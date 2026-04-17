ClicAM: ofensiva contra Bachelet, quiebre en el PDG y defensa de la ley de Kast

Congresistas de EE.UU. piden vetar candidatura de Bachelet a la ONU

Un grupo bicameral de congresistas de Estados Unidos solicitó al secretario de Estado, Marco Rubio, vetar una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. En una carta formal, los legisladores expresaron “profunda preocupación” por su nominación, cuestionando su gestión en derechos humanos, su postura sobre aborto y su relación con China. La ofensiva busca impedir que Washington respalde su candidatura en el Consejo de Seguridad, en un escenario donde la exmandataria mantiene apoyos internacionales pese a la pérdida de respaldo del gobierno chileno.

Diputados PDG se abren a aprobar ley del Gobierno y desoyen a Parisi

Un grupo de diputados del Partido de la Gente se desmarcó del llamado de Franco Parisi a rechazar la ley miscelánea del Gobierno y se abrió a aprobar el proyecto en el Congreso. La señal evidencia un quiebre interno en la colectividad, donde algunos parlamentarios han optado por evaluar el contenido de la iniciativa más allá de la línea fijada por su líder. La ley —que contempla más de 40 medidas económicas— ha generado debate por su impacto en la clase media y el rol del Estado, en un escenario donde los votos del PDG resultan clave para la tramitación legislativa.

Quiroz defiende ley miscelánea y la presenta como giro tras una década

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la ley miscelánea impulsada por el Gobierno, asegurando que “viene a retomar el camino que extraviamos hace 12 años”, en referencia al estancamiento económico del país. La autoridad sostuvo que el proyecto —que incluye rebajas tributarias, incentivos a la inversión y ajustes regulatorios— busca reactivar el crecimiento y mejorar la competitividad. En medio de críticas por su impacto fiscal y falta de medidas directas para la clase media, Quiroz insistió en que el foco debe estar en recuperar la inversión como base del desarrollo.

DT fija criterios para exclusión de jornada y aplicación de rebaja a 42 horas

La Dirección del Trabajo emitió nuevos dictámenes para aclarar la aplicación de la rebaja a 42 horas semanales que comenzará el 26 de abril, estableciendo que la implementación debe priorizar el acuerdo entre empleador y trabajadores. En caso de no existir consenso, el empleador deberá acreditar que intentó alcanzarlo y aplicar una regla supletoria para distribuir la reducción de jornada. El organismo también precisó que la exclusión de jornada no depende solo de la autonomía, sino de la naturaleza real de las funciones y el nivel efectivo de supervisión.

Entra en vigor reforma a Gendarmería y disuelve asociaciones de funcionarios

Con la publicación de la reforma constitucional que integra a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, entraron en vigor cambios estructurales en la institución, incluyendo la disolución de las asociaciones de funcionarios. La medida redefine su estatus, trasladándola al Ministerio de Seguridad y alineando su funcionamiento con el de Carabineros y la PDI. El nuevo régimen también implica restricciones al derecho de asociación y cambios en la carrera funcionaria, lo que ha generado críticas desde el mundo gremial.

Edmundo González es hospitalizado en Madrid y suspende actividades con Machado

El líder opositor venezolano Edmundo González fue hospitalizado en Madrid, lo que le impedirá acompañar a María Corina Machado en un encuentro con la comunidad venezolana en la capital española. El propio dirigente explicó que lleva varios días internado como parte del seguimiento de una intervención quirúrgica realizada hace un mes, motivo por el cual suspendió su participación en actividades públicas. La visita de Machado —en el marco de una gira internacional— continuará según lo previsto, en un contexto marcado por la reorganización de la oposición venezolana en el exterior.

Macron y Starmer exploran vía multilateral para reabrir estrecho de Ormuz

El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer lideran una iniciativa para reabrir el estrecho de Ormuz mediante una misión multilateral “puramente defensiva”, que excluye a países beligerantes como Estados Unidos, Irán e Israel. La propuesta busca garantizar la libre navegación en una vía por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, afectada por el conflicto en Medio Oriente. El plan contempla cooperación internacional y resguardo marítimo, reflejando un intento europeo por contener el impacto económico global sin escalar el conflicto.