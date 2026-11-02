Con la llegada de los meses de mayor calor, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva Nacional por calor, que se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

La medida comenzó a regir el domingo 1 de noviembre y abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La decisión responde al aumento de las temperaturas y a la mayor frecuencia de episodios de calor extremo durante la temporada primavera-verano.

Pero ¿qué significa esta alerta y cómo afecta a la población?

¿Qué significa la Alerta Temprana Preventiva por calor?

La declaración corresponde a una medida de carácter preventivo que busca anticipar posibles emergencias asociadas a las altas temperaturas y fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos públicos.

Esto no significa que exista una emergencia en curso ni que todas las regiones estén enfrentando una ola de calor. Su objetivo es mantener una vigilancia reforzada y preparar a las instituciones ante eventuales episodios de temperaturas extremas.

Con esta medida se activa el Anexo del Plan Nacional de Emergencia por amenaza de calor extremo.

¿Qué medidas contempla la alerta?

Entre las principales acciones que se implementarán durante este período se encuentran:

Refuerzo del monitoreo : seguimiento de las condiciones meteorológicas en zonas con mayor vulnerabilidad y recurrencia de episodios de calor.

: seguimiento de las condiciones meteorológicas en zonas con mayor vulnerabilidad y recurrencia de episodios de calor. Coordinación de emergencias: activación preventiva de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres.

activación preventiva de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres. Preparación de equipos: alistamiento de los enlaces de coordinación y operaciones de emergencia.

alistamiento de los enlaces de coordinación y operaciones de emergencia. Identificación de grupos vulnerables: atención a las personas que pueden verse más afectadas por las altas temperaturas.

Campañas informativas: difusión de recomendaciones y medidas de autocuidado para la ciudadanía.

difusión de recomendaciones y medidas de autocuidado para la ciudadanía. Coordinación institucional: trabajo conjunto entre Senapred, la Dirección Meteorológica de Chile, el Ministerio de Salud y otros organismos.

El propósito es mejorar la anticipación y respuesta frente a condiciones meteorológicas que puedan representar un riesgo para las personas y el entorno.

¿Qué debe hacer la población ante las altas temperaturas?

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) llamaron a adoptar medidas preventivas durante los meses de mayor calor, especialmente para proteger a niños, personas mayores y otros grupos vulnerables.

Entre las principales recomendaciones de autocuidado están:

Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura.

Mantener una hidratación constante, incluso sin sentir sed.

Usar protector solar, sombrero y ropa ligera.

Evitar realizar actividad física intensa en horarios de calor extremo.

Mantener especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

No dejar a niños, personas mayores ni mascotas dentro de vehículos estacionados.