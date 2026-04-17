Los XIII Premios PLATINO XCARET anuncian su primera tanda de ganadores

La 13ª edición de los Premios PLATINO XCARET celebrará la gran fiesta del audiovisual iberoamericano desplegando su programa de reconocimientos dos días antes de la Gala del próximo 9 de mayo, y en una cita previa que pondrá en valor el talento esencial que sostiene la producción de cines y series de Iberoamérica.

Así pues, ya se conocen a los 21 ganadores correspondientes a las categorías interpretativas de reparto, tanto en largometraje como el terreno de las miniseries o teleseries, ámbitos que cubrirán también a los premiados correspondientes a las categorías técnicas, así como al Premio al Cine y Educación en Valores.

Álvaro Cervantes recibe el galardón a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Sorda, mientras que Camila Pláate se alza con el premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por Belén. Por su parte, César Troncoso se alza con el Premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries y Andrea Pietra hace lo propio comoMejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries, ambos por El Eternauta.

El PLATINO al Cine y Educación en Valores recae este año sobre Belén (Dolores Fonzi), una cinta que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres ante una denuncia falsa que recibe una joven que es acusada de aborto ilegal en Tucumán, Argentina. Por su parte, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto) se alza con el reconocimiento a Mejor Música Original, mientras que Federico Jusid (El Eternauta) se hace con el galardón a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie.

En el terreno de los largometrajes, los premiados son Thales Junqueira (O agente secreto) a Mejor Dirección de Arte; Eduardo Serrano y Matheus Farias (O agente secreto) a Mejor Dirección de Montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirât) a Mejor Dirección de Sonido; Mauro Herce (Sirât) a Mejor Dirección de Fotografía; Pep Claret (Sirât) a Mejores Efectos Especiales; Helena Sanchís (La Cena) a Mejor Diseño de Vestuario; Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz (El cautivo) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En este misma línea, también resultan ganadores en las categorías de Miniserie o Teleserie Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (El Eternauta) a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Daniel de Zayas (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; Álex Catalán (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Ezequiel Rossi, Pablo Accame y Ignacio Pol (El Eternauta) a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; Fernando García (Anatomía de un instante) a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem) a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

En total, 11 categorías de largometrajes y 10 de producciones seriadas componen el plantel de la primera tanda de ganadores de la XIII edición de los premios PLATINO XCARET. La lista final de premiados se completará durante la Gala del próximo 9 de mayo, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), donde la gran fiesta del audiovisual iberoamericano concluirá tras haber entregado un total de 35 reconocimientos, de entre los cuales 20 ponen en valor al largometraje y 15 reconocerán a todas las producciones seriadas. Además de todos estos galardones, se entregarán también los 6 Premios del Público y, por supuesto, el PLATINO de Honor 2026, que este año recaerá sobre Guillermo Francella, conocido por títulos como Rudo y Cursi, El secreto de sus ojos, El clan, Corazón de león, El robo del siglo, Granizo, Mi obra maestra o El encargado y que, además, en esta edición de los Premios PLATINO XCARET, está nominado a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum.

Gala

Toda esta representación iberoamericana, considerablemente mayor a las de ediciones anteriores, es posible gracias a la apuesta por parte de la Organización de los Premios PLATINO de aumentar en 12 el número de categorías de estos galardones. De esta manera, es posible reconocer el trabajo de todos los que forman parte cualquier producción, delante o detrás de las cámaras. Así pues, en el ámbito cinematográfico, se añadieron las categorías de Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería. Por su parte, en el terreno de las miniseries o teleseries, además de las ya mencionadas, se sumaron las categorías de Mejor Música Original, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección de Sonido. Finalmente, y no menos importante, cerró la lista la categoría Serie de Larga Duración, para aquellas obras que cuenten con más de 26 capítulos.

Con el fin de ajustar la Gala al formato requerido por las televisiones, la primera tanda de ganadores de la 13ª edición de los Premios PLATINO XCARET viajará a México siendo conocedores de que, al aterrizar, la estatuilla les estará esperando en Quintana Roo. Allí podrán recoger el esperado premio en un encuentro, presentado por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, que se celebrará el próximo 7 de mayo.

Cuarenta y ocho horas después de la entrega de galardones de las 21 categorías anunciadas, el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), acogerá la Gala de la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET 2026, en la que se realizará la entrega de premios del resto de categorías, correspondientes a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, Mejor Película de Animación, Mejor Película Documental, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de Larga Duración y el Premio de Honor que, este año, recaerá sobre Guillermo Francella.

En Chile, TNT y UchileTV serán las encargadas de retransmitir la Gala, en la que destaca la presencia chilena con el largometraje La misteriosa mirada del flamenco (Diego Cespedes), que cuenta con dos nominaciones, una a Mejor Ópera Prima y otra para Bernardita Baeza como Mejor Dirección de Arte. Igualmente, Rodrigo Santoro aspira a alzarse con el Platino a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por O Último Azul, una obra coproducida entre Brasil, México, Chile y Países Bajos.