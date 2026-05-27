“No hay divergencia”: comunidad científica sale en bloque a desmentir a ministra Toledo

La primera entrevista televisiva de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, terminó abriendo un conflicto que rápidamente escaló desde la política hacia el corazón mismo de la ciencia climática. En conversación con CNN Chile, la secretaria de Estado evitó responder categóricamente sobre la responsabilidad humana en el calentamiento global. Aunque inicialmente reconoció que “los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales”, cuando fue consultada específicamente sobre el carácter antropogénico del fenómeno, respondió que “hay divergencia en este momento”.

La frase encendió de inmediato alarmas en el mundo científico. No solo por tratarse de la máxima autoridad ambiental del país, sino también porque el relativismo climático –es decir, sugerir que aún existe un debate abierto sobre la responsabilidad humana en el calentamiento global– es considerado por numerosos expertos como una forma contemporánea de negacionismo climático. Y en este punto, los científicos son categóricos: No existe divergencia en la literatura científica sobre el origen humano del cambio climático.

El consenso fue establecido hace años por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, organismo que reúne miles de investigaciones y científicos de todo el mundo y cuyo panel de alto nivel estuvo hace solo unas semanas sesionando en la Universidad Católica y desarrollando actividades en la U. de Chile y en la U. de Concepción.

Su Sexto Informe de Evaluación concluyó de manera “inequívoca” que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra. Hoy, más del 99% de la literatura científica revisada por pares coincide en que las emisiones generadas por combustibles fósiles y cambios en el uso de suelo son la principal causa del calentamiento global contemporáneo.

Marco Billi y el portazo del IPCC

Uno de los primeros en reaccionar fue el climatólogo Marco Billi, académico de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y autor colaborador del IPCC. Su respuesta fue tajante: “No hay divergencia sobre el rol de la causalidad de la actividad humana en el cambio climático”. Billi explicó que, si bien los estudios científicos utilizan metodologías distintas, el consenso global consolidado por el IPCC concluye que el calentamiento actual deriva fundamentalmente de la actividad humana y del aumento de gases de efecto invernadero.

El investigador fue más allá y advirtió consecuencias políticas concretas si se relativiza ese consenso. “Al relativizar la causabilidad humana en materia de cambio climático, evidentemente se relativiza también la necesidad y prioridad de mitigar los gases de efecto invernadero”, señaló. A su juicio, esto debilita tanto las políticas preventivas como la adaptación de largo plazo frente a fenómenos extremos como incendios, sequías e inundaciones. “Necesitamos consenso y certidumbre para avanzar en estas materias”, agregó.

“Ambigüedad estratégica”: la lectura política de Raúl Cordero

Para el climatólogo Raúl Cordero, investigador del Grupo de Investigación Antártica, las declaraciones de Toledo responden más a una lógica política que científica. El académico planteó que el oficialismo ha incorporado el negacionismo climático como parte de ciertas banderas ideológicas, lo que obliga a algunos personeros a moverse en zonas ambiguas. “Era esperable que sus representantes políticos adoptaran una ‘ambigüedad estratégica’ para hablar del tema”, señaló.

Sin embargo, Cordero también fue categórico respecto al estado de la ciencia. “La relación causal entre emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y cambio climático está probada más allá de cualquier duda razonable”, afirmó. Aunque destacó que la ministra sí reafirmó el compromiso del Gobierno con la carbono neutralidad y la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.

Laura Gallardo: “Ojalá no terminemos discutiendo si la Tierra es plana”

La investigadora también rechazó la idea de que exista debate científico sobre el origen humano del calentamiento global. “No existe divergencia. La evidencia que sustenta la atribución a la actividad humana es amplia y contundente, esencialmente irrefutable”, enfatizó.

Gallardo manifestó además preocupación por el impacto institucional de estas declaraciones. “Chile tiene una larga y coherente trayectoria en política climática, basada en evidencia e independiente de los colores ideológicos de los gobiernos. Ojalá eso no se rompa y próximamente discutamos si la Tierra es plana o no”, advirtió. La científica Laura Gallardo recordó además una de las frases centrales del IPCC en 2021: “Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra”.

Ernesto Santibáñez: el riesgo de convertir la ciencia en una “opinión”

El investigador Ernesto Santibáñez, director del programa United Nations Academic Impact de la Universidad de Talca, interpretó las declaraciones de Toledo como una oportunidad para explicar cómo funciona realmente el consenso científico. “El consenso científico no tiene doble interpretación, es un hecho”, sostuvo.

Santibáñez explicó que, aunque existen debates sobre magnitudes e impactos futuros del cambio climático, no existe discusión relevante respecto a la responsabilidad humana en el fenómeno. “El calentamiento actual está ocurriendo mucho más rápido que en los últimos 10 mil años”, señaló. Y añadió una advertencia especialmente delicada para la política pública: “Si relativizamos la causa raíz, no podemos gestionar eficazmente el problema”.

El académico cerró con un mensaje que resume buena parte de la reacción del mundo científico frente a la entrevista de la ministra Toledo: “La ciencia no puede ser un asunto de creencias o posturas ideológicas; debe ser la brújula que oriente la política pública”.

Marcelo Mena: “Es una idea importada desde países petroleros”

Las declaraciones también provocaron reacción del exministro del Medio Ambiente y actual CEO del Global Methane Hub, Marcelo Mena. El exsecretario de Estado sostuvo que la supuesta “divergencia” no proviene del mundo científico, sino desde sectores políticos extremos. “La divergencia en cuanto al rol antropogénico en el calentamiento viene fundamentalmente desde la política”, puntualizó.

Mena recordó además que la Ley Marco de Cambio Climático fue construida transversalmente y aprobada bajo consenso político amplio. “En la coalición de gobierno hay quienes han querido poner en duda este consenso. Una idea importada de países petroleros que va en contra de los intereses de la potencia renovable que somos”, sostuvo.