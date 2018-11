Ossandón se defiende de la acusación por tráfico de influencias: "Estoy muy tranquilo, la gente sabe lo que he hecho en política"

Durante esta jornada, apareció una denuncia en contra el senador Manuel José Ossandón (RN) por presunto tráfico de influencias, por, supuestamente, realizar diligencias para que los concejales de Pirque accedieran a una prórroga que en 2017 estaba pidiendo la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA.

La denuncia indica que el senador, según informa el diario La Tercera, presuntamente presionó a miembros de la municipalidad, asistió a un concejo municipal sin previo aviso y habría realizado gestiones para favorecer a Cavilú SpA y prorrogar su licitación para extraer áridos en el río Maipo, hecho por lo cual fue denunciado por el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, el pasado 12 de noviembre.

A través de un comunicado, lamentó la circunstancias pero aseguró que "una investigación acuciosa demostrará, tal como otras veces, que se trata de una imputación falsa, sin fundamento y que no se ajusta en lo más mínimo a la realidad".

"Esta imputación falsa del alcalde parece ser un volador de luces para tapar las verdaderas irregularidades de las que él es responsable. Hay indicios que en Pirque están ocurriendo irregularidades que hacen daño a la comuna y especialmente a los residentes de menos ingresos", agregó.

"Estoy muy tranquilo, la gente sabe lo que he hecho en política y jamás me voy a prestar para ensuciar mis manos en nada ilegal o que falte a la ética. Esa es mi norma de vida y por eso renuncio a mi fuero para que me investiguen a fondo de cabeza a los pies y también para que el Ministerio Público inicie una indagación a fondo de lo que ocurre en el municipio y donde aportaré todos los antecedentes que poseo para que se sepa la verdad", sentenció Ossandón.