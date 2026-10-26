Terror, misterio y humor: cinco películas y series para ver en Halloween

Historias de fenómenos paranormales, pueblos sin salida e invasiones zombis se suman a las alternativas para ver durante Halloween. La selección de DIRECTV Chile reúne cinco películas y series que recorren el terror sobrenatural, el misterio y la comedia, disponibles en distintas plataformas vinculadas a sus planes TV Flex.

La propuesta combina televisión satelital y servicios de streaming. Incluye 50 señales de televisión en vivo, DSPORTS y acceso a DGO y Prime Video. Además, permite sumar otras dos plataformas entre Disney+, HBO Max, Paramount+, Universal+, MegaGo, VIX y TNT Sports Premium, con la posibilidad de cambiar la selección cada mes.

El acceso a los títulos depende de las plataformas que cada cliente tenga incorporadas en su suscripción. Estas son las cinco opciones destacadas para la fecha.

American Horror Story: 13: el regreso de personajes conocidos

La serie antológica de terror vuelve con su decimotercera temporada, que retoma historias y personajes de entregas anteriores. Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett y Emma Roberts integran el elenco de este nuevo ciclo.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a Disney+.

El Conjuro 4: Últimos Ritos: el último caso de los Warren

Inspirada en el caso de la familia Smurl, la película sigue a Ed y Lorraine Warren en la investigación de una presencia demoníaca que amenaza a una familia. La entrega marca el capítulo final de la saga de los investigadores paranormales.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a HBO Max.

From: un pueblo del que nadie puede escapar

Los habitantes de un pueblo buscan una salida mientras intentan sobrevivir a las amenazas que aparecen al caer la noche. La imposibilidad de abandonar el lugar es el punto de partida de esta serie, que combina misterio y terror sobrenatural.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a Universal+.

Scary Movie (2026): el terror en clave de parodia

La nueva entrega de la franquicia reúne a sus personajes para parodiar los códigos y las fórmulas del cine de terror. Su propuesta incorpora una alternativa de comedia a la selección de Halloween.

Está disponible para clientes de TV Flex con acceso a Paramount+.

Prefiero la muerte: adolescentes frente a una invasión zombi

Una invasión zombi amenaza a la ciudad y obliga a un grupo de adolescentes a buscar cómo detenerla. La historia se desarrolla después de que Archie, considerado el perdedor de la escuela, sea mordido por uno de los atacantes.

Con estreno el 2 de octubre, la película está disponible para clientes de TV Flex con acceso a Prime Video.