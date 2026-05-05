La ficción de una conservación de papel

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¡Hola! En esta edición de Juego Limpio partiremos directo al grano. Con lo que es visible pero no se quiere ver, al menos dentro de Chile.

Tal cual. Un premio internacional destacó a nuestro país por un estudio que reveló sin maquillaje cómo la conservación se ha convertido en una ficción de papel bajo la fachada de “proyectos ecológicos” que, en realidad, no protegen los ecosistemas.

Este informe pone de manifiesto cómo, a veces, las políticas de conservación se distorsionan y se utilizan para facilitar el negocio inmobiliario, comprometiendo la biodiversidad que se promete proteger.

Luego, revisaremos un importante estudio científico sobre el retroceso del glaciar Echaurren Norte, en la Región Metropolitana. Este glaciar –uno de los pocos monitoreados durante más de 70 años– ha perdido un 65% de su superficie desde 1955 y su retroceso no solo es una señal del cambio climático, sino también una amenaza para el suministro de agua en Santiago.

A continuación, exploraremos cómo las cianobacterias, consideradas históricamente una amenaza ecológica, están siendo ahora vistas como la clave para una revolución biotecnológica en la Patagonia chilena. Estos organismos microscópicos podrían transformar industrias como la medicina, la cosmética y la agricultura, todo sin explotar los recursos naturales.

Para ir cerrando, nos adentraremos en cómo una mala decisión tomada hace décadas afecta intensamente no solo a los ecosistemas, sino también la biodiversidad que sustenta las economías locales. Me refiero a la grave amenaza que enfrenta el abejorro chileno, desplazado por la introducción del abejorro europeo en los años 90. Esta invasión ha puesto en peligro la polinización de las plantas nativas y afectado gravemente las especies locales.

En el ámbito global, el Atlas del IPCC cobra relevancia. Durante un encuentro clave en Chile, expertos internacionales discutieron cómo este nuevo instrumento puede ayudar a visualizar los escenarios climáticos futuros, en especial en un país tan vulnerable a los impactos del cambio climático. La gestión climática y la adaptación son cruciales para América Latina, y Chile se ha consolidado como un centro de liderazgo y discusión en esta área.

Antes de dejarlos con Juego Limpio, les recuerdo –para quienes estén en Santiago– que no se pierdan durante toda esta semana el Festival de Cine de Naturaleza, que llega con 12 proyecciones imperdibles en pantalla grande. Con funciones exclusivas y la presencia de invitados internacionales, este evento es un must para todos los apasionados de la conservación y la cinematografía de la naturaleza.

Ahora sí, hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

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Premio internacional a Chile por revelar la ficción de una conservación de papel

Imagina un paisaje verde, con árboles centenarios que se extienden hasta el horizonte, un aire fresco que huele a tierra mojada y un cielo claro, donde se escucha el graznido de los pájaros. Idílico, ¿no? Tal vez demasiado.

Ahora, imagina que en este paraíso natural aparece una valla que, lejos de interrumpir la armonía, ofrece una nueva forma de vida: un “proyecto ecológico” que promete coexistir con la naturaleza, brindando espacios de bienestar rodeados de bosques y humedales.

Bajo la promesa de preservar lo que ya existe, el letrero dice: “Viviendas con diseño sostenible en el corazón de la naturaleza”.

Pero al mirar más de cerca, empiezas a notar fisuras en esta fachada. La “zona de conservación” anunciada, que debería ser un refugio para la biodiversidad, se ve reemplazada por terrenos despejados, y las viviendas se multiplican como piezas de un rompecabezas en lo que originalmente era un ecosistema intacto. La misma naturaleza que se dice proteger está siendo, en realidad, fragmentada.

Un estudio chileno que trata sobre esta contradicción recibió uno de los galardones más destacados del mundo en derecho ambiental: el Richard Macrory Prize, reconocimiento otorgado por el Journal of Environmental Law de la Universidad de Oxford.

