¿Qué está esperando Beatriz Sánchez?

No es fácil explicar el porqué Beatriz Sánchez se mantuvo durante 18 meses en todas las encuestas en el primer lugar. De hecho, hasta hace solo tres semanas, cuando a las personas se les preguntaba: “¿quién le gustaría que fuera el próximo (a) presidente (a)?”, mencionaban espontáneamente a la exabanderada del Frente Amplio, seguida por José Antonio Kast y Joaquín Lavín.

Aunque hoy el orden se ha invertido y tenemos al alcalde UDI de Las Condes tomando ventaja, lo curioso es que la periodista se ha mantenido en esa posición, expectante, pese a –en la práctica– no haber hecho nada en este período o, al menos, no gran cosa que permitiera justificar la situación. Eso es solo comparable a lo que ocurrió con Marco Enríquez-Ominami entre 2009 (obtuvo el 20,13%) y las elecciones del 2017 (5,71%), que le permitió presentarse en tres ocasiones como candidato a La Moneda.

Beatriz Sánchez obtuvo en las últimas elecciones una cifra casi idéntica a MEO: 20,27%. Pero, a diferencia del exsocialista, que se mantuvo “en campaña” permanente y ocupó la plataforma del PRO para tener vigencia política, la periodista casi desapareció de escena. Salvo su participación esporádica en programas políticos de TV o en uno que otro lanzamiento de libros, con los medios muy atentos para escuchar sus opiniones, lo cierto es que hasta hace un par de semanas en que volvió a reaparecer políticamente, el único tema por el que estuvo en primera plana fue debido a un rumor que se esparció por la Región de Valparaíso –relativo al hecho de que se cambió de padrón electoral– y que la indicaba como candidata a gobernadora regional o alcaldesa para los comicios de 2020.



Sin embargo, Beatriz Sánchez parece haber dado un paso que marcó su regreso a la arena política al respaldar el informe sobre Venezuela que emitió Bachelet. Fue un gesto evidente al bacheletismo, se desmarcó de la posición del PC y se leyó bien en la oposición, incluso en el oficialismo. Una buena plataforma de entrada si consideramos que la excandidata es, por el momento, la única competitiva de la centroizquierda. Falta, claro, que se decida a competir, que el FA lo permita y, por supuesto, que puedan construir un relato y programa más realista. Los sueños y la utopía ya los conocimos en 2017.

