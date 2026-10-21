Quiebre de acuerdos en el Senado: Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Araya

El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) asumió este miércoles la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, luego del polémico reemplazo de Pedro Araya (PPD), decidido por el comité del Socialismo Democrático. La elección provocó un tenso intercambio entre parlamentarios oficialistas y opositores, con advertencias sobre el futuro de los acuerdos políticos que regulan las presidencias de las comisiones legislativas.

La votación se desarrolló al inicio de la sesión, cuando la senadora Paulina Vodanovic (PS) propuso a Mirosevic para encabezar la instancia. En respuesta, el senador Arturo Squella (Partido Republicano) presentó la candidatura de Andrés Longton (RN), como señal de rechazo a la salida de Araya.

Finalmente, Mirosevic fue elegido por tres votos a favor, correspondientes a los senadores de oposición Vlado Mirosevic, Paulina Vodanovic y Claudia Pascual (PC), frente a los dos votos de los oficialistas Squella y Longton.

Tras conocerse el resultado, Longton cuestionó la decisión y sostuvo que el reemplazo de Araya vulneraba un acuerdo político suscrito en marzo de este año, que establecía que el parlamentario del PPD debía presidir la comisión durante el primer año.

“Yo entiendo que con su elección se formaliza el incumplimiento que se había llegado, al cumplimiento de un acuerdo formal que se había llegado en marzo de este año”, señaló el senador de Renovación Nacional.

Longton afirmó que el documento había sido firmado por los jefes de comité, incluido el senador socialista Juan Luis Castro, y que formaba parte de un entendimiento más amplio sobre la distribución de responsabilidades en las comisiones del Senado.

El parlamentario advirtió que, a su juicio, la decisión implicaba dar por terminado ese acuerdo y que el oficialismo evaluaría sus consecuencias. “Al estar desahuciado ese acuerdo vamos a tomar las decisiones que estimamos pertinentes, tanto en la mesa del Senado en los años sucesivos, como también en las presidencias y integraciones de las distintas comisiones”, sostuvo.

Las declaraciones abrieron un nuevo flanco de tensión política en la Cámara Alta, considerando que el entendimiento cuestionado no se limitaba a la Comisión de Constitución, sino que también contemplaba la distribución de otras presidencias legislativas.

En respuesta, el senador Juan Luis Castro (PS), quien se encontraba presente en la sesión, defendió la decisión del Socialismo Democrático y descartó que el reemplazo constituyera una vulneración de las normas internas del Senado.

“Efectivamente, aquí se ha firmado un protocolo de acuerdo que no es un protocolo que impida que ningún comité pueda efectuar los cambios dentro de su comité, como aquí ha ocurrido”, afirmó.

Castro insistió en que la modificación no alteraba el equilibrio político acordado para el período legislativo ni implicaba una intervención en los cupos correspondientes a otros sectores.

“Aquí nadie se ha ido a meter a casa ajena, nadie ha ido a romper el equilibrio de los cuatro años que está puesto en ese documento, ni menos una acción antirreglamentaria, porque de lo contrario habría sido rechazada por inadmisible la solicitud de reemplazo. Eso no ocurrió”, sostuvo.

El socialista también abordó las razones políticas que motivaron la salida de Araya, apuntando a la relación que el senador del PPD había mantenido con parlamentarios oficialistas. “Entiendo que puede haber molestias, (Araya) se consideraba un aliado de ustedes y precisamente eso fue lo que motivó sospechas crecientes y progresivas de que había perdido el domicilio, que sí sentimos que recupera Mirosevic dentro de nuestro comité”, declaró.

Pese a las críticas, Castro llamó a evitar una escalada del conflicto y aseguró que el cambio no modificaba la correlación de fuerzas dentro del Senado. “En ningún caso aquí se altera el equilibrio de fuerzas dentro del Senado, ni mucho menos en las comisiones”, enfatizó.

Asimismo, pidió que se respetara la facultad de los comités para realizar modificaciones entre sus integrantes y llamó a no transformar la controversia en una disputa mayor por los acuerdos legislativos.

Por su parte, el nuevo presidente de la Comisión de Constitución, Vlado Mirosevic, aseguró que mantendrá una disposición al diálogo con el oficialismo, aunque marcó diferencias respecto de la conducción anterior. “Aquí va a haber disposición de diálogo, pero no individual. Esa yo creo que es la gran diferencia”, afirmó.

El senador liberal sostuvo que la comisión debe funcionar mediante entendimientos políticos amplios, en los que se considere la posición de los distintos sectores de oposición y no únicamente acuerdos entre parlamentarios individuales.

“Aquí tenemos que trabajar colectivamente, se tiene que escuchar la voz de la oposición por el bien del país, pero eso no significa que vamos a negar ni la sal ni el agua”, explicó.

Mirosevic recalcó que su presidencia buscará mantener espacios de negociación, pero con una coordinación más estrecha entre las fuerzas opositoras. “Busquemos acuerdos, pero acuerdos grandes, no individuales puramente”, concluyó.