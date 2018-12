Encuesta CEP: Sólo 37% aprueba al Gobierno de Piñera

Sólo 37% aprueba al Gobierno de Sebastián Piñera, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) difundida este viernes, y que midió el período comprendido entre el 19 de octubre y 25 de noviembre.

El sondeo confirma que la administración Piñera se ubica bajo el umbral sicológico del 40%, tal como han venido ratificando otros sondeos de opinión.

La CEP además señala que la desaprobación alcanza el 39% mientras hay un 21% que no aprueba ni desaprueba, en un periodo de medición que alcanza a cubrir el impacto de la seguidilla de errores en el manejo de la crisis por el crimen de Camilo Catrillanca.

Otros datos entregados por la encuesta indican que el 57% considera que el país está estancado, lo que confirma que las perspectivas sobre los “Tiempos Mejores” siguen marcadas por el escepticismo. En tanto, 21% califica la situación del país como buena o muy buena, 4% más que la medición de septiembre-octubre del año pasado que es el punto de comparación para este sondeo.

A la hora de medir de los atributos del Presidente, Piñera no sale bien parado, porque 55% dice que actúa con debilidad, 53% considera que no ha gobernado sin destreza ni habilidad, un 67% piensa que es lejano y al 52% no le da confianza.

La CEP volvió a medir a las figuras políticas y en esta ranking el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, tiene la mayor evaluación positiva, con 49%. Al otro lado, la senadora Jacqueline van Rysselberghe y candidata a la reelección en la UDI es el personaje político con mayor evaluación negativa con 49%.

* Revise la encuesta CEP acá