Prórroga del Estado de Excepción en el sur en riesgo: parlamentarios de Chile Vamos aún no regresan de vacaciones

Si bien febrero es el mes del receso legislativo en el Congreso, este miércoles 23 de febrero volverán a sus respectivas salas para definir la prórroga del Estado de Excepción en cuatro provincias del sur de Chile.

A diferencia de otras ocasiones, este debate en la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado se enmarca en dos hechos puntuales: que también hay un Estado de Excepción en el norte y que, en caso de ser prorrogado, topará con el inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, abierto detractor de la medida. Por tal motivo, en las huestes de derecha, la idea de que Boric comience su mandato el 11 de marzo con las Fuerzas Armadas en la calle motiva.

Sin embargo, hasta ahora, y a pesar de las ganas, eso no ocurriría. Esto, porque como se indicaba anteriormente, febrero es mes de vacaciones legislativas y hay varios que aún no regresan. Entre los nombres que no estarán mañana están los diputados Catalina del Real, Andrés Longton, Leonidas Romero y el senador Manuel José Ossandón, entre otros.

En concreto, la bancada de RN tendría ocho diputados menos, mientras que en la UDI aún están haciendo el cálculo de quienes estarán presentes o no en el hemiciclo. En tanto, en Evopoli, aseguran que tendrán asistencia completa y descartan que la aprobación de la medida esté en peligro.

En conversación con Emol, el diputado RN, Leopoldo Pérez, reconoció que "nosotros tenemos prácticamente 28 diputados que asisten y los otros están pareados por distintas razones, pero habrá una asistencia dentro del promedio".

"Yo creo que debiera llegarse al quórum necesario, porque a nadie le conviene no lograrlo", añadió, junto con recordar que el éxito de la renovación "no depende de Chile Vamos, aunque estemos al 100%, nosotros somos 72, y por lo tanto faltarían igual 6 votos (…) indudablemente vamos a depender de algunos votos de la oposición".