Oficialismo y oposición constatan pérdida de poder de Quiroz frente al biministro Alvarado

Mientras el empoderamiento de Claudio Alvarado (UDI) como biministro del Interior y Segegob fue celebrado en el oficialismo por reconfigurar las fuerzas dentro del gabinete, su par de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), enfrenta una “lluvia de críticas” en la derecha por “su intransigencia legislativa”. Además, fue desautorizado por el jefe de gabinete y enfrenta cuestionamientos por omitir que su hermano podría verse beneficiado por la Ley de Reconstrucción, como socio de una conocida firma inmobiliaria.

En el oficialismo advierten que, si bien el jefe de las finanzas públicas aún cuenta con total respaldo del Presidente José Antonio Kast, el economista atraviesa por una de sus semanas más duras. En tanto, desde el sector, Alvarado es visto fortalecido y con poder suficiente para relativizar las posturas que antes emanaban como certezas desde la billetera fiscal.

En una entrevista en Canal 13, el secretario de Estado no solo exhibió su rol de “superministro” a cargo de la coordinación programática y las comunicaciones, sino que “marcó distancia y hasta desautorizó posturas clave del ministro de Hacienda” en la Ley Miscelánea que se tramita en el Congreso.

Alvarado desautoriza a Quiroz

En el espacio televisivo, Alvarado flexibilizó la urgencia legislativa, la invariabilidad tributaria y el crédito al empleo defendidos a rajatabla por Quiroz.

Uno de los puntos de mayor fricción radica en los plazos para despachar la megarreforma económica. Mientras Quiroz había insistido en que el proyecto debe salir del Congreso en junio, Alvarado desactivó la presión cronológica, subordinando el calendario de Hacienda a buscar idealmente la construcción de ciertos consensos.

El biministro fue enfático en señalar que “los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen”. En una corrección directa a la urgencia de Hacienda, añadió: “Como ministro del Interior no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”.

La desautorización más explícita ocurrió frente al proyecto de Sala Cuna Universal. Ante la mención de que Quiroz había descartado la iniciativa “por ahora”, Alvarado recuperó la bandera programática, corrigiendo la señal enviada por Hacienda. “La Sala Cuna Universal está en el programa de Gobierno del Presidente Kast”, afirmó, anunciando además que el Gobierno ingresará indicaciones el “próximo 15 de junio”.

En paralelo, Quiroz atraviesa por sus días más complejos. Desde Renovación Nacional (RN), la jefa de comité del Senado, María José Gatica, le cuestionó “su falta de muñeca” y su trato al Senado como si fuera un mero “buzón”.

En La Segunda, la senadora de la Comisión de Hacienda calificó de “falta de criterio” y “error grave” los recortes presupuestarios en Salud, tildándolos de “catastróficos”. Mientras otros parlamentarios oficialistas han exigido la restitución de recursos para hospitales que fueron recortados por Hacienda.

La debilidad de Quiroz no es solo política, sino también de estilo. Se le cuestiona como un ministro que “no se mueve de ninguna postura” y que, tras múltiples reuniones, deja la sensación de que “en los comités del Senado no se saca nada con sentarse a hablar con él, porque no va a recoger ninguna de las opiniones que recibe”.

Quiroz entre el conflicto ético y el eclipse político

Mientras un sector de la derecha conservadora sostiene que su poder en temas económicos se mantiene inalterable, una facción más numerosa de legisladores considera que el jefe de Hacienda se ve más debilitado que semanas atrás.

De hecho, esta semana enfrenta asedio en tres frentes: reparos por probidad pública por omisiones familiares, la falta de dos votos imprescindibles que consideraba seguros en la Cámara Alta y el desplazamiento de su autoridad ante el biministro Claudio Alvarado.

Sin embargo, el golpe más severo a su credibilidad proviene del denominado “Factor Hermano” que reveló esta semana El Mostrador.

El oficialismo y la oposición recibieron con sorpresa la información de que Quiroz no transparentó, en su Declaración de Intereses y Patrimonio, que su hermano, Víctor Quiroz, es socio principal de la firma Quiroz y Puelma Arquitectos, uno de los estudios de arquitectura más influyentes de Viña del Mar, la cual podría beneficiarse de la Ley de Reconstrucción.

Algunos parlamentarios analizan si medidas impulsadas por Hacienda, como la integración tributaria, el crédito tributario al empleo y el fomento a Viviendas DFL 2 –que introduce un impuesto único del 5% para rentas de arrendamiento–, podrían representar un beneficio directo para la firma de su hermano.

En el Congreso, diputados comenzaron a investigar el caso. Según relatan, la firma posee una vasta trayectoria gestionando proyectos de alta complejidad, algunos de los cuales superan los 1.500 millones de pesos e incluyen edificios de hasta 54 metros de altura.

El diputado socialista Daniel Manouchehri ha liderado las críticas desde la oposición, calificando el hecho como una falta de probidad sumamente grave.

“El ministro Quiroz tiene que rectificar su declaración. Esta denuncia podría comprometer sus deberes constitucionales de probidad. Es muy serio. Su hermano es socio de una firma inmobiliaria activa, con proyectos y vínculos con grandes constructoras. Y él dejó en blanco el campo de conflictos de interés. En blanco. Mientras impulsaba una ley con beneficios tributarios millonarios para ese mismo sector. Nos dijeron que la ley de los superricos era urgente, que era para Chile. Resulta que también podía beneficiar al sector donde opera la familia del ministro que la lleva. Y Hacienda no ha dicho nada”, afirmó el diputado.