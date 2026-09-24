Presidente Kast respalda recuperación de Venezuela y Delcy anuncia elecciones sin fecha

Kast respalda la recuperación de Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

El presidente José Antonio Kast se reunió en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que Chile respalda la recuperación de ese país. La cita abordó la atención consular y los problemas de venezolanos en Chile para regularizar sus documentos. Kast expresó que espera restablecer relaciones diplomáticas en los próximos meses. El canciller Francisco Pérez Mackenna precisó que se espera la autorización venezolana para el cónsul chileno y que aún no existe una fecha. Kast aclaró que la convocatoria a elecciones no fue tratada en la reunión.

Delcy Rodríguez promete elecciones sin fecha y agradece a Trump ante la ONU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país celebrará elecciones, sin establecer una fecha. Afirmó que inició un diálogo con sectores de la oposición y prometió condiciones de participación para todas las fuerzas políticas. También agradeció a Donald Trump su disposición a retomar las relaciones diplomáticas y la cooperación. El discurso ocurrió un día después de su encuentro con el mandatario estadounidense en Nueva York. Ambos abordaron energía, minería y seguridad, y el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que conversaron sobre futuras elecciones.

Senado aprueba informe de reforma política y deja su despacho en manos de la Cámara

El Senado aprobó el informe de la comisión mixta sobre la reforma política con 28 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. La disposición exige a los partidos condenar, en sus declaraciones de principios, los sistemas totalitarios y el uso, promoción o incitación de la violencia como método de acción política. Rechazaron Claudia Pascual, Daniel Núñez y Yasna Provoste. La Cámara de Diputados tiene previsto votar el informe el lunes 28 de septiembre. Esa es la última decisión parlamentaria pendiente, antes del control del Tribunal Constitucional sobre las normas orgánico-constitucionales.

Alvarado anuncia insistencia por expulsiones y García Ruminot dice que aún la evalúan

El vicepresidente Claudio Alvarado anunció que el Gobierno insistirá en el Senado con la reforma que amplía de cinco a 30 días la detención de extranjeros para ejecutar expulsiones administrativas. La Cámara la rechazó al reunir 88 de los 89 votos requeridos. El ministro José García Ruminot dijo que todavía evalúan esa vía y que conversan con senadores. Para reabrir la tramitación, se necesitan los votos de dos tercios de los senadores presentes. Su presidenta, Paulina Núñez, planteó discutir un plazo de detención menor al propuesto para conseguir los apoyos.

Cámara declara admisible proyecto que busca proteger sueldos de deudores del CAE

La Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto Sueldos Protegidos por 53 votos a favor y 51 en contra. La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para impedir el embargo de remuneraciones depositadas en cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado. La propuesta había sido declarada inadmisible en la Comisión de Educación. La diputada republicana Paz Charpentier sostuvo que corresponde a una atribución exclusiva del Ejecutivo, por afectar la administración financiera estatal. Con la decisión de la Sala, el proyecto continuará su discusión en esa comisión.

PIB regional: actividad cae en siete regiones durante el segundo trimestre

La economía chilena se contrajo 0,2 % durante el segundo trimestre de 2026, con caídas en siete de las 16 regiones. Antofagasta retrocedió 6,3 %, principalmente por la menor extracción de cobre. Atacama creció 8,3 %, impulsada por la producción de oro y plata, mientras la Región Metropolitana aumentó 1,6 %, con aportes de los servicios y el comercio. La minería explicó gran parte de la caída nacional y la construcción también disminuyó. El consumo de los hogares creció 1,2 % en el país y las exportaciones de bienes bajaron 1,9 %, principalmente por los menores envíos mineros.

Trabajador muere en Escondida y Sernageomin investiga el accidente

Un trabajador de Minera Escondida murió mientras realizaba labores de mantención en el área mina, en la Región de Antofagasta. La compañía suspendió sus actividades operacionales, informó a las autoridades y abrió una investigación interna. Sernageomin desplegó a su equipo regional para recopilar antecedentes e investigar las causas. El Sindicato Número Uno confirmó que la víctima era integrante de la organización y pidió una investigación exhaustiva. También señaló que meses atrás hubo otro incidente de alto potencial en la misma área y que había solicitado reforzar las medidas de seguridad.

FBI investiga una posible vulneración de su portal de empleos

El FBI informó que investiga una posible vulneración de su portal de empleos, después de que el grupo ShinyHunters afirmara haber obtenido datos sensibles de agentes y postulantes a la institución. La agencia estadounidense no ha confirmado la magnitud del acceso denunciado ni que los atacantes posean todos los antecedentes que aseguran tener. El sitio de postulaciones quedó fuera de servicio durante la jornada del miércoles. El grupo exigió que el FBI retire o corrija sus acusaciones de filtraciones masivas y extorsión, y le dio una semana de plazo para hacerlo.