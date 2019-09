Marco Moreno analiza en La Semana Política los errores del Gobierno con las 40 horas y el "hiperpresidencialismo" de Piñera

El "súper lunes" en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sigue generando ruido. La tensión entre la oposición y el Gobierno se agudizó aún más después de los particulares ejemplos de algunos personeros oficialistas en medio de la sesión por la rebaja a 40 horas laborales semanales. Que Chile no podría jugar la Copa América y que los brigadistas no podrían apagar los incendios forestales fueron algunos de los puntos que causaron indignación. Esto, sumado a la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, puede significar un arma de doble filo para un Gobierno que semana a semana se va debilitando frente a una ciudadanía que le atribuye toda la responsabilidad de una gestión que no ha logrado cumplir la promesa de los "tiempos mejores".

Para abordar estos temas, en un nuevo capítulo de La Semana Política en El Mostrador, el director ejecutivo Federico Joannon y la editora periodística Marcela Jiménez conversaron con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno.

Al comienzo del programa, Marcela Jiménez sostuvo que "la jornada más negra para el Gobierno fue la del día lunes en la comisión de Trabajo de la Cámara que sesionó 5 horas en un intenso debate bastante vergonzoso por el nivel tan bajo de la argumentación y sobre todo por el desempeño del ministro Nicolás Monckeberg".

“¿Dónde han estado los principales errores del Gobierno para poder manejar este tema?, planteó Jiménez.

"Al final del día la gente evalúa a los gobiernos en función del resultado que este tiene, y en segundo lugar, la principal responsabilidad en el diseño y la gestión de las políticas públicas siempre la va a tener el Gobierno independientemente del que sea, lo mismo pasaba con Michelle Bachelet. Por lo tanto, pretender traspasarle a la oposición la responsabilidad de lo que ocurrió el lunes, creo que carece de todo sentido porque comunicacionalmente además la gente no lo ve así", respondió Marco Moreno.

"El principal responsable en el diseño de las políticas públicas son los gobiernos, y por lo tanto, esta administración tenía una gran responsabilidad en este tema y especialmente porque el Gobierno había planteado que esto era un debate que se debía hacer con evidencia y con argumentos. Pero precisamente la perfomance del ministro del Trabajo y de los diputados oficialistas el día lunes fue todo lo contrario, no hubo ni evidencia, no hubo ni argumentación técnica. Las redes sociales hasta ahora han hecho mofa de esta idea de que Chile no podría jugar la Copa América, de que no podríamos apagar los incendios forestales. Es decir, eso es lo que quedó en la discusión técnica que el Gobierno quería instalar y por lo tanto, creo que significa una derrota desde el punto de vista político y comunicacional muy seria para la administración Piñera", agregó.

El "desorden" del Gobierno

“¿Por qué el Gobierno ha sido incapaz de tomar un mínimo de control sobre el tema?, y no solo eso, sino que semana a semana complicarse aún más. ¿Dónde está la falla, donde está el problema que tiene?”, preguntó Jiménez.

"Hay un serio déficit de gestión política. Buena parte de los analistas coincide en que si alguna dificultad tiene esta administración, ha sido la dificultad que tiene el equipo político que finalmente es el responsable, más allá de que este sea un tema técnico, de llevar adelante esta discusión", señaló Moreno.

"La relación con el Congreso, la relación con las fuerzas de la oposición las hace el equipo político y este equipo político ciertamente está debilitado. Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y la ministra Cecilia Pérez no tienen capacidad de colocar los temas, de ordenar estratégicamente al oficialismo y eso te genera un desorden", precisó.

"Por otro lado, si el propio Presidente juega o mueve las piezas en función de lo que son sus propios intereses, evidentemente eso hace muy difícil que haya orden en el Gobierno, que está teniendo una serie dificultad para poder establecer con claridad que es lo que quiere, hacia donde va, no hay objetivos estratégicos y eso se ve en todas estas discusiones", añadió.

"Junto con el tema de las 40 horas, mañana jueves se va a plantear el tema de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, es decir, una serie de elementos que te demuestran que el Gobierno ha perdido el control de la agenda porque ha caído de cierta manera en la improvisación, en la falta de sentido estratégico y eso termina pasándole la cuenta", aseguró Moreno.

En este sentido, Jiménez indicó que "se le está viniendo un segundo semestre complicado al Presidente Piñera porque también se suma lo que está pasando en materia económica, el Banco Central volvió a reajustar la proyección de crecimiento, los tiempos mejores ya se los llevó el viento. Entonces, la promesa de Piñera sigue volviendo como un bumerán y se le está poniendo bastante cuesta arriba el escenario".

El "hiperpresidencialismo" de Piñera

"Si al principio Piñera partió por empoderar a sus ministros a través de acuerdos nacionales a los que convocó cuando asumió hace 18 meses, creo que eso al poco rato se fue perdiendo y volvió a aparecer la manera de ser del Presidente que quiere estar en todos los temas, que quiere resolver todos los problemas él, y eso se ha visto de alguna manera en el off the record. Las reuniones con sus ministros son verdaderas instrucciones y órdenes que les da respecto de lo que deben hace y no hacer", complementó Moreno.

