Paulina Valenzuela, de Datavoz, y Monitor de Liderazgos: “En Kast aparecen conceptos como ‘mentira’”

La analista política y socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, abordó los resultados del último Monitor de Liderazgos Políticos, estudio que evidenció un fuerte deterioro en la percepción pública del Presidente José Antonio Kast durante abril.

El sondeo mostró una caída significativa en la evaluación positiva del Mandatario y un alza importante en las menciones negativas, fenómeno que, según Valenzuela, se relaciona directamente con el impacto político del alza de las bencinas y el incumplimiento de expectativas instaladas durante la campaña presidencial.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la analista afirmó que “lo más significativo es la caída que tiene en el liderazgo positivo”, precisando que hasta marzo Kast encabezaba con holgura las mediciones favorables.

“En esta oportunidad hay una caída muy grande, prácticamente de poco más de 20 puntos”, sostuvo.

Valenzuela explicó que, pese al retroceso, todavía existen atributos positivos asociados al Presidente, aunque hoy aparecen mucho más dispersos que en mediciones anteriores.

“Se dispersan más los atributos respecto de mediciones anteriores. Aparece nuevamente lo de orden y rigurosidad, el liderazgo y el carisma”, indicó.

La fundadora de Datavoz agregó que también siguen presentes elementos como “las propuestas concretas, la coherencia y la consecuencia”, aunque con menor intensidad que en meses previos.

Sin embargo, advirtió que el cambio más profundo se produjo en el terreno negativo, donde el estudio detectó un desplazamiento desde críticas asociadas al “fanatismo” o “extremismo” hacia cuestionamientos vinculados a la credibilidad del Mandatario.

“En la vereda del frente aparece la mentira, la falsedad, y bien por lejos después la ineptitud e incompetencia y la falta de compromiso”, señaló.

A juicio de Valenzuela, el eje de las críticas cambió respecto de los monitoreos realizados durante 2025. “En las mediciones del año pasado uno de los aspectos que aparecía fuerte era el tema del fanatismo y el extremismo. Entonces cambia el eje hacia la incredulidad o respecto del cumplimiento de la promesa”, explicó.

La analista sostuvo además que atributos históricamente fuertes para Kast, como la coherencia y consecuencia, comenzaron a debilitarse frente a otros conceptos. “El atributo de coherencia y consecuencia, que era muy fuerte en el pasado, hoy aparece un poquito más débil”, afirmó.

El estudio también detectó un aumento importante de menciones negativas hacia figuras del comité político, donde la ministra vocera Mara Sedini aparece entre las autoridades peor evaluadas.

Para Valenzuela, el resultado refleja un cambio relevante en la percepción pública del Presidente en comparación con las mediciones anteriores y da cuenta de un desgaste acelerado en áreas donde previamente mantenía fortalezas claras.