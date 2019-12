Los intentos de La Moneda por poner paños fríos al ardiente fin de año de la derecha

La noche del jueves el Presidente Sebastián Piñera convocó a los timoneles y jefes de bancadas del Senado de Chile Vamos, a una reunión en su casa del sector de San Damián, en un gesto para poner paños fríos al ardiente fin de año que ha tenido la derecha, con acusaciones cruzadas marcadas por las posturas divergentes en torno al proceso constituyente.

La señal de Palacio intentó distender el ambiente y bajar la temperatura del conflicto entre la UDI, que anunció el jueves pasado el congelamiento de su participación en el bloque, y sus socios de RN y Evópoli por apoyar la paridad de género en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados paralelo a la reforma constitucional.

En medio de este conflicto donde han salido a la luz acusaciones de deslealtad e incluso machismo y misoginia, y una andanada directa desde el gremialismo contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en La Moneda apuestan a articular una postura unitaria en el Senado cuando el proyecto sea puesto en tabla.

Según los participantes de la reunión, que se extendió por unas dos horas y la que también asistieron los ministros Blumel, de la Segpres, Felipe Ward, y de la Mujer, Isabel Plá, el tema de la paridad de género estuvo en la mesa, junto a los escaños para pueblos originarios (aprobado en general en la Cámara de Diputados, por lo que debe resolver necesariamente en el Senado) y la participación de independientes.

De acuerdo a La Tercera, el Jefe de Estado instó a que haya un planteamiento común sobre esos tres temas, confirmando así lo expresado más temprano por la vocera Karla Rubilar, quien dijo que "como Gobierno, lo primero que queremos, es lograr un acuerdo en el Senado, un acuerdo de Chile Vamos”.

Entre las alternativas para la paridad se habrían lanzado a la mesa opciones, como la doble papeleta (que se pueda votar por un hombre y una mujer) o lista cerrada a nivel nacional. De hecho, desde la UDI, han pedido a sus socios que, por "el futuro" del bloque, aprueben la paridad en candidaturas y no en escaños asegurados.

Pero a la luz de las declaraciones, el consenso se ve complejo, porque hay senadores oficialistas, como el RN Manuel José Ossandón que están por aprobar el proyecto de paridad de género tal cual fue aprobado en la Cámara.

“Yo voy a votar por paridad sí o sí, hagan el acuerdo que hagan”, notificó el exalcalde de Puente Alto. “Aunque llore (la UDI), yo voy a votar a favor, aunque me llame el Presidente de la República, que espero que no cometa el error, porque le voy a decir que no, así de claro”, enfatizó.

El voto de Ossandón es clave, porque el proyecto requiere 25 votos en el Senado. La oposición tiene 23 parlamentarios y el otro apoyo para alcanzar el quórum sería el senador de Evópoli Felipe Kast, quien también se han pronunciado a favor de una mayor incorporación de mujeres en el proceso constituyente.

Los otros flancos

Pero hay otros temas que pueden desordenar aún más la interna de Chile Vamos. En la UDI quieren ir más allá de un acuerdo por la paridad, y abogan por suscribir un marco para defender “las banderas de la centroderecha” en la discusión sobre una nueva Constitución. El objetivo, según la timonel UDI Jacqueline Van Rysselberghe, es que “tengamos una coalición que tenga ciertas normas de convivencia. Si vamos actuar como coalición, tenemos que actuar bajo confianza”, dijo a La Tercera

“Lo que nos preocupa es que haya cierta disciplina, para que cuando haya que defender la propiedad privada, el derecho a la vida, temas que probablemente van a ser difíciles, tengamos una garantía de que los acuerdos a los que se lleguen, se van a respetar”, añadió.

Pero en paralelo, en RN abrieron otro flanco, el de las críticas al Segundo Piso de La Moneda que encabeza el UDI Cristián Larroulet, y a la Secom, en manos de Jorge Selume.

A los cuestionamientos en el partido –ya expresados por el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, el senador Ossandón y el extimonel del partido, Carlos Larraín- se sumó hoy la diputada RN Marcela Sabat, quien en conversación con Radio Universo, sostuvo que “ahí está el problema y no es ningún secreto. Creemos que ese punto es importante (…) creemos que hay que hacer cambios importantes en el segundo piso pero se ha querido mantener y vamos a respetar eso”.