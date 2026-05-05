Caso Sartor: dos gerentes de Azul Azul revelan inversión de dinero de la U por orden de Clark

Meses antes de los allanamientos realizados esta semana en el marco del caso Sartor -tal como lo había adelantado El Mostrador Semanal- la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) ya habían puesto el foco en Azul Azul y en el rol de Michael Clark dentro de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Según declaraciones obtenidas por radio Bío Bío, dos altos ejecutivos del club —el gerente general José Ignacio Asenjo y el gerente deportivo Manuel Mayo— entregaron antecedentes sobre movimientos financieros, decisiones internas y operaciones relacionadas con fondos administrados por Sartor AGF.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el reconocimiento de que Azul Azul invirtió recursos propios en fondos Sartor, operación que, según Asenjo, se concretó tras una instrucción impulsada directamente por Michael Clark.

“Con la llegada de ellos, el presidente Michael Clark puso esa opción de invertir en fondos Sartor, y se hizo”, declaró el gerente general ante el Ministerio Público.

Asenjo sostuvo además que las inversiones se realizaban en montos cercanos a los $300 millones y por períodos breves, comparándolas con mecanismos tipo “money market”. “Funcionaba igual que el money market, cuotas y nos venía con interés”, explicó.

El ejecutivo reconoció también que inicialmente tuvo reparos respecto de la operación, aunque aseguró que nunca manifestó formalmente esas dudas. “Seguramente la primera vez que ocurrió la inversión en Sartor, me mereció reparos la inversión, pero no conversé estas inquietudes con nadie”, afirmó.

Las declaraciones forman parte de la investigación que busca determinar si recursos provenientes de Sartor AGF fueron utilizados para financiar la compra y posterior control de Azul Azul por parte de Clark y sociedades vinculadas.

La Fiscalía sospecha que entre 2016 y 2025 se estructuró un esquema mediante el cual Sartor habría privilegiado operaciones relacionadas con sus propios controladores y cercanos, en perjuicio de los aportantes de los fondos administrados.

Otro punto abordado durante las declaraciones fue el denominado “Bono Bulla”, mecanismo financiero que permitió refinanciar deudas históricas de la concesionaria y extender automáticamente la concesión hasta 2052.

Asenjo afirmó que fue Michael Clark quien lideró internamente esa operación y quien informó al directorio sobre el mecanismo utilizado para repactar la deuda con la Tesorería General de la República.

“$3.800 millones era lo que se debía a la Tesorería General de la República, pero se pagaron $1.900 millones. Yo llevé el cheque”, señaló el ejecutivo.

La investigación también recogió antecedentes provenientes del caso STF Capital, donde Daniel Sauer declaró que gran parte del Bono Bulla fue adquirido mediante operaciones vinculadas a Sartor y la propia corredora, cuestionando la forma en que se estructuró la colocación financiera.

Por su parte, el gerente deportivo Manuel Mayo describió el impacto interno que tuvo el estallido del caso Sartor dentro de Azul Azul, especialmente luego de conocerse las primeras acciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“El caso Sartor generó ruido en el club”, afirmó Mayo, quien relató que Asenjo reunió a los gerentes para transmitir tranquilidad respecto de la continuidad de Clark.

“Mike no iba a salir, que eran problemas personales, que iba a seguir siendo presidente, que era un tema externo a la U”, recordó el gerente deportivo sobre el mensaje entregado a la plana ejecutiva.

Mayo reconoció además que existía preocupación dentro de la institución sobre el futuro de la concesionaria y el eventual impacto que el caso podía tener en la administración del club.