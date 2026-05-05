Funcionó el llamado al orden: Poduje retrocede y acatará recortes de Quiroz en el Minvu

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, puso fin a la controversia abierta con Hacienda y confirmó que su cartera aplicará los recortes presupuestarios impulsados por el ministro Jorge Quiroz.

Desde la Región del Biobío, el secretario de Estado aseguró que el Minvu cumplirá con los ajustes acordados por el Ejecutivo en medio del complejo escenario fiscal que enfrenta el Gobierno.

“Nosotros vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz. Eso lo tenemos que hacer todos los ministros. Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”, afirmó Poduje.

La declaración marca un cambio de tono respecto de la postura que había adoptado durante los últimos días, cuando cuestionó públicamente el rol del titular de Hacienda y defendió la continuidad de programas de inversión de su cartera.

La semana pasada, el ministro había tensionado la relación dentro del gabinete al asegurar que “yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast”, añadiendo además que Quiroz era “un ministro más entre muchos”.

Sus palabras generaron incomodidad en el oficialismo y también al interior del propio Gobierno, donde distintos personeros pidieron bajar el tono de las diferencias públicas.

De hecho, durante la mañana de este lunes, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció que existía molestia por las declaraciones de Poduje y realizó un llamado explícito a ordenar las discusiones internas.

Todo esto ocurre en medio de la polémica por los ajustes fiscales impulsados por Hacienda, que incluyen recortes y revisiones presupuestarias en distintas reparticiones del Estado, en el marco de la estrategia del Ejecutivo para contener el gasto público.

En el caso del Minvu, las tensiones habían escalado luego de que Poduje defendiera programas emblemáticos de su cartera, como Pavimentos Participativos, pese a que algunos de ellos figuraban entre las iniciativas observadas por Hacienda.