El análisis sobre el uso de herramientas legales diseñadas para la conservación ambiental, pero que en la práctica están siendo manipuladas para facilitar la expansión de proyectos inmobiliarios en zonas de alto valor ecológico, fue llevada a cabo por Ricardo Greene, académico de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián (USS), y Pedro Pablo Achondo, investigador del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

El trabajo de Greene y Achondo se centra en el análisis de una figura jurídica conocida como Derecho Real de Conservación (DRC), una herramienta legal creada en Chile para promover la protección del medio ambiente en terrenos privados.

¿Por qué es importante? Porque los autores del estudio lograron identificar que detrás de este mecanismo de estímulo a la conservación se esconde un fenómeno inquietante: la figura jurídica está siendo utilizada en parcelaciones inmobiliarias de la Región de Los Lagos, en donde los desarrollos residenciales y turísticos están proliferando en áreas que deberían estar protegidas por su alto valor ecológico.

El concepto de “ficción legal ecológica”, acuñado por los investigadores, describe cómo los proyectos inmobiliarios se presentan bajo la bandera de la conservación ambiental, sin realmente cumplir con los estándares ecológicos necesarios.

De este modo, el DRC se convierte en una herramienta legal que, en vez de frenar la urbanización de áreas sensibles, la facilita bajo el pretexto de una “protección ambiental” que rara vez se lleva a cabo en la práctica.

El premio otorgado por la Universidad de Oxford es un recordatorio que debemos tener muy en cuenta: que las herramientas legales, aunque bienintencionadas, deben ser continuamente vigiladas y adaptadas para asegurar que realmente cumplan con su propósito original de proteger el medio ambiente y no lucrar a costa de un buen eslogan verde.

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El retroceso de un gigante metropolitano

Hace poco más de un mes, un grupo de científicos liderado por James McPhee, académico de la Universidad de Chile, publicó un artículo en la prestigiosa revista Annals of Glaciology donde se presenta un detallado estudio sobre el retroceso del glaciar Echaurren Norte, ubicado en la Región Metropolitana de Chile y uno de los casos más emblemáticos de la glaciología andina.

Este glaciar es uno de los pocos que ha sido monitoreado durante más de 70 años, lo que lo convierte en una fuente clave de información para entender cómo el cambio climático está afectando a los glaciares en la región.

Desde 1955, el Echaurren Norte –que juega un rol crucial en el abastecimiento de agua de la cuenca del río Yeso– ha experimentado una pérdida del 65% de su superficie.

Los investigadores documentaron varios cambios alarmantes en él. En primer lugar, el retroceso frontal del glaciar ha sido significativo, lo que significa que ha perdido gran parte de su masa de hielo desde mediados del siglo XX.

del glaciar ha sido significativo, lo que significa que ha perdido gran parte de su masa de hielo desde mediados del siglo XX. Además, está adelgazándose y cubriéndose con más sedimentos o “detritos”, lo que indica que el hielo está desintegrándose más rápidamente.

Este glaciar es muy importante, porque alimenta el río Yeso, una fuente de agua vital para la Región Metropolitana de Santiago, y su desaparición podría afectar a millones de personas que dependen de esta agua. Este estudio no solo muestra el estado crítico del glaciar, sino que también resalta lo importantes que son los glaciares para el abastecimiento de agua y como indicadores del calentamiento global.

El glaciar Echaurren Norte es considerado uno de los dos únicos “glaciares de referencia” de Sudamérica –el otro es el Zongo en Bolivia–. Esto significa que sus datos son fundamentales para la validación de los modelos globales que predicen la pérdida de masa glaciar y el impacto de esta pérdida en los ecosistemas y comunidades que dependen del agua de los glaciares.

¿Por qué deberíamos prestarle atención? Porque en un contexto global donde los glaciares están retrocediendo rápidamente debido al cambio climático, estos glaciares de referencia son cruciales para entender cómo el calentamiento global está afectando los recursos hídricos de la región andina.

Su retroceso no solo es un problema ambiental, sino también un desafío para las comunidades que dependen de los recursos hídricos provenientes de las zonas glaciares. Además, este fenómeno tiene implicancias más amplias para la biodiversidad local, ya que los ecosistemas que dependen del agua proveniente de los glaciares podrían verse severamente afectados.

