con el gasto corriente, que es todo el gasto que no es inversión, que crece 2,9%”, explicó.

La comparación, según el exministro, permite identificar las prioridades efectivas del proyecto, más allá de los incrementos registrados en algunas partidas específicas. Mientras la inversión pública crecería 1,6%, el gasto corriente, que comprende los desembolsos estatales distintos de la inversión, aumentaría 2,9%, de acuerdo con las cifras expuestas por Grau.

El economista sostuvo que esta distribución contradice el énfasis que el Ejecutivo ha puesto en la necesidad de promover proyectos de inversión para dinamizar la actividad económica.

“Es decir, en resumen, este es un presupuesto que cuando establece sus prioridades, sus prioridades no están en los subsidios laborales y tampoco está en la inversión pública”, concluyó.