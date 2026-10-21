Herencia en Chile: ¿quiénes heredan cuando muere un familiar y qué trámites hay que hacer?

Cuando fallece una persona, sus bienes, ahorros y también algunas de sus deudas pasan a formar parte de una herencia. Para disponer legalmente de una casa, vehículo, cuentas bancarias u otros bienes, normalmente es necesario realizar la posesión efectiva.

¿Quiénes heredan si no hay testamento?

La ley establece un orden. Primero heredan los hijos junto al cónyuge o conviviente civil sobreviviente.

Si no hay hijos, pueden heredar el cónyuge o conviviente civil y los padres u otros ascendientes. Si tampoco existen, entran hermanos, sobrinos y posteriormente otros parientes, según el grado de parentesco. Si no existe ningún heredero legal, la herencia pasa al Fisco.

Una pareja que solo convivía con la persona fallecida no hereda automáticamente. Para tener derechos sucesorios como conviviente debe existir un Acuerdo de Unión Civil vigente.

¿Qué pasa si hay testamento?

Si existe testamento, la posesión efectiva debe tramitarse ante un tribunal civil y requiere abogado.

El testamento tampoco permite repartir libremente todo el patrimonio, porque la ley protege los derechos de determinados herederos forzosos.

¿Dónde se hace la posesión efectiva?

Si la persona murió sin testamento, se solicita ante el Registro Civil y puede realizarse presencialmente o en línea con ClaveÚnica.

Si existe testamento, el trámite se hace ante un tribunal civil.

¿Qué bienes hay que declarar?

Una propiedad debe incorporarse a la posesión efectiva y luego inscribirse a nombre de los herederos en el Conservador de Bienes Raíces.

Las cuentas bancarias, depósitos e inversiones también forman parte de la herencia y pueden cobrarse una vez realizados los trámites legales y tributarios correspondientes.

En la posesión efectiva deben incorporarse los bienes y deudas conocidos del fallecido, entre ellos:

propiedades;

vehículos;

cuentas bancarias;

depósitos e inversiones;

acciones;

y otras obligaciones pendientes.

¿Las deudas también se heredan?

Sí, algunas deudas pueden pasar a la sucesión.

Por eso conviene revisar el patrimonio completo antes de aceptar una herencia.

Existe el beneficio de inventario, que puede limitar la responsabilidad del heredero por las deudas hasta el valor de los bienes que recibe.

También puede ocurrir que un crédito tenga seguro de desgravamen y la deuda quede cubierta total o parcialmente.

¿Se puede rechazar una herencia?

Sí. Una persona puede aceptar o repudiar una herencia. Esta opción puede ser relevante cuando existen deudas importantes o no está clara la situación patrimonial del fallecido.

¿Hay que pagar impuesto por una herencia?

Depende del valor heredado y del parentesco. La ley contempla exenciones que reducen la base afecta al impuesto. Por ejemplo, hijos, cónyuge y ascendientes cuentan con una exención de hasta 600 UTM para efectos del cálculo del impuesto a la herencia. Otros familiares tienen exenciones menores.

¿Y los fondos de la AFP?

Los fondos previsionales tienen reglas especiales. Primero debe determinarse si existen beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivencia. Solo en ciertos casos un saldo previsional puede convertirse en herencia.

Qué hacer tras la muerte de un familiar

El orden práctico es:

Obtener el certificado de defunción. Revisar si existe testamento. Identificar a los herederos. Hacer un inventario de bienes y deudas. Solicitar la posesión efectiva. Revisar si corresponde pagar impuesto a la herencia. Regularizar propiedades, cuentas, inversiones y otros bienes.

La clave es no repartir los bienes antes de conocer completamente qué dejó la persona fallecida y quiénes tienen derecho legal sobre la herencia.