Estos estudios, basados en datos históricos y actuales, son fundamentales para desarrollar políticas de conservación.

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La revolución biotecnológica en la Patagonia chilena

En un pequeño laboratorio, casi oculto entre las frías aguas de la Patagonia chilena, podría estar el germen de la revolución biotecnológica del siglo XXI.

Vítor Vasconcelos, investigador portugués y director del Centro Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental (CIIMAR), lidera un proyecto que tiene como objetivo transformar las cianobacterias –organismos microscópicos y antiguos que existen en nuestro planeta desde hace más de 3,5 billones de años– en la clave para una nueva economía verde y sostenible.

Esta revolución tecnológica se desarrolla actualmente en colaboración con la Universidad de Magallanes (UMAG) y busca descubrir cómo es que estas bacterias han sobrevivido a cambios climáticos extremos, meteoritos y glaciaciones, para aplicarlas en áreas como la medicina, la cosmética y la industria.

Las cianobacterias, comúnmente conocidas como algas verdeazuladas, han sido históricamente vistas como una amenaza, debido a su capacidad para contaminar cuerpos de agua y afectar la pesca. Sin embargo, esa visión podría cambiar.

En lugar de mirarlas como un problema, la idea es tratarlas como una fuente inagotable de innovación biotecnológica. Esto, porque las cianobacterias producen una vasta gama de moléculas no tóxicas, muchas de las cuales tienen aplicaciones en medicina –especialmente en la lucha contra el cáncer– y en la creación de productos de salud, como los nutracéuticos.

Y aquí viene realmente la clave de este estudio: cambiar el paradigma del desarrollo.

En lugar de explotar los recursos naturales de manera destructiva, el proyecto busca cultivar las cianobacterias en laboratorio, protegiendo los ecosistemas naturales y utilizando la biomimética: imitar las soluciones que la naturaleza ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años.

Este modelo de trabajo es el que se pretende replicar en la región más austral de Chile, donde la UMAG jugará un papel clave en el establecimiento de un biobanco para el cultivo y estudio de estas especies únicas que habitan en las aguas cercanas a la Antártica.

El biobanco propuesto en la Patagonia no solo representa un avance científico, sino también una estrategia de conservación. Al tomar una pequeña muestra de estas cianobacterias de la naturaleza, los investigadores podrán cultivarlas de manera controlada en laboratorios, evitando así la explotación directa de los ecosistemas marinos.

De esta manera, se protegerán las praderas naturales de cianobacterias, garantizando que su biodiversidad se mantenga intacta mientras se exploran sus aplicaciones biotecnológicas.

Este modelo de sostenibilidad podría ser el inicio de una nueva industria verde en Chile, que no dependa de la explotación, sino de la innovación responsable.

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El abejorro chileno deja de zumbar

Hace tres décadas, los campos de Chile eran una sinfonía natural de insectos que zumbaban en el aire, polinizando flores nativas y permitiendo que la vida floreciera a su ritmo. Entre estos insectos, el abejorro chileno (Bombus dahlbomii) era el protagonista, el más grande de todos con su típico color anaranjado vibrante.

Este insecto, que jugaba un rol crucial en la polinización de plantas nativas, era un actor fundamental en los ecosistemas locales, asegurando que las especies vegetales prosperaran sin la intervención humana ni el uso de pesticidas. Pero hoy se ven pocos. El zumbido característico se ha ido ahogando.

Se trata de una historia antigua, cuyas consecuencias se siguen intensificando hoy. Todo partió a mediados de la década de los 90, cuando se introdujo la especie invasora del abejorro europeo (Bombus terrestris) desde Europa, hecho impulsado por una decisión del Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Esta decisión marcó el comienzo de una invasión biológica que alteraría irreversiblemente el equilibrio natural de la región.

El abejorro europeo fue introducido en Chile con el argumento de que los polinizadores nativos, y la abeja melífera, no eran suficientes para garantizar la polinización de cultivos como tomates y arándanos.

Lo anterior no consideró que las miles de especies de plantas nativas de Chile ya contaban con polinizadores adaptados a su ecosistema. La introducción masiva del abejorro europeo no solo alteró este equilibrio, sino que trajo también consigo patógenos y parásitos intestinales que afectaron gravemente a las especies nativas.