"Se roba la agenda, lo vimos ayer arriba de un tren contando en los matinales que es lo que está pasando con los trenes, es decir, todos los temas que son sectoriales los asume el Presidente y eso responde a lo que en ciencia política se llama como hiperpresidencialismo", agrega.

“¿Qué tan caro le puede salir ese hiperpresidenciasmo a Piñera?”, pregunta Jiménez.

"Yo creo que puede terminar afectando la posibilidad de su coalición de mantener el poder. Los chilenos y chilenas no sabemos qué es lo que pretende el Gobierno porque está todo el día metido en la coyuntura, solo en el corto plazo, solo en resolver el problema puntual, pero no hay una conducción que nos permita tener claridad respecto de hacia dónde ir, y eso va a comenzar a jugarle en contra y abrir una ventana de oportunidades para la oposición", dijo Moreno.

Un "aire primaveral" para la oposición

"El tema de las 40 horas y la acusación constitucional contra Marcela Cubillos pueden significar un duro revés para la actual administración y darle un poco de ánimo, este aire primaveral a la oposición", afirmó luego el analista.

A juicio de Federico Joannon, hasta ahora “ha habido una oposición muy fragmentada, sin ninguna capacidad de poner en aprietos al Gobierno, y por primera vez, por casualidad, en el tema de las 40 horas, la oposición hizo su pega que es apretar al Gobierno de turno”.

“La oposición se dio cuenta de que si hace su pega puede tener réditos y empezar a generar ambiente de oposición para posteriormente generar ambiente electoral y un ambiente de líderes que hoy día no hay", añadió el director ejecutivo de El Mostrador.

“¿Tú ves que la oposición pueda constituir algo más coherente con alguna opción de ser relevo de Gobierno o aún no se ve eso?”, preguntó.

"Sí se abre a lo menos una ventana de oportunidades. Aquí vemos a un Gobierno con poca eficacia gubernamental, se ve que los ciudadanos siempre van a endosar la responsabilidad al Gobierno y no a la oposición respecto de los problemas o las dificultades para gobernar, y en tercer lugar empezamos a ver que comienzan a verse con mayor claridad algunos liderazgos", respondió Moreno.

"Hoy día, se va a confirmar que Beatriz Sánchez va a asumir la conducción de la campaña municipal de gobernadores del Frente Amplio y lo propio está pasando en los otros partidos con liderazgos como el de José Miguel Insulza comienzan a consolidarse junto a otros emergentes. Es decir, comienza un poco a difundirse un cierto ánimo en las fuerzas opositoras en el sentido de que hay más oportunidades", añadió.

Respecto a lo que ocurre en la oposición, Marcela Jiménez señaló que "entre el lunes y martes pasó algo importante en la oposición, y que fue que se logró plegar la oposición completa, incluida la DC, y es la primera vez en un tema absolutamente relevante que la DC no se descuelga. Eso es un antecedente, pero hay que ver que es lo que va a pasar después en votación en sala con el proyecto si es que efectivamente se va a mantener esa cohesión".

La lucha por gobernaciones claves

“¿Cómo se ve el cuadro político en las elecciones de gobernadores regionales y municipalidades?”, planteó Joannon.

"Estamos próximos a que tengan que renunciar algunos funcionarios de Gobierno para poder ser candidatos, en octubre ya tendrían que hacerlo y efectivamente comenzamos a ver una disputa que se está dando con fuerza al interior de RN y la UDI, respecto a qué es lo que van a hacer con José Antonio Kast en el sentido de sus candidatos a alcaldes y concejales, a quiénes van a apoyar y a quiénes no. Por lo tanto, Mario Desbordes (presidente RN) lee adecuadamente dónde van a ir los apoyos de Kast y de su partido, y creo que allí va a tener que darse algún tipo de entendimiento porque ellos tienen mayores posibilidades de ponerse de acuerdo que en la oposición, donde hay más intereses", sostiene Moreno.

“¿Qué análisis prospectivo harías de la oposición con este proceso electoral que está a la vuelta de la esquina?”, preguntó Joannon.

"Yo creo que los cargos unipersonales como en los de gobernadores y de alcaldes se requiere un pacto de todas las fuerzas opositoras para poder concentrar en un candidato, y en el tema de la elección de concejales seguramente habrá mayor competencia, pero si no se ponen de acuerdo en los cargos unipersonales, va a ser muy difícil que puedan arrebatarle a la derecha y al oficialismo algunas gobernaciones claves", respondió Moreno.

"Todos coinciden en un factor que va a ser relevante: la DC. Un pacto con la Falange adentro va a permitir mayor chance de obtener gobernaciones y alcaldías. Si la DC va por fuera, va a ser un desastre para ellos, pero además para la oposición. La derecha se quedaría con la mayoría de las gobernaciones regionales y alcaldías del país", precisó Marcela Jiménez.