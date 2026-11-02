ClicAM: gira de Kast, tragedia en el río Maipo y caída de aprobación presidencial

Kast inicia gira europea en medio de la crisis por las rebajas de condenas

El presidente José Antonio Kast inició su primera gira europea en medio de la crisis por las rebajas de condenas. Su itinerario contempla llegar este lunes a Madrid y continuar hacia Roma, donde tiene previsto reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni y el papa León XIV. Luego participará en la Cumbre Iberoamericana en España. Desde la oposición cuestionaron que viaje mientras siguen pendientes las responsabilidades por los beneficios penitenciarios. El oficialismo defendió la gira como una oportunidad para fortalecer las relaciones diplomáticas de Chile.

Tres mujeres mueren en accidente de rafting en el río Maipo

Tres mujeres murieron tras un accidente de rafting ocurrido el domingo en el río Maipo, en San José de Maipo. La balsa transportaba a 13 personas y otro integrante del grupo acompañaba el descenso en kayak. Turismo y Sernatur informaron que se trataba de una actividad familiar, ajena a un servicio contratado con una empresa. Cuatro personas permanecían hospitalizadas sin riesgo vital. Las dos que inicialmente fueron reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida. La Fiscalía encargó a la Brigada de Homicidios de la PDI establecer las causas del accidente.

Kast cae al 22,1 % en Pulso Ciudadano y crece el rechazo a mantener a Rabat

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 22,1 % en Pulso Ciudadano, mientras su desaprobación llegó al 67,5 %. El respaldo bajó 6,1 puntos respecto de septiembre. En otra medición, Agenda Criteria situó su aprobación en 25 % y el rechazo en 65 %. Los sondeos también consultaron por la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat. En Criteria, un 72 % se manifestó en desacuerdo con mantenerlo. En Pulso Ciudadano, un 74,2 % consideró que el mandatario se equivocó al conservarlo en el cargo y debía pedirle la renuncia, en medio de la controversia por las rebajas de condenas.

Leiva plantea seguir con la acusación contra Rabat incluso si deja el ministerio

El diputado socialista Raúl Leiva defendió avanzar con una acusación constitucional contra Fernando Rabat por las rebajas de condenas. En Mesa Central sostuvo que las bancadas opositoras acordaron impulsar el libelo y que, a su juicio, existen infracciones legales y constitucionales. Aunque reconoció que una renuncia del ministro obligaría a discutir los pasos siguientes, consideró que vale la pena continuar. Además, cuestionó que Justicia no haya entregado todos los antecedentes de los decretos y reclamó respuestas sobre las medidas de protección para las víctimas.

Organizaciones ambientales marchan contra Dominga y exigen reponer decretos retirados

Organizaciones ambientales marcharon el sábado en Santiago y otras ciudades para rechazar el proyecto minero Dominga y cuestionar la política ambiental del Gobierno. Greenpeace y otras treinta agrupaciones participaron en la convocatoria, que llegó hasta La Moneda. Sus representantes advirtieron sobre los riesgos para el archipiélago de Humboldt y criticaron que Andes Iron busque la aprobación del comité de ministros. También exigieron reingresar 34 decretos ambientales retirados en marzo que siguen sin retomar su tramitación, entre ellos uno de protección al pingüino de Humboldt.

Gobierno anticipa un Imacec poco alentador para este lunes

El Gobierno anticipó un resultado poco alentador para el Índice Mensual de Actividad Económica que el Banco Central publicará este lunes a las ocho y media de la mañana. El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, vinculó parte del deterioro de la evaluación presidencial con el desempleo y la falta de crecimiento. La publicación corresponde a septiembre de 2026 y permitirá conocer la evolución de la actividad. Arenas sostuvo que el Ejecutivo espera revertir el escenario económico. Al cierre de esta edición matinal, el resultado oficial del indicador seguía pendiente.

Ecuador inicia su cuarto toque de queda del año contra la criminalidad

Ecuador inició el domingo su cuarto toque de queda del año, esta vez en cinco provincias de la costa. La restricción rige entre la medianoche y las cinco de la mañana, hasta el 10 de noviembre, en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. El presidente Daniel Noboa anunció operaciones policiales y militares contra las bandas criminales. La medida se aplica a cuatro semanas de las elecciones locales del 29 de noviembre. Ecuador cerró 2025 con un récord de 9.283 homicidios y una tasa superior a 50 asesinatos por cada cien mil habitantes, en medio de la crisis de seguridad.

Trump enfrenta elecciones que definirán el contrapeso del Congreso a su gobierno

Estados Unidos vota mañana en unas elecciones de medio término decisivas para el margen político de Donald Trump. Los republicanos defienden sus mayorías en el Congreso, mientras los demócratas buscan recuperar el control legislativo y limitar la agenda de la Casa Blanca. Aunque el presidente no aparece en la papeleta, ha participado intensamente en la campaña. Barack Obama también volvió a los actos electorales para apoyar a candidatos demócratas y cuestionar la gestión del mandatario. La votación definirá el control de la Cámara de Representantes y renovará parte del Senado.