Estos patógenos se multiplicaron rápidamente, exacerbados por las condiciones de hacinamiento en las que se criaban los abejorros europeos, y comenzaron a propagarse entre las especies locales, que no tenían defensas naturales contra ellos.

A pesar de las alertas de expertos y de un análisis de riesgo realizado en 2019, que vinculaba directamente al abejorro europeo con la caída de las poblaciones del abejorro chileno, el SAG continuó otorgando permisos para la importación de esta especie invasora.

Los análisis moleculares realizados en los últimos años han confirmado que los cargamentos de abejorros europeos siguen conteniendo Apicystis bombi , un patógeno altamente letal para las especies nativas.

, un patógeno altamente letal para las especies nativas. La proliferación de esta especie ha llevado al abejorro chileno a un declive drástico, y en regiones como Chiloé su presencia ha desaparecido casi por completo.

Hoy, la amenaza sigue siendo palpable. El SAG ha sido incapaz de frenar la expansión del abejorro europeo, que continúa afectando los polinizadores nativos no solo en Chile, sino también en países vecinos como Argentina, y se está extendiendo hacia otras regiones de Sudamérica.

La situación pone en evidencia una contradicción: mientras el SAG ostenta una de las mejores barreras sanitarias del mundo, ha sido responsable, aunque sin quererlo, de la caída de especies esenciales para la biodiversidad del país.

La expansión incontrolada de especies invasoras continúa siendo un desafío crítico para la conservación en Chile y América Latina.

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El Atlas del IPCC: la herramienta global discutida en Chile

Durante cuatro días, los científicos más influyentes en el campo climático se reunieron en la Universidad de Chile para iniciar la discusión sobre lo que será uno de los principales instrumentos globales de análisis y revisión frente al calentamiento global: el Atlas conjunto del IPCC.

El Atlas –desarrollado por los Grupos de Trabajo I y II del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)– no será solo una recopilación de datos: será una plataforma dinámica e interactiva que permita a gobiernos, científicos y ciudadanos explorar, visualizar y entender los escenarios climáticos futuros.

A través de mapas, gráficos y proyecciones, el Atlas mostrará cómo los efectos del cambio climático afectarán distintas regiones del planeta, incluyendo Chile, uno de los países más expuestos a estos desafíos. Su creación, que comenzó en este encuentro en nuestro país, tiene como objetivo reunir la vasta información científica para impulsar soluciones efectivas y adaptadas a la realidad de cada región.

¿Qué desafíos aborda este encuentro en materia de mitigación y adaptación? A juicio de Rosanne Martyr, científica sénior del instituto de investigación Climate Analytics y autora coordinadora del Atlas del Grupo de Trabajo II, uno de los desafíos de esta herramienta es mostrar conjuntos y fuentes de datos diversos de una manera que mantenga la solidez y, al mismo tiempo, comunique de forma impactante.

Para Bart van den Hurk, otro de los científicos presentes, uno de los desafíos de este trabajo dice relación con que la ciencia del cambio climático es increíblemente extensa. “Cada año se publica un 20 por ciento más de artículos sobre el cambio climático. Por lo tanto, uno de los retos es definir cómo podemos recopilar toda esa información. El segundo reto es que, si realmente queremos ayudar a la sociedad a tomar decisiones y trabajar en temas climáticos, a menudo necesitamos pasar de los estudios académicos a los contextos locales”, sostuvo.

Chile, al ser uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático, juega un papel crucial en este esfuerzo global. Durante la reunión en la Universidad de Chile, los expertos destacaron la importancia de combinar el conocimiento científico tradicional con las perspectivas de los pueblos originarios, que han gestionado los recursos naturales durante siglos, adaptándose a cambios climáticos de largo plazo de manera más sostenible que las soluciones modernas.

Desafíos para América Latina

De forma paralela a esta reunión, en Santiago se llevó a cabo otro evento clave para el futuro del cambio climático en América Latina. En el mismo marco de las sesiones de trabajo del Grupo I del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile (C4) organizó el seminario estratégico “Cambio Climático: Desafíos para América Latina y el Caribe”.

