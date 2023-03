Senador Insulza (PS) por cambio de gabinete: "El problema que sí existe es de subsecretarías y seremis, en donde se requieren muchos ajustes"

Pese a que La Moneda no ha establecido una fecha para realizar un ajuste ministerial, el Presidente Gabriel Boric ha reiterado que los cambios de gabinete "no se anuncian, se hacen", en tanto la ministra Carolina Tohá dijo que era el momento de actualizar tanto la promesa de este Gobierno ante el pueblo de Chile como la alianza que lo respalda. Lo cierto es que hasta ahora la composición del mapa de poder del Ejecutivo –desde el Mandatario hasta las subsecretarías– presenta un predominio de Apruebo Dignidad en los cargos. Sin embargo, esto podría cambiar durante las primeras semanas de marzo.

Y es que hace meses que se anticipa un nuevo aire en los ministerios del Gobierno, que traería otro balance de poderes en cuanto a los partidos políticos del oficialismo y su presencia en las diversas carteras. Si bien no hay información confirmada, fuentes cercanas a La Moneda dicen que podría haber cambios de subsecretarías este marzo y que el Socialismo Democrático sería la coalición que ganaría más protagonismo del que tiene actualmente.

El senador José Miguel Insulza (PS) estima que el Presidente Boric "está pensando con calma y hay un dilema interesante". Según dijo a El Mercurio, si se miran los "ministros objetados", se evidencia que la mayor parte no son del área central del Gobierno, del comité político. "Puede ser un cargo sectorial el que cambie. Pero eso tal vez puede esperar", comentó a matutino.

Cabe mencionar que la UDI pidió realizar pronto el cambio de gabinete, apuntando a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada; al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; a la titular de la Mujer, Antonia Orellana; y al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Para el senador Insulza, en el gabinete como tal, salvo en determinadas áreas sectoriales, "no hay una necesidad de cambio". Sostuvo, "nadie quiere cambiar hoy el Ministerio del Interior, de la Presidencia, a la vocera ni al ministro de Hacienda, mucho menos". Entonces, cuestionó: ¿es mejor someter a tensión al gabinete ahora o después de las elecciones? De acuerdo al legislador socialista, "el problema que sí existe es de subsecretarías y seremis, en donde se requieren muchos ajustes".

"Hay mucho subsecretario que llega sin tener mucha idea de lo que hay que hacer. Digo subsecretarios, también seremis, jefes de servicios, hay que hacer un buen ajuste allí. Eso pasa en todos los gobiernos, en todo caso; la gente tiene memoria corta. El otro día decían que en la Cancillería nunca había discusiones como ahora, que había grandes críticos. Oiga, 25 días después de haber asumido yo como ministro de Relaciones Exteriores, el patio de Cancillería estaba lleno de letreros que decían 'La patria no se vende, Insulza debe renunciar'. La mayor parte de las cosas que pasan hoy con los ministerios, las desprolijidades y todo lo demás han ocurrido siempre. El problema es que hoy las tensiones políticas son distintas y la gente anda buscando los problemas", sentenció el senador y excanciller Insulza.

En Cancillería "han pasado algunas desgracias, (...) pero los resultados están a la vista"

El Ministerio Público citó a declarar a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y a su equipo en el marco de la investigación por la filtración, a fines de enero, del audio de una reunión privada en el que la secretaria de Estado se refería al embajador argentino, Rafael Bielsa, en duros términos. El material había sido compartido por error a la prensa y provocó la renuncia de la directora de Comunicaciones de la cartera, Lorena Díaz. La propia Cancillería llevó el caso a la Fiscalía, recalcando que se trató de "una conversación privada, grabada sin conocimiento de los participantes del encuentro".

El senador Insulza defiende a la ministra Urrejola, quien es cercana a su partido. Para el militante del PS, "en la política lo fundamental son los resultados". En ese sentido, valoró positivamente la aprobación del TPP-11 "sin manifestaciones en la calle" y del acuerdo con la Unión Europea que "se resolvió bien". Dijo: "Han pasado algunas desgracias que son fuertes, por cierto, no voy a negar la importancia de las grabaciones, eso no había pasado antes, pero los resultados están a la vista".

Y agregó: "No soy yo quien decide si salen los cancilleres o no. Pero yo, por lo menos, creo que no se justifica en absoluto el acervo de las críticas que se le han hecho a la canciller, salvo que siempre hay una cantidad de especialistas en materias internacionales que siempre creen que debieron haber sido considerados de mejor manera".

Respecto del titular de la Subrei, José Miguel Ahumada, el senador Insulza reconoce que "los subsecretarios en general tienen el problema de acomodarse a la idea de que el que manda es el ministro, eso casi siempre pasa".

Su análisis sobre el subsecretario Ahumada es el siguiente: "Uno espera que haya cierta tendencia autonomista en la subsecretaría. Las quejas con el subsecretario son más bien menores; creo que sí cometió un error al publicar sus side letters el mismo día que entraba en vigor el TPP, fue hasta de mal gusto, pero fuera de eso, se ha adaptado".

"No he visto al interior del Gobierno disensos que digan que la gente diga aquí no estoy dispuesto. Nadie tiene la idea de cambiar de línea", cerró.