"Vergonzoso e inaceptable": senadores critican el fallido traslado de órganos y exigen explicaciones al Ministerio de Salud

Indignación ha causado el fallido traslado de los órganos del kinesiólogo Joaquín Bustos Palma, quien falleció a los 27 años, debido a la falta de disponibilidad de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para que los órganos pudieran ser trasladados desde Temuco hasta Santiago.

No solamente la familia de Bustos manifestó su indignación, quienes calificaron la situación como un "doble dolor", también lo hicieron distintas personalidades políticas. De hecho, el tema fue abordado este lunes por parlamentarios del oficialismo y oposición en un desayuno con el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich. En ese sentido, el senador del PPD, Guido Girardi, calificó la situación de "vergonzosa" e "inaceptable".

"Yo considero que es vergonzoso y es inaceptable que habiendo una familia que con todo el dolor que significa, con toda la angustia, estuvo dispuesta a donar los órganos de un ser querido y estos se hayan perdido, porque este país, que vive una situación que es absolutamente inaceptable, no haya tenido la logística para transportar ese órgano. No solo se perdieron los órganos, sino que varios chilenos pudieron haber tenido una vida mejor si hubiera habido ese avión", dijo Girardi.

El senador agregó que "en las cosas que le planteamos al Presidente es que debiéramos tener un avión dedicado para poder transportar cada vez que haya una eventualidad de donación de órgano para que nunca más en Chile se pierda un órgano".

En tanto, la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, comentó que "me parece que es inaceptable, estas son situaciones que no se pueden repetir en nuestro país (…) Yo creo que aquí tenemos que discutir con mucha seriedad y si tenemos problemas de recursos, probablemente puede ser una buena idea -apropósito de las modificaciones que estamos haciendo en la ley de Isapres-, el tener un fondo mancomunado que permite financiar trasplantes, tanto para el sistema público como privado".

También se refirió al tema el presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Ricardo Celis, quien calificó la situación de "avergonzante".

"Lo que hemos ido sabiendo por partes (...) es un poco avergonzante lo que es nuestro sistema de sanitario, que falla en una cuestión tan sensible como esta, en donde hay una disposición de Joaquín y su familia en algo tan especial como es el donar órganos para que otra persona viva, y que esto termine interrumpido por un déficit en el sistema que no es capaz de llevar un avión a buscar los órganos, y más encima sabiendo que no es que no estuvieran dispuestos, sino porque el mismo Ministerio, a las 11 de la noche, suspendió esa primera solicitud, es una cuestión que nos avergüenza, pero además de avergonzarnos, nos preocupa, y por eso vamos a exigir al Ministerio que nos dé explicaciones razonables para esto", comentó Celis.

Chahuán: "Debió haberse facilitado el traslado"

Las críticas no solamente llegaron desde la oposición, también desde el oficialismo. El senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, dijo que "acá se cometió un error, por el contrario debió haberse facilitado el traslado de los órganos".

Además, Chahuán comentó que le planteó al Presidente Piñera y al ministro Mañalich la necesidad de contar con un sistema de" procura" de órganos para terminar con el centralismo en el trasplante. "Es necesario que dentro de las metas de gestión de los directores de servicio y de hospitales esté la necesidad de poder contar con procura de órganos, tener un sistema de transporte dedicado no solamente para la procura de los órganos, sino que la posibilidad de personas que están en lista de esperas o con prioridad nacional puedan llegar al lugar del trasplante".

El senador también pidió poner urgencia a los proyectos de ley para extender la donación de órganos a las personas parientes con afinidad.

¿Quién tiene la culpa?

El caso de Joaquín Bustos Palma ha generado indignación, y cuando todos los dardos apuntaban directamente a la FACh, desde la institución emitieron un comunicado desmintiendo la información que no había un avión para el traslado de los órganos.

"El día sábado 20 de julio, siendo aproximadamente las 22:41 hrs., se recibió un requerimiento del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Defensa Nacional, solicitando apoyo aéreo para efectuar traslado múltiple de órganos de un donante en la ciudad de Temuco", comienzan diciendo en el comunicado.

De esta forma, "la Institución dispuso a la IIª Brigada Aérea activar la aeronave y tripulación del Grupo de Aviación N° 10, que se mantiene en alerta en forma permanente para todo evento, incluso para casos como el indicado anteriormente, a fin de realizar el respectivo traslado aéreo en cuanto se ordenara".

Sin embargo, "siendo las 23:21 hrs., aproximadamente, del mismo día sábado 20 de julio, se recibe un nuevo llamado del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Defensa Nacional, informando que se cancelaba la solicitud referida al traslado de órganos desde Temuco. En atención a lo anterior, la Institución procedió a desactivar las tripulaciones que efectuarían el citado vuelo humanitario".

La Fach recordó que, "por convenio existente con el Ministerio de Salud, la Fuerza Aérea es requerida para el transporte de órganos cuando las empresas aéreas privadas nacionales no tienen la capacidad para prestar el servicio correspondiente".

"En este caso, la FACh apenas fue notificada, estuvo disponible para realizar el vuelo", sentenciaron.

"En cualquier parte del mundo se pierden órganos"

Tras el comunicado, Mañalich negó que haya habido una falla del protocolo, aunque reconoció que pueden revisarse. Según explicó, primero se llaman a empresas privadas, luego a Carabineros y después a la FACh para preguntar sobre disponibilidad de traslado, que fue lo último que ocurrió.

Tras explicar eso, dijo que "lograr el 100% de los órganos es muy difícil", a lo que posteriormente agregó: “en cualquier parte del mundo se pierden órganos por temas logísticos”.

Según Mañalich, en este caso puntual falló el traslado porque eran distintos órganos, por lo que la brecha de traslado es muy corta y diferente para cada uno. Dicha brecha se fue disminuyendo con el paso del tiempo, mientras tramitaban el viaje.

“La FACh dijo que tenía disponible (un avión) para una hora y media después. Y cuando llamé a la Clínica Alemana de Temuco para avisar a esto –yo llamé personalmente– el doctor me manifestó que ya no se podía demorar la situación porque el paciente había entrado a pabellón para la extracción de los dos riñones como se había acordado”, explicó.