Este evento reunió a las principales autoridades científicas globales para discutir los impactos y desafíos del cambio climático en la región, así como las soluciones necesarias para mitigar y adaptarse a sus efectos, en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos se vuelven cada vez más frecuentes.

Camila Fernández, directora del centro COPAS Coastal de la Universidad de Concepción y miembro del C4, destacó el rol de la academia y la descentralización del conocimiento.

La suma de estas jornadas consolidaron a Chile como un centro de discusión y liderazgo global en el combate al cambio climático.

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Futuro en Marcha

Liberación de fauna silvestre afectada por incendios en el Biobío

Recientemente, dos pudúes y un monito del monte, que habían sido gravemente afectados por los incendios forestales en la provincia de Concepción en enero de 2026, fueron liberados en su hábitat natural en un sector rural de la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

Estos animales fueron rescatados con lesiones complejas y estrés producto del fuego y, tras un proceso de tratamiento y recuperación en el Centro de Rehabilitación y Educación de Fauna Silvestre ANDES de la Universidad de Concepción (UdeC), en colaboración con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), pudieron ser devueltos a un entorno adecuado.

Unesco: sitios protegidos actúan como refugios clave para la biodiversidad global

Un reciente informe de la Unesco reveló el importante papel de los sitios protegidos como refugios esenciales para la biodiversidad en todo el mundo. El estudio, que abarcó más de 2.200 sitios designados, incluidos Patrimonios Mundiales, Reservas de Biosfera y Geoparques, cubre una extensión de más de 13 millones de kilómetros cuadrados.

A pesar de la caída del 73 % en las poblaciones de fauna desde 1970, estos territorios han logrado mantener la biodiversidad estable. Además, albergan más del 60 % de las especies registradas globalmente y son cruciales en la lucha contra el cambio climático, almacenando grandes cantidades de carbono. El estudio subraya también el papel clave de las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas, que han sido fundamentales para la conservación de estos ecosistemas.

Oceana y NTV conmemoran el Mes del Mar con contenidos especiales para la conservación

Durante mayo, Oceana y NTV celebran el Mes del Mar con contenidos especiales para sensibilizar sobre la importancia de proteger los océanos. Por cuarto año consecutivo, se transmitirán cápsulas informativas y una miniserie en televisión, plataformas digitales y pantallas en todo el país. Estas producciones incluyen imágenes inéditas de áreas marinas protegidas y la miniserie Tú también trabajas por los océanos, que destaca cómo las personas contribuyen al cuidado del mar a través de acciones cotidianas.

Con el objetivo de fomentar la curiosidad y el respeto por el mar, los contenidos pretenden acompañar a los más jóvenes en su descubrimiento del mundo marino. El Mes del Mar, que se celebra cada mayo en Chile, busca reconocer el valor histórico, cultural y ambiental del océano en el país. Todo esto estará disponible en las plataformas de NTV y en la app TVN Play.

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Dato Clave: SMA paralizará grandes empresas en la RM para reducir la contaminación

A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de 2026, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) implementará una medida clave dentro de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

Cinco grandes instalaciones de la Región Metropolitana de Santiago deberán suspender sus operaciones en caso de que se declare un episodio de preemergencia o emergencia ambiental por material particulado, como MP2.5 y MP10.

La Resolución Exenta N° 1258/2026 de la SMA establece que, además de las cinco instalaciones obligadas a paralizar sus fuentes estacionarias, el incumplimiento de esta normativa podrá acarrear severas sanciones económicas, con multas que oscilan entre 1 y 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Además de esta paralización, se implementarán otras medidas excepcionales, como la restricción vehicular, la prohibición del uso de calefactores a leña y el control a las industrias que no cumplan con sus planes de reducción de emisiones.

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Antes de despedirme, les cuento que entre el 11 y el 14 de mayo se realizará en Puerto Montt el Blue Week 2026, evento de innovación oceánica que reunirá a científicos, autoridades e inversionistas para acelerar soluciones y fomentar la innovación climática. Los detalles los informaremos en nuestras próximas ediciones.

Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.