La Moneda no logra bajar la temperatura en Chile Vamos: Desbordes acusa a la UDI de instaurar una crisis artificial y de mentir con la intención de dañar a RN y Evópoli 

"Es incomprensible, yo me imagino que hay algo más detrás", así se refería hace unos días el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes al "congelamiento" de la participación de la UDI en Chile Vamos. Y es que luego de que se aprobara -con apoyo de RN y Evópoli- la paridad de género, los cupos para independientes y los escaños para pueblos originarios para el proceso constituyente, el gremialismo anunció un quiebre al interior de la coalición oficialista.

Hoy, en entrevista con El Mercurio, Desbordes reiteró sus dichos y apuntó nuevamente a que que se trata de un “conflicto artificial” que la propia UDI deberá ver cómo resolver.

Cabe mencionar que el jueves por la noche, en la casa del Presidente Piñera, hubo un intento por “descongelar” las relaciones entre RN, Evópoli y la UDI. Pero no hubo frutos. De acuerdo al matutino Van Rysselberghe incluso calificó a Desbordes de “misógino”, pues el diputado había señalado que "le han dado en el gusto" a la senadora en varias ocasiones.

"RN no ha congelado las relaciones, no hemos tenido problema nunca en tener reuniones, así que asistí de buena gana", dijo Desbordes sobre la noche del jueves.

"Renovación ha cumplido siempre sus compromisos y, por lo tanto, era importante escuchar al Presidente Piñera y ver si logramos algún punto en común para abordar las reformas en el Senado, siempre y cuando se mantenga el criterio de que haya paridad de género en la constituyente", agregó.

A juicio de Desbordes, la negativa del gremialismo provocó la peor crisis que vive la derecha "pero lo triste es que es un invento de la UDI", afirma.

"Entiendo que necesitan tocar tambores de guerra para galvanizar los ánimos internos, están complicados con José Antonio Kast. Y han inventado una crisis a partir de un punto que es polémico, pero que no es distinto de lo que pasó en la democracia de los acuerdos. No es distinto de lo que pasó en toda la primera parte del gobierno del Presidente Piñera, que son diferencias en las cuales todo un partido, Evópoli, y un sector no menor del otro partido aliado, votaron a favor de algo específico que no les gusta", sentenció.

En esa misma línea, el presidente de RN acusó que la UDI "ha mentido" con la intención de dañar a RN y a Evópoli.

"Nosotros acordamos expresamente que en estos puntos donde no había acuerdo íbamos a proponer salidas constitucionales con posterioridad a que el acuerdo estuviera zanjado. Eso fue lo que hicimos. Me parece que tensionar la coalición en momentos tan complejos para el país y para el Gobierno es irresponsable", señaló.

Para Desbordes, lo que la UDI está buscando es recuperar el Ministerio del Interior, volver a tener el derecho a veto y a controlar la coalición.

"Yo estoy dispuesto a recomponer las relaciones, pero no pasa por echar pie atrás en la paridad de género ni tampoco por concederle derecho a veto a nadie".

Consultado por si el quiebre complica aún más el futuro de la derecha, el timonel de RN cuestionó si es la UDI el socio con el que quieren estar los próximos años. "Ahora decidimos expresamente postergar esa discusión hasta 2021, porque nos pareció irresponsable estar haciéndola en plena travesía", dijo cauteloso.

Evaluación del comité político

Mario Desbordes también tuvo palabras para el círculo cercano al Presidente Piñera. Primero, se refirió a Karla Rubilar, quien como independiente "no representa a RN, pero es mi amiga y lo ha hecho bien", comentó.

"No hay duda de que como vocera se ha destacado", añadió.

Desbordes señaló además que Gonzalo Blumel tiene todo su apoyo, "asumió en el Ministerio del Interior en un momento tan difícil como este y creo que lo ha hecho bien".

"Lo mismo el ministro de Hacienda", dice estando seguro de que, con el correr de los meses, "este comité político va a tener ante Chile la estatura que uno le ve en reuniones y va a permitir que conduzcan esto hacia una salida positiva".

Consultado por Felipe Ward, Desbordes reveló que no le ha tocado mucho contacto con el Ministro Secretario General de la Presidencia pero también tiene todo su respaldo. "Esta semana cometió un error, que fue involucrarse en la crisis, olvidar un poco que es ministro y prevaleció en él su militancia, pero es un tipo con el que se puede dialogar", recalcó.

Finalmente, sobre su relación con el Presidente, Mario Desbordes la califica como buena. "Ha habido un intento por instalar la idea de que fuimos desleales. El Presidente tiene una valoración completamente distinta. Él ha escuchado las discusiones y sabe quién le planteó el día uno ‘hagamos estas reformas'. No hemos dicho nada en público de lo que no hayamos tratado de convencer a nuestra coalición y al Gobierno cien veces antes en privado. No hemos planteado nada en contra del Gobierno. Hemos defendido al Presidente, y hemos tenido diferencias con algunos ministros y con la coalición, eso es cierto", concluyó.