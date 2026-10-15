Maickel Villegas: secuestrador de teniente Ojeda fue condenado a 20 años

Una condena de 20 años, la misma que estaba pidiendo la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, dictó hoy el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en contra del integrante del Tren de Aragua Maickel Villegas Rodríguez, por su papel en el secuestro del exteniente disidente venezolano Ronald Ojeda. El exmilitar fue secuestrado desde su departamento de Independencia y posteriormente asesinado, por una instrucción emitida por el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, según sostiene la fiscalía.

En forma previa otro de los partícipes del secuestro, un menor de 17 años, fue condenado a una pena de cinco años por el mismo hecho. Además, está pendiente el juicio en contra de otros 18 acusados, que debería comenzar este 20 de octubre y otro juicio respecto de los imputados extranjeros que han llegado extraditados a Chile desde diversos países, con posterioridad al cierre de las causas antes mencionadas,

Cabe recordar que en este juicio, el Fiscal Regional Metropolitano Sur Héctor Barros, junto al Fiscal Jefe del Sistema de Análisis Criminal y Alta Complejidad Alex Cortez, sostuvieron la acusación contra Villegas Rodríguez, como uno de los autores del delito antes señalado, cometido en febrero de 2024.

Este, quien conducía uno de los móviles implicados en el hecho, huyó del país tras participar en el ilícito, siendo detenido posteriormente en Costa Rica, país desde donde fue extraditado a Chile en noviembre del mismo año, como recordó el fiscal Cortez. De acuerdo con el Ministerio Público, en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Villegas prestó vigilancia, cobertura y aseguró el resultado de la operación ejecutada por la organización criminal “Piratas de Aragua”, como se pasó a denominar el Tren de Aragua a fines de 2023.

En la condena, entre otras consideraciones, -según lo adelantó en su veredicto- el tribunal tuvo en cuenta el perfil de refugiado político en nuestro país de la víctima, quien fuera exmilitar y opositor al régimen venezolano.

En esta línea, Cortez dijo que respecto de “el móvil político” hay diligencias pendientes a nivel de cooperación internacional, en atención a tomar declaraciones a exautoridades venezolanas detenidas en Estados Unidos, entre otras acciones, en referencia a Nicolás Maduro.