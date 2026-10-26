Fondo E perdió más de 10%: qué hacer si estás cerca de jubilar y cómo proteger tu pensión

El Fondo E de las AFP, considerado el más conservador de los multifondos, enfrenta un año complejo. Entre enero y septiembre de 2026 registró una rentabilidad real promedio de -10,39%, con una caída de 4,92% solamente en septiembre.

El retroceso preocupa especialmente a quienes están cerca de jubilar, porque disponen de menos tiempo para enfrentar nuevas pérdidas o esperar una recuperación de los mercados.

La primera consideración es que no existe una fórmula para borrar una pérdida que ya está reflejada en el saldo previsional. Sin embargo, sí hay decisiones que pueden influir en cuándo se comienza a utilizar ese ahorro y cómo se transforma en una pensión.

Si estoy cerca de jubilar, ¿qué puedo hacer tras la caída del Fondo E?

La caída ya está incorporada en el valor de las cuotas y, por tanto, en el saldo actual de la cuenta individual. Mientras el dinero siga invertido, su valor puede recuperarse, mantenerse o continuar bajando.

Por eso, esperar no garantiza recuperar las pérdidas, pero cambiarse de fondo tampoco las revierte automáticamente.

Antes de decidir, conviene revisar tres aspectos: cuánto ahorro previsional queda disponible, cuánto sería la pensión si se solicita ahora y si existe la posibilidad económica de postergar la jubilación.

¿Estoy obligado a jubilarme a los 60 o 65 años?

No. En Chile, las edades legales para acceder a la pensión de vejez son 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, pero cumplirlas no obliga a pensionarse.

Quienes no necesitan comenzar a recibir inmediatamente ese ingreso pueden evaluar postergar la solicitud. Si continúan trabajando y cotizando, además, pueden incorporar nuevos recursos a su ahorro previsional.

Esta alternativa puede ser útil para quienes tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos y disponen de tiempo para mantener sus ahorros invertidos. Sin embargo, postergar la jubilación no garantiza que el Fondo E se recupere.

La decisión también debe considerar la salud, los ingresos familiares, el patrimonio, los beneficiarios y la necesidad de contar con una pensión mensual.

¿Puedo desistir si ya inicié el trámite de jubilación?

Iniciar el proceso no significa necesariamente que la persona deba aceptar una oferta de pensión.

Una vez emitido el Certificado de Saldo, el afiliado puede comparar las alternativas disponibles mediante el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP). Si todavía no ha seleccionado una opción, puede no aceptar las ofertas y evaluar postergar su jubilación, de acuerdo con las condiciones aplicables al proceso.

Por eso, antes de cerrar una decisión, conviene comparar los montos y las condiciones de las distintas modalidades.

¿Conviene cambiarse del Fondo E al C o al D?

Cambiarse de fondo no recupera el dinero perdido. El nuevo fondo comenzará a determinar la evolución de esos recursos desde el momento del traspaso.

Si el Fondo E se recupera posteriormente, quien se haya cambiado dejará de participar en esa recuperación con el dinero trasladado. Pero permanecer en él tampoco garantiza que las pérdidas se reviertan.

La elección debe considerar el horizonte de inversión, la capacidad de soportar nuevas caídas y las necesidades de cada afiliado, en lugar de basarse únicamente en cuál fondo obtuvo mejores resultados durante los últimos meses.

La normativa establece, además, restricciones de elección según la edad y la situación previsional. Por eso, antes de solicitar un cambio, es importante verificar qué fondos están disponibles en cada caso.

Cómo influye la modalidad de pensión en el Fondo E

El impacto de una caída del Fondo E depende, en parte, de la modalidad de pensión elegida. En el Retiro Programado, los ahorros permanecen en la AFP y siguen invertidos, por lo que una eventual recuperación de los mercados podría beneficiar al saldo, aunque nuevas pérdidas también podrían afectar la pensión futura.

En cambio, con una Renta Vitalicia, el capital se transfiere a una compañía de seguros, que garantiza el pago de una pensión mensual en UF de por vida, según las condiciones contratadas. Así, el monto deja de depender de las fluctuaciones del Fondo E, pero tampoco se beneficia de una eventual recuperación de esos recursos en el mercado.

Una caída del 10,39% del Fondo E no implica necesariamente una pensión 10,39% menor. El resultado depende de factores como la edad, los beneficiarios, las expectativas de vida y las condiciones de contratación. Por ello, es recomendable solicitar simulaciones y comparar las alternativas antes de tomar una decisión.

La decisión más adecuada depende de cuánto ahorro queda disponible, cuánto sería la pensión actual, si se necesita ese ingreso de inmediato y qué riesgos se pueden asumir.

La pérdida ya registrada no se puede deshacer con una decisión administrativa. Lo que sí puede evaluar cada afiliado es cuándo comenzar a pensionarse y qué modalidad se ajusta mejor a sus necesidades financieras.